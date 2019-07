Erlangen: RathausReport vom 3. Juli 2019

?Jugend musiziert?: Erlanger musikalisch ausgezeichnet

Elf Jugendliche aus Erlangen haben kürzlich beim Bundeswettbewerb ?Jugend musiziert? in Halle/Saale Preise gewonnen. Jeweils mit dem ersten Preis wurden in der Kategorie ?Violine? Alma Keilhack (Altersgruppe III) und Annika Elsässer (Altersgruppe V) ausgezeichnet. Die beiden Erlanger Schülerinnen sind bereits Jungstudierende an der Musikhochschule Würzburg. In der Kategorie ?Zupfinstrumente? erreichte in der Altersgruppe III das Trio aus Leo Bernard, Finn Laurin Dröder und Diego Förster den ersten Preis. Zusätzlich belegte das Gitarren-Duo von Lukas Horn und Jonathan Werner in derselben Kategorie und Altersgruppe den dritten Preis. Beide Gruppen werden am Erlanger Musikinstitut von Luis Campos unterrichtet.

Das Ensemble Alte Musik der Städtischen Sing- und Musikschule, das von Michael Webert angeleitet wird, darf sich in der Kategorie ?Ensembles Alte Musik? in der Altersgruppe III über einen zweiten Preis freuen. Hier spielten Emilia Sarau (Blockflöte), Hanna-Leona Hanslik (Violine), Paul Morneburg (Violine), Johannes Görtz (Violoncello) und Sonja Rausch (Cembalo) erfolgreich.

Die Jugendlichen mussten sich für ihren Auftritt zunächst im Regional- und dann im Landeswettbewerb qualifizieren. Bärbel Hanslik, Leiterin der Städtischen Sing- und Musikschule und Regionalausschussvorsitzende des Wettbewerbs ?Jugend musiziert?, freut sich: ?Um so erfolgreich zu sein, muss man sich lange und intensiv vorbereiten. Erlangen kann stolz auf seine jungen Musikerinnen und Musiker sein!?

Bürgermeisterin beim Finale des Schülerwettbewerbs Vision-Ing21

Der Verein Förderkreis Ingenieurstudium e. V. hat auch in diesem Jahr wieder Schülerinnen und Schüler eingeladen, sich am Wettbewerb Vision-Ing21 zu beteiligen. Im Mittelpunkt steht das aktive Arbeiten eines Schülerteams an einem selbst gewählten Thema aus dem Bereich Naturwissenschaft und Technik.

Die besten Beiträge werden am Freitag, 5. Juli, an der Technischen Fakultät präsentiert und ausgezeichnet. Zur Begrüßung wird auch Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens sprechen

Arbeitsmarktkonferenz 2019 am Freitag

?Sozialer Arbeitsmarkt: Ist das Sackgasse oder Sprungbrett?? ist der Titel der Erlanger Arbeitsmarktkonferenz, die am Freitag, 5. Juli, im Kreuz+Quer (Bohlenplatz 1) stattfindet. Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens gehören zu den Gästen. Neben Kurzberichten, Vorträgen und Diskussionstischen findet ein Podium statt, an dem neben vier Bundestagsabgeordneten, Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbunds sowie der Agentur für Arbeit auch das Stadtoberhaupt teilnimmt. Veranstalter der Arbeitsmarktkonferenz ist das für das Jobcenter verantwortliche städtische Tochterunternehmen GGFA.

Sanierungsabschluss: Sommerfest im Hort ?Sonnenblume?

Der Kinderhort ?Sonnenblume? in der Reinigerstraße ist generalsaniert worden. Nach Abschluss der Arbeiten findet am Freitag, 5. Juli, ein Sommerfest statt. Der Leiter des Stadtjugendamts, Reinhard Rottmann, begrüßt die Gäste und überbringt stellvertretend die guten Wünsche der Stadtspitze.

Rund 1,9 Millionen Euro hat die Baumaßnahme gekostet. Sie beinhaltete u.a. eine Entkernung des Bestandsgebäudes, eine energetische Sanierung und die Schaffung unterschiedlicher Funktionsräume. Die Förderung des Freistaats beläuft sich auf etwa 1,2 Millionen Euro.

Allianz gegen Rechtsextremismus feiert Zehnjähriges

Mit einem Festakt im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg feiert die Allianz gegen Rechtsextremismus am Freitag, 5. Juli, ihren zehnten Geburtstag. Für die Stadt Erlangen nimmt Bürgermeisterin Elisabeth Preuß ? selbst stellvertretende Vorsitzende der Allianz ? teil.

Eine Fachveranstaltung am Samstag, 6. Juli, befasst sich im Caritas-Pirckheimer-Haus (Königstraße 64) in verschiedenen Workshops mit ?Alter und neuer Antisemitismus?, ?Von Glatzen zu Anzugträgern?, ?Umgang mit Rechtsextremisten in der Kommunalpolitik? und anderem mehr. Auch an dieser Veranstaltung nimmt die Dritte Bürgermeisterin aus Erlangen teil.

TechFak verabschiedet Absolventen

Die Technische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg verabschiedet am Freitag, 5. Juli, am Südgelände ihre Absolventinnen und Absolventen. An der Feier nimmt für die Stadt Erlangen Wirtschafts- und Finanzreferent Konrad Beugel teil.

BSC feiert 100. Geburtstag

Der Büchenbacher Sport Club Erlangen (BSC) feiert von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juli, mit einem Fest seinen 100. Geburtstag. Offiziell eröffnet Oberbürgermeister Florian Janik am Freitag das Fest und gratuliert für die Stadt. Ein Traditions-Fußballspiel folgt. Die Feierlichkeiten finden in der Schallershofer Straße 70 a statt.

Pfadfinder-Fördererkreis Nordbayern zeigt Ausstellung in der Stabi

?Wir wollten frei sein und diese Freiheit uns selbst verdanken? lautet der Titel einer Ausstellung in der Stadtbibliothek, zu der der Pfadfinder-Fördererkreis Nordbayern e. V. ab Freitag, 5. Juli, einlädt. Zur Eröffnung werden Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens und Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth erwartet. Bei der Ausstellung handelt es sich um ein Bildungsprojekt zum Warschauer Aufstand 1944 und seiner Pfadfinderpost. Heuer jähren sich die Deutsch-Polnischen Pfadfinderkontakte zum 35., der Warschauer Aufstand zum 75. Mal.

Bayerische Meisterschaft der Behinderten im Bogenschießen

Der Bogensportverein Erlangen, der seinen Sitz an der Habernhofer Mühle bei Uttenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) hat, ist am Samstag, 6. Juli, Ausrichter der Bayerischen Meisterschaften der Behinderten im Bogenschießen. Um 10:00 Uhr eröffnet Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens die Veranstaltung, die der Behinderten-und Rehabilitations-Sportverband Bayern e. V. mit veranstaltet.

Ja zu Vielfalt: Rathausplatzfest für Groß und Klein

Jedes zweite Jahr lädt das Forum ?Behinderte Menschen in Erlangen? alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Fest ein. Am Samstag, 6. Juli, ist es wieder soweit: Um 10:00 Uhr beginnt das Erlanger Rathausplatzfest (früher Aktionstag), das bis 14:00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein bietet. Oberbürgermeister Florian Janik eröffnet die Veranstaltung, die auch für die Anliegen von Menschen mit Behinderung sensibilisieren soll. Auch die Stadt Erlangen unterstützt und informiert. So beteiligen sich u.a. die Volkshochschule, das Sportamt und die Stadtbibliothek.

?Storchennest? feiert Sommerfest und Bauabschluss

Das Kinderhaus ?Storchennest? in Eltersdorf ist erweitert worden. Nach Abschluss der Bauarbeiten findet am Samstag, 6. Juli, ein Sommerfest statt. Oberbürgermeister Florian Janik, der die Veranstaltung eröffnet, wird von Bildungs- und Jugendreferentin Anke Steinert-Neuwirth begleitet.

?Digital Health Challenge 2019? in Erlangen

Unter dem Motto ?Smart Data in Health? findet von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juli, in Erlangen die zweite Digital Health Challenge statt. Das Event ist ein Gemeinschaftsprojekt von Medical Valley EMN e. V., Health Hackers e. V. und ZOLLHOF. Ziel ist es, all denjenigen eine Plattform zu bieten, die Digital Health nicht nur anwenden, sondern selbst mitgestalten wollen. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung des Gesundheitswesens treffen sich Programmierer, Pflegekräfte, Ärzte oder Gesundheitsökonomen. Wer etwas bewegen will, findet vor Ort das passende Team und beweist sein Innovationstalent in einer von vier gestellten Aufgaben. 48 Stunden bleiben den Teilnehmern, um digitale Lösungen zu konzipieren, umzusetzen und dabei ihr theoretisches Wissen ganz individuell in der Praxis zu verwirklichen. Informationen gibt es im Internet: http://dhc.medical-valley-emn.de/.

Der Anger feiert am Sonntag

Mit Live-Musik, Tanz- und Folkloredarbietungen, einem vielfältigen Kinderprogramm und internationalen Spezialitäten feiert der Anger am Sonntag, 7. Juli, auf dem Parkplatz Am Anger 2-6 und im Hof der Pestalozzischule sein Stadtteilfest. Los geht es um 8:00 Uhr mit einem Amateurtrödelmarkt. Um 10:00 Uhr beginnt im Festzelt eine interreligiöse Feier mit Beiträgen der evangelischen, katholischen und muslimischen Gemeinden am Anger.

Anschließend spielen die Groovemaker BigBand und die Jazzcombo Rhythmcats zum Frühschoppen auf. Mit Informationsständen und Mitmachangeboten präsentieren sich von 11:00 bis 18:00 Uhr die unterschiedlichsten Gruppen und Vereine, Einrichtungen und Firmen im Stadtteil. Den musikalischen Höhepunkt gestaltet ab 16:30 Uhr das vielköpfige Musiker-Kollektiv Bülbül Manush. Auch für Essen und Getränke ist bestens gesorgt.

Wegen des Festes kommt es zu einigen Verkehrsbeschränkungen: Das letzte Stück der Pestalozzistraße (vor der Schule) ist komplett gesperrt, ebenso die Einfahrt in den Schulhof von der Straße Am Anger aus. Außerdem gibt es eine Reihe von Halteverboten.

Teil der Memelstraße gesperrt

Noch bis Freitag, 2. August, ist die Memelstraße zwischen Zeppelin- und Sudetenstraße voll gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt informiert, finden dort Kabelverlegungsarbeiten statt.

Sperrung in der Alterlanger Straße

In der Alterlanger Straße kommt es an drei Tagen zu Sperrungen. Auf Höhe der Hausnummer 12 ist am Donnerstag, 4. Juli, am Dienstag, 9. Juli, sowie am Donnerstag, 11. Juli, kein Durchkommen. Das teilt das städtische Referat für Planen und Bauen der Stadt mit. Der Grund sind Arbeiten mit einem Autokran.

03.07.2019

