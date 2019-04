Erlangen: RathausReport vom 29. April 2019

Sportausschuss tagt am Dienstag

Der Sportausschuss des Stadtrats kommt am Dienstag, 30. April, um 17:00 Uhr im Rathaus (1. OG, Ratssaal) zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Themen sind die Entwicklung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen, Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten sowie für Bau- und Sanierungsmaßnahmen, der aktualisierte Zeitplan für die Sanierung der bestehenden Sporthalle und des Anbaus einer 2-fach-Sporthalle am Albert-Schweitzer-Gymnasium, der Sachstand zum Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) und anderes mehr.

Frühjahrsvollversammlung des Stadtjugendrings

Der Stadtjugendring veranstaltet am Donnerstag, 2. Mai, seine Frühjahrsvollversammlung in den Räumen des Turnerbunds 1888 Erlangen e. V. (Spardorfer Straße 79). Bürgermeisterin Elisabeth Preuß folgt einer Einladung. Ein Tagesordnungspunkt sind Neuwahlen des Vorstands.

StUB-Dialogforum: Vorzugstrasse für Raumordnungsverfahren

Das 6. Dialogforum der Stadt-Umland-Bahn (StUB) findet am Dienstag, 7. Mai, um 18:30 Uhr im Vereinshaus in Herzogenaurach (Hintere Gasse 22) statt. Dort wird, so teilt der StUB-Zweckverband mit, die Suche nach der besten Streckenführung beendet und ins Raumordnungsverfahren gestartet. Am Dialogforum nimmt auch Oberbürgermeister Florian Janik teil. Der Zweckverband präsentiert den Linienverlauf, der als Vorzugstrasse in die Unterlagen des Raumordnungsverfahrens aufgenommen werden sollte.

Über 100 mögliche Streckenführungen hat der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn gemeinsam mit seinen beauftragten Planungsbüros in den letzten Monaten umfangreich bewertet. In einem mehrstufigen formalisierten Auswahlverfahren wurden Schritt für Schritt die aus planerischer Sicht aussichtsreichsten Varianten ermittelt. Nach der Präsentation der Untersuchungsergebnisse zur Re-gnitzquerung im 5. Dialogforum steht in der kommenden Veranstaltung der gesamte Streckenverlauf von Nürnberg über Erlangen nach Herzogenaurach im Mittelpunkt. Insgesamt acht Teilstrecken-Varianten haben außerhalb der Regnitzquerung die letzte Stufe des formalisierten Abwägungs- und Rangordnungsverfahrens erreicht. Während die Prüfung der Variante über die Rathgeberstraße in Herzogenaurach bereits abgeschlossen ist, werden für das Stadtgebiet Erlangen derzeit noch sieben Teilstrecken-Varianten intensiver betrachtet: Eine alternative Route im Bereich des Nahversorgungszentrums in Büchenbach, eine im Erlanger Stadtzentrum über die Sieboldstraße, eine Variante über die Friedrich-Bauer-Straße im Erlanger Süden sowie vier in Tennenlohe.

Die detaillierten Bewertungen der Teilstrecken-Varianten werden am Dienstag nächster Woche vorgestellt und dann aufgezeigt, welche Linienführung der StUB aus Sicht der Gutachter die Vorzugstrasse für das anstehende Raumordnungsverfahren sein sollte.

?Poetry Slam? im Kunstpalais

?Poetry Slam? am Donnerstag, 2. Mai, im Kunstpalais: Um 19:30 Uhr präsentieren sechs ?Slamerinnen und Slamer? aus ganz Franken unter dem Motto ?Fly me to the Moon? ihre Texte, die thematisch mal in engerem, mal in weiterem Sinne um die beiden aktuellen Ausstellungen ?Alona Rodeh. Architecture of the Nights? und ?Andreas Schmitten. Nothing New? kreisen. Einlass ist bereits um 18:30 Uhr, sodass sich die Gelegenheit bietet, vor dem ?Poetry Slam? noch die beiden Ausstellungen anzusehen. Der Eintritt für Poetry Slam und Ausstellungen: 6,00 Euro. Tickets sind an der Abendkasse und im Vorverkauf im Kunstpalais erhältlich. Info: www.kunstpalais.de.

Vorsorgevollmacht am 8. Mai Vortragsthema

Ein Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht findet am Mittwoch, 8. Mai, um 17:00 Uhr bei der Arbeiterwohlfahrt (Michael-Vogel-Straße 26) statt. Dazu laden die Betreuungsstelle der Stadt sowie der ARWO Betreuungsverein ein. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 09131 9405754.

Sperrungen wegen Seifenkistenrennen am 1. Mai

Der Fuß- und Radweg Steudacher Straße ist am Mittwoch, 1. Mai, wegen eines Seifenkistenrennens von 7:00 bis 17:00 Uhr gesperrt. Betroffen davon ist der Bereich zwischen der Kernbergstraße und dem Adenauerring. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadt.

Zimmermannsgasse in Bruck gesperrt

Die Zimmermannsgasse in Bruck ist am Mittwoch, 1. Mai, von 8:00 bis 18:00 Uhr ab der Einmündung Felix-Klein-Straße gesperrt. Grund ist der Tag der offenen Tür des Technischen Hilfswerks (THW). Das teilte das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung mit.

Sperrungen und Behinderungen wegen Motorrad-Konvoifahrt

Wegen eines Motorradkorsos am Samstag, 4. Mai, sind von 10:00 bis 13:00 Uhr die Straße Heusteg als Aufstellfläche sowie die Loschgestraße von 8:00 bis 18:00 Uhr (zwischen Maximiliansplatz und Turnstraße) für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung informiert, veranstaltet der Verein ?Toy Run ? Träume für kranke Kinder Erlangen e. V.? zum 25. Mal einen Motorradkorso zugunsten der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums.

Staatliches Bauamt informiert zu Brückensanierung Weinstraße

Die Vorbereitungen für die Sanierung der Brücke der Kreisstraße ER 3 (Weinstraße) über die Bundesstraße B 4 laufen. Wie das dafür zuständige Staatliche Bauamt mitteilt, musste wegen eines schweren Anfahrschadens an der Brücke der Verkehr aus Sicherheitsgründen auf eine Fahrspur eingeengt werden. Ab Anfang Mai sollen mobile Informationstafeln über weitere Details der Verkehrsführung und die genauen Termine hinweisen.

Geplant ist, dass ab Anfang Juni der Verkehr auf der B 4 komplett auf die östliche Fahrbahn verlegt und mit der Sanierung der Brücke begonnen wird. Dort sind die leichter beschädigten Fertigteilträger zu sanieren, zwei Fertigträger müssen ausgetauscht werden, das heißt, die beschädigten Träger durch neu hergestellte Träger ersetzt werden. Für diese Abbrucharbeiten muss die Einfahrtrampe von der Weinstraße in die B 4 Richtung Nürnberg für zwei Wochen gesperrt werden. Im Schutz dieser Sperre wird auch ein dringend erforderlicher Deckenbau auf der westlichen Fahrbahn der B 4 ausgeführt. Hierfür wird eine eigene Umleitung über die Anschlussstelle Wetterkreuz eingerichtet.

Die Arbeiten sind so geplant, dass die übergangsweise Verkehrsführung auf der B 4 spätestens Ende Juli aufgehoben wird. Die Arbeiten oben auf dem Bauwerk werden voraussichtlich bis Ende August andauern. Die dort seit dem Schaden vorhandene einspurige Verkehrsführung wird während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten.

Stadtkasse erinnert an Zahlungstermin

Die Stadtkasse erinnert an den Zahlungstermin für Gemeindesteuern und Hausabgaben am 15. Mai. Fällig werden an diesem Termin die sogenannten Grundstückslasten, also die Grundsteuer, sowie die Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren für das zweite Quartal 2019. Außerdem sind für diesen Zeitraum die Gewerbesteuern entsprechend dem zuletzt erteilten Gewerbesteuerbescheid sowie die Niederschlagswassergebühr zu entrichten. Die Zahlung ist bis zum 15. Mai auf das Konto 31 bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen (IBAN: DE 79 7635 0000 0000 0000 31; BIC: BYLADEM1ERH) oder auf ein anderes Konto der Stadtkasse zu leisten. Damit die Zahlungen ordnungsgemäß verbucht werden können, ist auf dem Einzahlungs- oder Überweisungsbeleg das Kassenzeichen zu vermerken. Sofern eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, erfolgt die Abbuchung durch die Stadtkasse.

29.04.2019

