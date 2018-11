Erlangen: RathausReport vom 28. November 2018

Memelstraße wird 2019 umgebaut

Der Bauausschuss des Erlanger Stadtrats hat die Entwurfsplanung für den Neubau der Memelstraße zwischen Nürnberger Straße und Zeppelinstraße beschlossen. Bei der Maßnahme, die voraussichtlich ab Mai 2019 durchgeführt werden soll, ist eine Neugestaltung des gesamten Straßenzugs vorgesehen. Für die Maßnahme werden Investitionskosten von 760.000 Euro veranschlagt.

Die Fahrbahn der Memelstraße befindet sich nach der Straßenzustandsbewertung des Baureferats in einem baulich schlechten bis sehr schlechten Zustand. Nicht zuletzt die Straßenentwässerungseinrichtungen weisen massive Schädigungen auf. Die notwendigen Erneuerungsmaßnahmen werden genutzt, um bei einer Neugestaltung der Straße Verbesserungen für die Anwohnerinnen und Anwohner umzusetzen. ?Dabei werden zahlreiche Anregungen aufgegriffen, die in einem intensiven Bürgerbeteiligungsprozess erarbeitet wurden?, so Planungs- und Baureferent Josef Weber. So soll im Zuge der Erneuerung die bis zu 10,50 Meter breite Fahrbahn deutlich reduziert werden, um die Straße künftig vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Die gewonnenen Flächen sollen für zusätzliche Gehwege und weitere Parkflächen genutzt werden. Zudem hat der Ausschuss ergänzt, das eine Markierung auf dem Gehweg aufgebracht werden soll, um vor allem den Radverkehr zu den Schulen zu bündeln. Ferner sind 17 neue Baumstandorte sowie zahlreiche mit Kleinsträuchern bepflanzte Grüninseln geplant. Im Zuge der Straßenbauarbeiten wird auch die Beleuchtung auf moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung umgestellt. Die vorhandene und überalterte Beleuchtungsanlage wird vollständig abgebrochen. ?Wie gewohnt, werden wir die Anlieger der Baustelle und die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig vorher über die genauen Termine und die baulichen Maßnahmen informieren?, so Weber.

Faire Produkte probieren

Erlangen hat für weitere zwei Jahre den Titel ?Fairtrade-Stadt? verliehen bekommen. Deshalb findet mit dem Dritte-Welt-Laden und fairlangen am Donnerstag, 29. November, von 10:00 bis 16:00 Uhr, im Rathausfoyer eine Probieraktion mit fair gehandeltem Kaffee, Schokolade und Lebkuchen statt.

Neue Leiterin im DAK-Servicezentrum

Einer Einladung der Krankenkasse DAK folgen am Freitag, 30. November, Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens. Dort hat im August Christiane Ladwig die Leitung des Servicezentrums in der Bauhofstraße, jetzt folgt zur Amtsübergabe ein Festakt.

Loschgeschule weiht restauriertes Adventsfenster-Kalender ein

Die Loschgeschule lädt am Freitag, 30. November, zur offiziellen Einweihung ihres restaurierten Adventsfenster-Kalenders in ihren Pausenhof ein. Einer Einladung dazu folgt auch OB Florian Janik.

Unkonferenz: ?Verändere die Engagementlandschaft!?

?Verändere die Engagementlandschaft!? ist das Motto der Ersten Erlanger Unkonferenz zum Thema Ehrenamt am Freitag, 30. November, um 16:30 Uhr im Kreuz + Quer (Bohlenplatz 1). Dazu lädt die Koordinationsstelle Bürgerschaftliches Engagement der Stadtverwaltung ein. Gegen 17:15 Uhr sagt Oberbürgermeister Florian Janik ?Hallo?, anstatt eines Grußworts.

Es darf frei gedacht werden, wie die Engagementlandschaft in Erlangen verändert werden könnte. Eigene Ideen können mitgebracht, eingebracht, gemeinsam mit anderen diskutiert, Anregungen geholt, Projekte initiiert, neue Impulse gewonnen und nette Menschen kennengelernt werden. Hier soll nicht über schwindende Mitgliederzahlen gejammert werden. Lieber mal groß denken ? Keine Vorträge, keine vorgefertigten Workshops!

Klinikum veranstaltet 23. Erlanger Notfallmedizinischen Tage

Bereits zum 23. Mal veranstaltet das Universitätsklinikum gemeinsam mit mehreren Partnern am Freitag und Samstag, 30. November/1. Dezember, die Notfallmedizinischen Tage. Zur offiziellen Eröffnung am Samstagvormittag in der Heinrich-Lades-Halle begrüßt Oberbürgermeister Florian Janik die Teilnehmer. ?Der Neuro-Notfall und was es sonst noch neues gibt? ist diese Mal das Thema. Wissenschaftlicher Leiter der Veranstaltung ist der Direktor der Anästhesiologischen Klinik des Universitätsklinikum Prof. Jürgen Schüttler. Die Erlanger Notfallmedizinischen Tage werden in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen in der Stadt, dem Förderkreis für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie Erlangen e. V., der Arbeitsgemeinschaft der in Bayern tätigen Notärzte, den Ärztlichen Leitern des Rettungsdienstes Bayern und der Bayerischen Landesärztekammer/Akademie für ärztliche Fortbildung angeboten.

Kammerchor Wladimir zu Konzerten in der Region

Im Februar 1992 wurde das ?Zentrum für Chormusik der Wladimir-Susdaler Rus? in der russischen Partnerstadt gegründet. Doch schon 1974 hatte Eduard Markin als Leitstern dieser Einrichtung den Kammerchor ins Leben gerufen, den heute Tatjana Grin leitet. Als musikalischer Botschafter der damals noch ganz jungen Städtepartnerschaft kam das Ensemble erstmals 1985 nach Erlangen und begeisterte das Publikum mit seiner so disziplinierten Stimmgewalt. Nun kommt er nach längerer Pause ? und unter neuer Leitung ? zum Adventsauftakt und zum Ausklang des 35-jährigen Partnerschaftsjubiläums wieder nach Erlangen. Und das gleich mit vier Konzerten: am Donnerstag, 29. November, mit einem Programm aus hauptsächlich russischer geistlicher Musik mit einem Zwischenspiel an der Orgel mit Norbert Kreiner um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius in Hetzles (Kreis Forchheim), am Samstag, 1. Dezember, um 17:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Kirchehrenbach (Kreis Forchheim) sowie am Sonntag, 2. Dezember, um 17:00 Uhr in der Herz Jesu- Kirche in Erlangen, beide Male mit der Cäcilienmesse von Charles Gounod und dem Te Deum von Marc Charpentier ? im Zusammenwirken mit dem Kirchenchor und Kammerorchester Herz Jesu sowie dem Chorkreis St. Sebald.m Wer keine Zeit findet, eines dieser drei Konzerte zu besuchen, erhält am Montag, 3. Dezember, um 19:00 Uhr eine vierte, dann aber auch letzte Chance mit dem Auftritt des Kammerchors im Wohnstift Rathsberg (Rathsberger Straße 63). Gastgeber des Ensembles aus Wladimir ist der Chorkreis St. Sebald, der bereits auf eine 30-jährige künstlerische Verbindung zur Partnerstadt zurückblickt und 2005 selbst ein Gastspiel bei den russischen Freunden gab.

Ausstellung des Gesundheitsamtes zum Welt-AIDS-Tag

Anlässlich des 30. Welt-AIDS-Tages ist am Mittwoch, 28. November, ist die Ausstellung ?Der lange Weg? des bayerischen Zentrums für Prävention und Gesundheitsförderung (ZPG) im Landratsamt (Nägelsbachstraße 1) zu sehen. Sie dauert bis Mittwoch, 5. Dezember, informiert über das Thema AIDS und will auf präventive Maßnahmen sowie einen solidarischen Umgang mit Betroffenen aufmerksam machen. Von Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 16:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr kann sie besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Unter der Kernbotschaft des diesjährigen Aktionstages ?Stopp Diskriminierung von Menschen mit HIV? geben elf lebensgroße Figuren Einblick in mögliche Symptome und Stadien, Sorgen und Ängste HIV-positiver Menschen. Sie symbolisieren den langen Weg des Krankheitsverlaufes und zeigen einzelne Phasen, die individuell schwanken können. Wer sich über HIV und sexuell übertragbare Krankheiten informieren will, kann am Freitag, 30. November, von 8:00 bis 12:00 Uhr im Foyer des Landratsamtes vorbeischauen. Dort beraten und informieren die Schwangerenberatungsstelle des staatlichen Gesundheitsamtes Erlangen und die Schwangerenberatungsstelle der Stadt Erlangen. Wer es nicht ins Landratsamt schafft, der kann sich auch bei den Mitarbeiterinnen der beteiligten Beratungsstellen in der Erlanger Fußgängerzone informieren.

Kunstpalais eröffnet ?I?m afraid I must ask you to leave?

Julian Charrière und Julius von Bismarck sind herausragende Künstler. Sie sind beste Freunde und manchmal sind sie Partner in ihrer künstlerischen Arbeit, für die sie Reisen bis ans Ende der Welt unternehmen. Die erste große Ausstellung dieser beiden als Duo unter dem Titel ?I?m afraid I must ask you to leave? findet nun im Kunstpalais in Erlangen statt und wird am Samstag, 1. Dezember, um 19:00 Uhr mit einer Party offiziell eröffnet. Bei aller Unterschiedlichkeit und Eigenständigkeit ihrer Arbeiten vereint sie der Anspruch, mit ihrer Kunst eine intensive Reflexion über unser Verhältnis zur Natur und unseren Platz in der Gesellschaft anzustoßen. Wenn beide Künstler zusammenarbeiten, entstehen Werke, die gleichermaßen wissenschaftlich, sinnlich, kurios, auratisch, gelehrt, humorvoll und ? im allerbesten Sinne ? größenwahnsinnig sind. Info: www.kunstpalais.de.

28.11.2018

