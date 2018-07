Erlangen: RathausReport vom 29. Juni 2018

Stadtrat stimmt im Juli über E-West-III Ratsbegehren ab

Der Erlanger Stadtrat wird in seiner Sitzung am 26. Juli darüber abstimmen, ob zusammen mit der Landtagswahl am 14. Oktober ein Ratsbegehren über die vorbereitenden Untersuchungen zur Entwicklungsmaßnahme Erlangen West III durchgeführt wird. Damit ein entsprechender Fraktionsantrag abgestimmt werden kann, muss die Verwaltung bis zur Juli-Sitzung eine mögliche Fragestellung für das Begehren ebenso ausarbeiten wie die gesetzlich vorgeschriebenen Abstimmungsinformationen für die Bürgerinnen und Bürger. Andernfalls wäre die in dem Antrag geforderte Durchführung zusammen mit der Landtagswahl nicht machbar. ?Wir nehmen den Diskussionsbedarf, den es zu der Untersuchung weiterer Siedlungsmöglichkeiten im Stadtwesten gibt, sehr ernst?, sagte Oberbürgermeister Florian Janik. Der Stadtrat müsse deshalb auf einer solide ausgearbeiteten Grundlage darüber befinden, ob ein Ratsbegehren über die vorbereitenden Untersuchungen sinnvoll ist. ?Es gibt keinen Automatismus für ein Ratsbegehren. Der Respekt gegenüber dem Stadtrat als höchstem beschlussfassenden Gremium gebietet es aber, dass die Verwaltung bereits jetzt alle notwendigen Vorbereitungen für ein Ratsbegehren trifft. Denn zu einem späteren Zeitpunkt könnte der Stadtrat angesichts der kurzen Fristen gar nicht mehr über die Durchführung eines Ratsbegehrens am Tag der Landtagswahl entscheiden.?

Im Mai hat der Erlanger Stadtrat beschlossen, vorbereitende Untersuchungen für die Entwicklung von Neubaugebieten südlich der Bimbach (?Erlangen West III?) einzuleiten. Diese überprüft, welche der Flächen des rund 196 Hektar großen Areals für eine Siedlungsentwicklung geeignet sind. Auf einem Teil der Flächen könnten hier bis Mitte des Jahrhunderts schrittweise Neubaugebiete für rund 5.000 neue Wohnungen entstehen, bereits im sogenannten Kilpperplan aus dem Jahr 1978 sind hier Siedlungsflächen vorgesehen. Der Stadtrat hat festgelegt, dass maximal die Hälfte der Fläche bebaut werden darf.

Im Rahmen der Untersuchungen sind unter anderem Wohnungsbedarf und die Eignung des Siedlungsgebiets nachzuweisen, aber auch der entstehende Bedarf an sozialen Einrichtungen wie auch Sport- und Freizeitflächen zu klären. Zudem sind Belange des Naturschutzes und der Landwirtschaft zu prüfen. Neben den vorbereitenden Untersuchungen wurde vom Stadtrat eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht der Stadt in dem betreffenden Gebiet erlassen.

IPPNW-Vorsitzender Rosen spricht zur neuen atomaren Bedrohung

Die Bedrohung durch Atomwaffen kehrt ins öffentliche Bewusstsein zurück: Alle Atommächte modernisieren derzeit ihre Arsenale, der Rüstungswettlauf zwischen Russland und der NATO ist in vollem Gange und drohende atomare Auseinandersetzungen auf der koreanischen Halbinsel oder im Nahen Osten machen die Gefahren, die von Atomwaffen ausgehen, allgegenwärtig. Zugleich gibt es aber auch wichtige Erfolge auf dem Weg hin zu einer atomwaffenfreien Welt: Im Juli 2017 stimmten insgesamt 122 Staaten der Vereinten Nationen für einen Vertrag zum völkerrechtlichen Verbot von Atomwaffen.

Die Stadt Erlangen gehört der Mayors-for-Peace-Bewegung an, die sich für die weltweite Ächtung von Atomwaffen einsetzt und in den Mitgliedsstädten regelmäßig auf das Thema aufmerksam macht. Am Dienstag, 3. Juli, um 20:00 Uhr laden deshalb das Bürgermeister- und Presseamt der Stadt Erlangen, die Volkshochschule Erlangen und das Erlanger Bündnis für den Frieden im großen Saal der Volkshochschule (Friedrichstraße 19) zu einer Diskussionsveranstaltung mit Alex Rosen, Vorsitzender der Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) in Deutschland, ein. Das Thema seines Vortrags lautet ?Zwei Minuten vor Mitternacht - das neue atomare Wettrüsten und wie wir es beenden können?. Rosen spricht über die Gefahren durch das neue atomare Wettrüsten skizziert Wege, wie die Logik der Abschreckung und Aufrüstung durchbrochen werden kann.

Rosen machte 1999 sein Abitur am Erlanger Ohm-Gymnasium und studierte anschließend Medizin. Seit 2001 ist er Mitglied der IPPNW, seit 2017 zusätzlich Vorsitzender der deutschen Sektion. Neben seinem Engagement für eine atomwaffenfreie Welt arbeitet Rosen als Oberarzt an der Kinderklinik der Berliner Charité, wo er die Kindernotaufnahme leitet.

Bürgerbefragung der Stadt ?Lebenslanges Lernen in Erlangen 2018?

Zurzeit erhalten Erlanger Bürgerinnen und Bürger von der Stadt Erlangen einen Fragebogen zum Thema ?Lernen im Erwachsenenalter? zugeschickt. Die Befragung wird vom Bildungsbüro zusammen mit dem Sachgebiet Statistik und Stadtforschung der Stadt Erlangen durchgeführt und untersucht, wie Erwachsene bei Kursen oder Schulungen, neben dem Beruf und selbstorganisiert sowie am Arbeitsplatz oder in der Freizeit lernen. Die Angaben sollen dabei helfen, einen besseren Eindruck über die Erlanger Bildungslandschaft zu bekommen und festzustellen, welchen weiteren Bedarf es in Erlangen gibt. Für die Befragung wurde eine Zufallsstichprobe von 5.000 Personen ausgewählt.

Die Bearbeitung der Fragen nimmt etwa zehn bis 15 Minuten in Anspruch. Es wird darum gebeten, die ausgefüllten Bögen bis Anfang August zurückzusenden.

vhs-Servicebüro schließt mittwochs früher

Wie die Volkshochschule Erlangen mitteilt, schließt das vhs-Servicebüro in der Friedrichstraße 19 im Juli aus personellen Gründen mittwochs eine Stunde früher, also bereits um 12:30 Uhr.

Dreiländerspiel der Partnerschaften

Während die Weltmeisterschaft ohne Deutschland weitergeht, laden die Sportgemeinschaft Siemens und der Sportverein Tennenlohe U-14-Mannschaften aus den Partnerstädten Stoke-on-Trent und Wladimir ein. Das Turnier, an dem auch eine Gast-Elf auf Uttenreuth teilnimmt, eröffnet Oberbürgermeister Florian Janik am Samstag, 30. Juni, um 10:00 Uhr auf dem Siemens-Sportgelände, wo die Teams dann ab 10:30 Uhr gegeneinander spielen. Am Sonntag, 1. Juli, geht es, wiederum am 10:30 Uhr, auf dem Sportplatz Tennenlohe weiter, wo Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens die Preisverleihung vornimmt.

Die jungen russischen und englischen Kicker kommen aus Städten mit einer großen Fußballtradition. Stoke City spielt in der Premier League, und Torpedo Wladimir behauptet sich in der 2. russischen Liga.

Seniorenbeirat befasst sich mit Haushalt 2019

Mit Anträgen zum Haushalt 2019 beschäftigt sich der Seniorenbeirat der Stadt in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 2. Juli, um 16:00 Uhr im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses. Außerdem geht es u.a. um die Berufung eines neuen Vertreters für den Verein Dreycedern in den Seniorenbeirat.

Sparkasse fördert Initiativen aus Stadt und Landkreis

Gesellschaftliches Engagement und Verantwortung für das Gemeinwohl sind wichtige Anliegen der Sparkasse. 2008 wurde deshalb die Stiftung Bildung, Natur und Umwelt der Sparkasse ins Lebens gerufen, die jährlich eine Vielzahl von Projekten unterstützt. Am Dienstag, 3. Juli, findet die feierliche Übergabe der Mittel an die geförderten Institutionen aus Herzogenaurach, Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt statt. Für die Erlanger Stadtspitze nimmt Oberbürgermeister Florian Janik an dem Termin teil.

Sportausschuss tagt im Rathaus

Gemeinsam mit dem Sportbeirat kommt der Sportausschuss des Erlanger Stadtrats am Dienstag, 3. Juli, um 17:00 Uhr im Rathaus zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Zu Beginn des Treffens stellt sich zunächst der Atlético Erlangen e.V. dem Gremium vor. Danach geht es um die Themen Förderung von Sportvereinen bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen, die Sportentwicklungsplanung, das Konzept Dechsendorfer Weiher, die Initiative Gesundheitsregionplus sowie die Förderung des BIG-Projekts im Sportverein.

Revisionsausschuss legt Prüfungen vor

Der Revisionsausschuss des Erlanger Stadtrats kommt am Mittwoch, 4. Juli, um 16:00 Uhr im Rathaus zu seiner zweiten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr zusammen. Auf der Agenda stehen durchgeführte Prüfungen in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung sowie die Betätigungsprüfung bei der Medical Valley Center GmbH für die Geschäftsjahre 2014 bis 2017.

Bezirksfinale Leichtathletik in Erlangen

Das Leichtathletik-Bezirksfinale im Rahmen des Schulsportwettkampfs ?Jugend trainiert für Olympia? findet am Montag, 2. Juli, ab 10:30 Uhr auf der Sportanlage der Universität in der Hartmannstraße 120 in Erlangen statt.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen