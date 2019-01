Erlangen: RathausReport vom 30. Januar 2019

Lichtmessmarkt auf dem Schloßplatz

Der Auftakt in das Marktjahr 2019 beginnt alles andere als grau und trüb: Ab Donnerstag, 31. Januar, gibt es auf dem Lichtmessmarkt am Schloßplatz allerlei Nützliches, Dekoratives und Leckeres. Eine Woche lang, bis Donnerstag, 7. Februar, ist es egal, was das Thermometer anzeigt. Die Faschingsgesellschaft Brucker Gaßhenker heizt den Besuchern am kommenden Samstag, 2. Februar, ab 13:00 Uhr ein: Zwei Gruppen treten ? trockene Witterung vorausgesetzt ? auf und zeigen ihr Können. Ein weiterer Höhepunkt ist dann am Sonntag, 3. Februar, geboten: Der beliebte ?Foodtruck-Roundup? macht Station am Marktplatz. Wer auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen ist, sollte sich das vielfältige kulinarische Angebot nicht entgehen lassen.

Die Markthändler am Schloßplatz freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Jeweils Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr, samstags von 9:00 bis 17:00 Uhr und am Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr hat der Lichtmessmarkt geöffnet.

OB bei Schützengau-Mitgliederversammlung

Für die Vereine im Schützengau Erlangen findet am Donnerstag, 31. Januar, die Mitgliederversammlung in den Räumen der SSG Büchenbach (Kernbergstraße 11) statt. Einer Einladung dazu folgt auch Oberbürgermeister Florian Janik.

NeuJAVsempfang der Jugend- und Azubivertreter der IG Metall

Die Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) in Erlangen, Herzogenaurach und Umgebung laden mit der IG Metall Jugend am Freitag, 1. Februar, zu einem Neujahrsempfang ein. OB Florian Janik folgt einer Einladung dazu. Veranstaltungsort ist der IG Metall-Saal in der Friedrichstraße.

Ortsbeirat Tennenlohe lädt zu Neujahrsempfang

Seinen traditionellen Neujahrsempfang veranstaltet der Ortsbeirat Tennenlohe am Freitag, 1. Februar, wieder im Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen (Am Wolfsmantel 33). Nach der Begrüßung durch den Hausherrn, Prof. Albert Heuberger, sprechen Ortsbeiratsvorsitzender Rolf Schowalter sowie Oberbürgermeister Florian Janik zu den Gästen.

TechFak verabschiedet Absolventen

Die Technische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg verabschiedet am Freitag, 1. Februar, ihre Absolventen. Einer Einladung ins Audimax in die Bismarckstraße folgt auch Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens, die für die Stadt gratuliert.

Bürgermeisterin bei 70. Universitätsball

Zu ihrem 70. Ball lädt die Friedrich-Alexander-Universität am Samstag, 2. Februar, in die Nürnberger Meistersingerhalle ein. Die Stadt wird von Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens vertreten.

OB begrüßt bei Bau- und Immobilienmesse

Oberbürgermeister Florian Janik begrüßt am Samstag, 2. Februar, die Aussteller der Bau- und Immobilienmesse Erlangen, die am Wochenende in der Heinrich-Lades-Halle stattfindet. Etwa 80 Aussteller informieren über Immobilienkauf und -verkauf, Sanieren, Finanzierungen, Förderungen u.a.m.

Stadtkämmerer-AG tagt in Hof

Die Arbeitsgemeinschaft der Stadtkämmerer der kreisfreien Städte Frankens kommt am Freitag, 1. Februar, in Hof zu ihrem nächsten Treffen zusammen. Im Rathaus geht es um Neuigkeiten des Bayerischen Städtetags, die Themen Grundsteuer und Altschulden, einen interaktiven digitalen Haushalt und anderes mehr. In seiner Funktion als Sprecher der AG nimmt Erlangens Wirtschafts- und Finanzreferent Konrad Beugel daran teil.

Baumfällungen am Albert-Schweitzer-Gymnasium

In Vorbereitung der Sanierung der Zweifach-Sporthalle sowie den anschließenden Anbau einer weiteren Zweifach-Sporthalle müssen auf dem Gelände des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (Dompfaffstraße) insgesamt 16 Bäume gefällt werden. Sie befinden sich zum Großteil im Bereich des Schulparkplatzes. Wie das Amt für Gebäudemanagement der Stadt informiert, beginnt die Hochbaumaßnahme voraussichtlich Ende Juni. Aufgrund der am 1. März beginnenden Vogelbrutzeit werden die Fällungen bereits jetzt im Februar stattfinden. Durch die Arbeiten ist vermehrt mit Lärm durch Motorsägen oder Maschinen sowie einem erhöhten Verkehr (Hubsteiger, Ladefahrzeuge und LKW) zu rechnen. Nach Abschluss der gesamten Baumaßnahme erfolgen insgesamt 31 Ausgleichspflanzungen im Rahmen des Neubaus der Außenanlagen der Schule.

Altfettrecycling: Pilotphase läuft erfolgreich

Unter dem Motto ?Jeder Tropfen zählt? werden seit Dezember letzten Jahres von der Firma Lesch GmbH & Co. KG (Thalmässing, Kreis Roth) gebrauchte Speiseöle gesammelt, um anschließend zu Biodiesel mit einer besonders hohen Minderung von Kohlendioxid (CO2) verarbeitet zu werden. Nach dem ersten Monat der Pilotphase, an der sich die Stadt Erlangen mit etwa 7.700 Haushalten beteiligt, ist ein erster Zwischenstand bekannt geworden: 561,84 Kilogramm Altfett sind bisher mit dem Sammelgefäß an den Rückgabeautomaten abgegeben worden, dabei waren die Willy-Brandt-Straße sowie die Theodor-Heuss-Anlage die beliebtesten Automatenstandorte.

Weitere Informationen gibt es unter www.erlangen.de/umwelt oder www.jeder-tropfen-zaehlt.de.

?Jugend musiziert? am Wochenende

Kommendes Wochenende, 1. und 2. Februar, findet der 56. Regionalwettbewerb ?Jugend musiziert" Erlangen mit Landkreis Erlangen-Höchstadt statt. Die Organisation liegt wie immer in den bewährten ?Händen? der Städtischen Sing- und Musikschule Erlangen, die Durchführung erfolgt wieder im Christian-Ernst-Gymnasium (Langemarckplatz 2). Am Freitagnachmittag werden im Christian-Ernst-Gymnasium die Kategorien ?Akkordeon Solo?, ?Violine Solo? (Altersgruppe III-V) ?Violoncello Solo? und ?Kontrabass Solo" gewertet. Am Samstag, 2. Februar, finden die Wertungsspiele für die Kategorien ?Gitarren-Ensemble", ?Klavier und ein Holzblasinstrument?, ?Alte Musik? sowie ?Violine Solo" (Altersgruppe I und II) statt. Der vollständige Zeitplan ist unter www.jugendmusiziert-erlangen.de abrufbar. Alle Wertungsspiele sind öffentlich.

In diesem Jahr finden zwei Preisträgerkonzerte statt, eines am Sonntag, 3. Februar, um 18:00 Uhr in der Konzertwerkstatt des Erlanger Musikinstituts (Rathsberger Straße 1-3), hier werden die 1. bis 3. Preisträger geehrt und präsentieren ihre besten Stücke. Der Eintritt ist frei.

Stadtkasse erinnert an Zahlungstermin

Die Stadtkasse erinnert an den Zahlungstermin für Gemeindesteuern und Hausabgaben am 15. Februar. Fällig werden an diesem Termin die sogenannten Grundstückslasten, also die Grundsteuer, sowie die Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren für das erste Quartal 2019. Außerdem sind für diesen Zeitraum die Gewerbesteuern entsprechend dem zuletzt erteilten Gewerbesteuerbescheid sowie die Niederschlagswassergebühr zu entrichten. Die Zahlung ist bis zum 15. Februar auf das Konto 31 bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen (IBAN: DE 79 7635 0000 0000 0000 31; BIC: BYLADEM1ERH) oder auf ein anderes Konto der Stadtkasse zu leisten. Damit die Zahlungen ordnungsgemäß verbucht werden können, ist auf dem Einzahlungs- oder Überweisungsbeleg das Kassenzeichen zu vermerken. Sofern eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, erfolgt die Abbuchung durch die Stadtkasse.

