Erlangen: RathausReport vom 4. Februar 2019

Empfang für die ehrenamtlichen Besuchsdienste

Am Mittwoch, 6. Februar, lädt Oberbürgermeister Florian Janik die Erlanger Besuchsdienste zu einem Empfang ins Erlanger Rathaus ein. Der Hospizverein, die Klinikbesuchsdienste und Besuchsdienste in Seniorenstiften werden von Ehrenamtlichen, zum größten Teil Frauen, getragen. Sie bringen regelmäßig mit viel Geduld und großem Einfühlungsvermögen Freude in den Alltag der erkrankten, alten oder einsamen Menschen. Die meisten Ehrenamtlichen der Besuchsdienste engagieren sich über lange Zeiträume hinweg und bauen stärkende Beziehungen auf. Mit dem Empfang würdigt die Stadt Erlangen das Engagement und die herausragende Arbeit der Erlanger Besuchsdienste.

Campus Berufliche Bildung Thema im Bildungsausschuss

Der Bildungsausschuss des Erlanger Stadtrats kommt am Donnerstag, 7. Februar, um 15:45 Uhr im Rathaus (Ratssaal) zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen ein Gutachten zur überarbeiteten Vorplanung für den Neubau von Werkstätten und die Sanierung des gewerblichen Trakts am Campus berufliche Bildung. Weitere Themen sind die Schulwegsicherheit in Dechsendorf, die Änderung von Sprengelgrenzen im Bereich Eltersdorf/Bruck sowie die Satzung für das Medienzentrum. Alle Sitzungsunterlagen sind im Internet unter ratsinfo.erlangen.de abrufbar.

Technische Fakultät verleiht Helmut-Volz-Medaille

Die Technische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) verleiht die Helmut Volz-Medaille an Prof. Siegfried Russwurm. Der Festveranstaltung am Donnerstag, 7. Februar, bei der Prof. Erich R. Reinhardt, Geschäftsführender Vorstand des Medical Valley EMN e.V., die Laudatio hält, wohnt auch Oberbürgermeister Florian Janik bei. Die Helmut-Volz-Medaille ist die höchste Ehrung, die die Technische Fakultät der FAU vergibt. Sie würdigt damit Persönlichkeiten, die durch ihre Tätigkeit die Belange der Alma Mater gefördert haben. Die Medaille wird im Gedenken an den Gründungsdekan der Technischen Fakultät, Prof. Helmut Volz (1911-1978), seit 1979 an herausragende Förderer der Fakultät verliehen.

Vortrag über Radikalisierungsprozesse in der Psychiatrie

Unter der Überschrift ?Radikalisierungsprozesse in der Psychiatrie ? Von der Reformpsychiatrie der Weimarer Republik zur `Euthanasie` in der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen? laden das Zentrum für selbstbestimmtes Leben Behinderter, das Selbstverwaltete Zentrum Wiesengrund und die Volkshochschule am kommenden Donnerstag, 7. Februar, um 19:00 Uhr zu einem Vortrag in den Großen Saal der vhs (Friedrichstraße 19) ein. Ausgehend von der Reformpsychiatrie der Weimarer Republik, zeigt Hans-Ludwig Siemen in seinem Referat auf, wie sich die Psychiatrie durch die Weltwirtschaftskrise und während des Nationalsozialismus soweit radikalisierte, dass Ärzte und Pfleger Menschen töteten. Siemen ist Psychoanalytiker und beschäftigt sich seit Anfang der 1980er Jahre mit der Geschichte der Psychiatrie im Nationalsozialismus und der Geschichte der HuPflA in Erlangen. Für hörgeschädigte Menschen stehen Gebärdensprachdolmetscherinnen zur Verfügung.

Stadt sucht den Dialog mit Seniorinnen und Senioren

Mit dem zentralen Ziel, allen Generationen und insbesondere älteren Menschen Teilhabe zu ermöglichen, erstellt die Stadt Erlangen derzeit ein Konzept für die Seniorenarbeit. Nach einer Befragung im vergangenen Herbst geht es nun mit öffentlichen Workshops in die nächste Runde der Konzept-erstellung. Der erste von drei Workshops findet am Samstag, 9. Februar, in Büchenbach in der Mönauschule (Steigerwaldallee 19) von 10:00 bis 15:00 Uhr statt. Das projektbegleitende Institut SOKO wird über den Stand der Auswertung der im Herbst durchgeführten Befragung berichten, bei der 5.000 Personen über 60 Jahre angeschrieben wurden. Ein beachtlicher Rücklauf von 34,4 Prozent kam dabei zustande. Gemeinsam werden am Samstag Themen, die Senioren wichtig sind, diskutiert und in Maßnahmen formuliert. Aspekte sind dabei beispielsweise die Wohnsituation, die Gesundheitsförderung, die Beratungsangebote oder der Ausbau von Netzwerken und Nachbarschaftshilfen sowie Altersarmut. Eingeladen sind Akteure und Entscheidungsträger, aber vor allem Seniorinnen und Senioren und ihre Angehörigen. Eine Anmeldung ist erwünscht, aber nicht zwingend notwendig. Kontakt: Telefon 86 1853, E-Mail seniorenamt@stadt.erlangen.de. Die Nutzung einer Induktionsanlage ist auf Anfrage möglich. Weitere Workshops sind für den 8. März in Eltersdorf und 16. März in Rathenau/Sebaldus vorgesehen. Die Ergebnisse sämtlicher Workshops werden ausgewertet und in einem Maßnahmenkatalog aufgenommen.

Eltern in der Pubertät (ihrer Kinder)

Pubertierende sind oft schwierig - aber das kann auch für Mama und Papa gelten. Diese These diskutiert Jochen Geist, Dipl.-Psychologe bei der städt. Jugend- und Familienberatungsstelle Erlangen, am Mittwoch, 6. Februar, um 19.00 Uhr an der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) mit seinem Publikum. Kinder seien immer auch ein Spiegel für die Eltern und deren ungelöste innere Konflikte. Geists Rat: ?Wenn wir in dieser Zeit entspannt bleiben, können wir das, was uns da entgegenkommt, sogar nützen, um selbst als Persönlichkeit weiter zu wachsen, und gleichsam ganz nebenbei unterstützende Partner für unsere Kinder sein.? Der Eintritt ist frei.

vhs bittet zur großen Tango-Milonga

?Tango Argentino? ? tanzen, zuschauen, genießen: Unter diesem Motto lädt die Volkshochschule Erlangen am Freitag, 8. Februar, um 20.00 Uhr zur Großen Milonga mit Piano und Bandoneon in ihren Historischen Saal in der Friedrichstraße 19 ein. Im stimmungsvollen Ambiente spielen Norbert Gabla und Budde Thiem live zum Tanz auf. In den Pausen präsentiert DJ Stefan Schmitz eine besondere Auswahl klassischer argentinischer Tango-Musik. Dazu serviert das vhs-Bistro Salzgebäck und Getränke. Eintritt (ohne Speisen und Getränke): 15,00 Euro (12,00/7,50 Euro erm.) Einlass bis 23.00 Uhr.

Mehr freies WLAN

Das städtische eGovernment-Center erweiterte das Angebot an freiem WLAN. Vergangene Woche wurden zwei weitere WLAN-Router in der Lernstube Goldwitzerstraße 27 und in der Donato-Polli-Straße 1, dort wird offene Jugendarbeit angeboten, in Betrieb genommen. Damit stehen mittlerweile in 14 städtischen Einrichtungen sowie am Hugenottenplatz freies WLAN für die Bürger zur Verfügung, unter anderem im Erdgeschoss und im 1. OG des Rathauses, in den Bürgertreffs ?Die Villa? und ?Isarstraße?, in der VHS und im Stadtmuseum. Daneben haben, in Zusammenarbeit mit dem Erlanger Marketing und Tourismus Verein, viele Geschäfte in der Fußgängerzone Freifunkrouter installiert, um WLAN in der Fußgängerzone auszustrahlen. Möglich ist dies mit der Freifunkinitiative (www.freifunk-franken.de), die dies als Partner unterstützt.

04.02.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen