Erlangen: RathausReport vom 28. Juni 2019

Wechsel im Stadtrat: Bazant folgt auf Herzberger-Fofana

Marcus Bazant ist in der Stadtratssitzung am Donnerstag offiziell von Oberbürgermeister Florian Janik als Mitglied für die Grüne Liste-Fraktion vereidigt worden. Der 46-jährige kaufmännische Angestellte rückt für Pierrette Herzberger-Fofana in das Gremium nach. Die langjährige Stadträtin wurde im Mai in das Europäische Parlament gewählt.

Erlangen führend bei Kinderbetreuung

Erlangen bietet in Sachen Kinderbetreuung beste Bedingungen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Bayerischen Städtetags zu den Betreuungsquoten, also zum Anteil der Kinder, die Kindertageseinrichtungen besuchen. Bei der Gesamtbetreuungsquote der Kinder bis zum Grundschulalter liegt Erlangen mit 44,4 Prozent an der absoluten Spitze. Nur weitere elf von 95 anderen Jugendämtern liegen über 40 Prozent. In Mittelfranken liegt die Gesamtbetreuungsquote durchschnittlich bei 39,1 Prozent, und bayernweit bei 35 Prozent. Die Hugenottenstadt ist die einzige kreisfreie Stadt in Bayern, die im Bereich der unter Dreijährigen (U3) eine Betreuungsquote von über 40 Prozent erreicht (Mittelfranken: 29,3 Prozent, Bayern: 27,5 Prozent). Im Bereich der Drei- bis Sechsjährigen teilt sich Erlangen zusammen mit Passau mit einer Betreuungsquote von über 99 Prozent den Spitzenplatz. In Mittelfranken liegt diese Quote im Durchschnitt bei 93,5 Prozent und bayernweit bei 92,4 Prozent.

?Von einer familienfreundlichen Stadt profitieren alle. Zu wissen, dass die Kinder am Tag gut aufgehoben sind, ist ein wichtiges Stück Lebensqualität und für einen attraktiven Wirtschaftsstandort unverzichtbar. Gute Kinderbetreuung von Anfang an ist aber auch ganz zentral für mehr Bildungsgerechtigkeit?, freut sich Oberbürgermeister Florian Janik. Gleichwohl ist den Verantwortlichen bei der Stadt bewusst, dass trotz der hervorragenden Werte auch in Erlangen Betreuungsplätze fehlen. In den nächsten zwei bis drei Jahren sollen deshalb rund 800 weitere Betreuungsplätze an verschiedenen Standorten geschaffen werden. Um bis dahin keine Lücken entstehen zu lassen, wird derzeit im Stadtteil Bruck eine Interims-Kita mit rund 100 Plätzen errichtet. ?Auch wir haben damit zu kämpfen, dass die Baubranche ausgelastet ist und Fachkräftemangel herrscht. Dass es einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gibt, begrüße ich politisch sehr. Aber gegenwärtig macht es sich durchaus bemerkbar, dass es keine Übergangsregelungen gab. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass die neuen Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen werden können und wir so dem stetig steigenden Bedarf gerecht werden?, sagt Anke Steinert-Neuwirth, Referentin für Bildung, Kultur und Jugend. ?Um die Ausbauziele zu erreichen, sind wir auf die Unterstützung durch die freien Träger angewiesen, die ihrerseits große Anstrengungen unternehmen?, ergänzt Reinhard Rottmann, Leiter des Stadtjugendamts. Für die gute Zusammenarbeit sei er sehr dankbar.

TV 1848 feiert 50 Jahre Judo

Seit 50 Jahren besteht die Judo-Abteilung im Turnverein (TV) 1848. Am Samstag/Sonntag, 29./30. Juni, richtet der Verein die Deutsche Judo Katameisterschaft 2019 aus. Zu Beginn am Samstagvormittag begrüßt OB Florian Janik als Schirmherr die Gäste in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle.

ZVA feiert Geburtstag mit Tag der offenen Tür

Zum Tag der offenen Tür samt 40. Geburtstag des Zweckverbands Abfallwirtschaft (ZVA) der Stadt Erlangen und des Landkreises Erlangen-Höchstadt stattet Oberbürgermeister Florian Janik den Mitarbeitern einen Besuch ab. Gefeiert wird am Samstag, 29. Juni, in der Deponie in Herzogenaurach (Zum Flughafen 101) von 10:30 bis 16:00 Uhr.

ZSL feiert mit Sommerfest 30-jähriges Bestehen

Das Zentrum für Selbstbestimmtes Leben Behinderter e. V. (ZSL) besteht heuer seit 30 Jahren. Mit einem Sommerfest im Treffpunkt Röthelheimpark (Schenkstraße 111) feiert der Verein seine Gründung. Glückwünsche der Stadt überbringen die Bürgermeisterinnen Susanne Lender-Cassens und Elisabeth Preuß.

OB bei Schlossgartenfest

Der Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Prof. Joachim Hornegger, lädt am Samstag, 29. Juni, zum Schlossgartenfest. Der Einladung folgt auch OB Florian Janik.

Rotarier feiern 25 Jahre Club Erlangen-Schloß

Der Rotary Club Erlangen-Schloß feiert seinen 25. Geburtstag: Bei einer Feier am Sonntag, 30. Juni, im Gymnasium Fridericianum gratuliert Oberbürgermeister Florian Janik. Neben der Übergabe einer Spende in Höhe von 25.000 Euro findet auch eine prominent besetzte Diskussionsrunde zum Thema Digitalisierung statt: Alt-OB Prof. Siegfried Balleis, Uni-Präsident Prof. Joachim Hornegger, Uni-Klinikumschef Prof. Heinrich Iro sowie der Vorstandsvorsitzende des Medical Valley EMN, Prof. Erich Reinhardt, nehmen teil.

Startschuss für Uni-Spendenlauf am Sonntag

?1.000 Miles Run?: Der Uni-Spendenlauf findet am Sonntag, 30. Juni, auf dem Sportgelände der Universität in der Gebbertstraße statt. OB Florian Janik gibt um 12:00 Uhr den Startschuss.

Ausstellungseröffnung von ?Barrieresprung? am Sonntag

?BarriereSprung. Vom Leben mit Behinderung? lautet der Titel der neuen Sonderausstellung im Stadtmuseum, die ab Sonntag, 30. Juni, um 14:00 Uhr offiziell im Beisein von OB Florian Janik sowie dem Behindertenbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Holger Kiesel, eröffnet wird. Um ein Miteinander von Menschen mit und ohne Einschränkungen auf Augenhöhe zu erreichen, müssen physische und mentale Barrieren abgebaut werden. Die Ausstellung nimmt Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen in den Blick. Damit gehört das Stadtmuseum zu den ersten Ausstellungshäusern deutschlandweit, das sich dem Thema Behinderung umfassend widmet. Bis zum 6. Januar 2020 kann die Sonderausstellung besucht werden. Info: www.erlangen.de/stadtmuseum.

Siemens eröffnet neue Fertigung

Im Siemens Gerätewerk ist eine neue hochmoderne Fertigung (ein ?Reinraum?) in der Reinheit eines Operationssaals geschaffen worden. Damit wird die technologische Basis für die Stromrichterkonzepte der Zukunft geschaffen. Zur offiziellen Eröffnung am Montag, 1. Juli, folgt Oberbürgermeister Florian Janik einer Einladung des Konzerns. Mit der digitalisierten Fertigung wird eine Kernkompetenz zur Herstellung von Leistungseinheiten zurück in die eigene Produktion geholt.

Pressekonferenz: Erstes Yogafestival ?YoMotion? in Erlangen

?Yomotion? ist der Titel des ersten Erlanger Yogafestivals, das vom 8. bis 13. Juli stattfindet. Am Hugenottenplatz, im E-Werk und auf der Wöhrmühlwiese finden verschiedene Veranstaltungen mit Workshops, Vorträgen und Angeboten zum Mitmachen statt. Veranstalter ist die Anette Heidel und Alexander Brandt GbR ?work in flow?. Bei einer Pressekonferenz am Montag, 1. Juli, informieren sie gemeinsam mit dem Schirmherrn, Oberbürgermeister Florian Janik, die Medien.

?Menschen(s)kinder? zum 65-jährigen Bestehen der Sportanlage

Mit einer Jubiläumswoche feiert die Siemens AG das 65-jährige Bestehen seiner Sport- und Freizeitanlage an der Komotauer Straße. ?Menschen(s)kinder!? ist der Titel für ein Sport- und Spielfest für behinderte Kinder/Jugendliche, Flüchtlings- und Mitarbeiterkinder am Dienstag, 2. Juli. Oberbürgermeister Florian Janik besucht es am Nachmittag.

Promi-Sommerbiathlon: Bürgermeisterin bei Sportanlagen-Jubiläum

Zum 65-jährigen Bestehen der Siemens Sport- und Freizeitanlage an der Komotauer Straße finden mehrere Veranstaltungen statt. Am Dienstagnachmittag, 2. Juli, laden die Verantwortlichen zu einem Sommerbiathlon mit Promis ein. Unter den Teilnehmern: Bürgermeisterin Elisabeth Preuß.

Sportausschuss trifft sich am Dienstag

Der Sportausschuss des Stadtrats kommt am Dienstag, 2. Juli, um 17:00 Uhr im Rathaus (1. OG, Ratssaal) zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Anfragen zur Großgeräteförderung sowie die kommunale Gesundheitsförderung.

Ortsbeirat Kosbach tagt in Steudach

Im Steudacher Feuerwehrhaus (Am Klosterholz 16) kommt der Ortsbeirat Kosbach am Dienstag, 2. Juli, um 19:30 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Themen sind die Verzögerungen beim Ausbau der Bundesautobahn A3, die Fahrradwege zwischen den Ortsteilen u.a.m.

Endspurt bei ?Deckel gegen Polio?-Aktion

Nur noch wenige Tage können ?Deckel gegen Polio? gesammelt und der Kampf gegen die Kinderlähmung (Polio) unterstützt werden. Unter dem Motto ?500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung? startete die Aktion 2015 auch in Erlangen. Bislang ist alleine in der Hugenottenstadt eine beachtliche Menge ? rund 1.250.000 Kunststoffdeckel ? gesammelt worden. Das entspricht der Finanzierung von etwa 2.500 Impfungen. Da das Projekt in wenigen Tagen eingestellt wird, gibt es keine Sammelbehälter mehr im Rathaus-Eingangsbereich.

Fahnen wehen am Sonntag

In Bayern ist der Sonntag, 30. Juni, der Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Aus diesem Anlass hat der Bayerische Ministerpräsident die Beflaggung aller staatlichen Dienstgebäude angeordnet. Die Stadt Erlangen schließt sich dem an.

Kein Verkehr zwischen Hüttendorf und Vach

Die Stadt Fürth sperrt von Mittwoch, 3. Juli, bis Montag, 8. Juli, ihre Herzogenauracher Straße ? die südliche Fortsetzung der Vacher Straße im Erlanger Ortsteil Hüttendorf. Dort wird die Fahrbahndecke erneuert. Die Umleitungsstrecke über Herzogenaurach ist ausgeschildert.

28.06.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen