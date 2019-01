Erlangen: RathausReport vom 28. Januar 2019

DGB Mittelfranken lädt zu Jahresauftakt

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Mittelfranken veranstaltet am Dienstag, 29. Januar, seinen Jahresauftakt in Nürnberg. Einer Einladung dazu folgt Wirtschaftsreferent Konrad Beugel.

Kooperation zwischen Wirtschaftsschule und Dritte Welt Laden

Zwischen der Städtischen Wirtschaftsschule im Röthelheimpark und dem Dritte-Welt-Laden Erlangen wird am Mittwoch, 30. Januar, ein Kooperationsvertrag unterzeichnet. In diesem Rahmen sollen u.a. eine Dritte-Welt-Schüler-Übungsfirma, in deren Mittelpunkt der Vertrieb von Fair Trade-Produkten steht, und ein fairer Pausenverkauf eingerichtet werden. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens wohnt der Unterzeichnung bei.

Kultur- und Freizeitausschuss trifft sich zu erster Sitzung

Erstmals im neuen Jahr kommen die Mitglieder des Kultur- und Freizeitausschusses des Stadtrats am Mittwoch, 30. Januar, um 16:00 Uhr im Rathaus zu einer Sitzung zusammen. Auf ihrer Tagesordnung stehen die Empfehlung der Kunstkommission für das Bürgerhaus Kriegenbrunn (Kunst am Bau), die Sanierung des WC-Anbaus mit barrierefreien WC?s am Abenteuerspielplatz Brucker Lache, die Vorstellung des neuen Konzepts des Mütter- und Familientreffs, der Beschluss des Vorentwurfs zur Generalsanierung des Spielplatzes Komotauer Straße und anderes mehr.

Zwei Vorträge befassen sich mit der Aufnahme von Kunst im öffentlichen Raum in das Geografische Informationssystem (GIS) sowie dem Erlanger Kammerorchester. Außerdem ist ein Bericht des städtischen Kulturamts zur Unterstützung der Bewerbung Nürnbergs als ?Kulturhauptstadt 2025? Thema. Weitere Details und Infos gibt es im Internet unter www.ratsinfo.erlangen.de.

13. Altstadtempfang blickt auf Wandel im Kulturbereich

Zum mittlerweile 13. Altstadtempfang lädt das Stadtmuseum mit zahlreichen Kooperationspartnern am Mittwoch, 30. Januar, in seine Räume am Martin-Luther-Platz ein. Oberbürgermeister Florian Janik begrüßt gemeinsam mit Museumschefin Brigitte Korn die Gäste. Den Gastvortrag hält die berufsmäßige Stadträtin und Referentin für Bildung, Kultur und Jugend, Anke Steinert-Neuwirth. Ihr Thema: ?Stadtveränderungen ? durch die ?Kulturbrille? betrachtet?. Steinert-Neuwirth ist in Erlangen aufgewachsen und gestaltet seit 2001 das städtische Kulturleben mit. Seit 2017 ist sie Kulturreferentin. Wie hat sie den Wandel der Erlanger Kultur erlebt? Welche Chancen und Herausforderungen

sieht sie für die Zukunft und besonders für die (Alt-)Stadt? Unter die Gäste mischt sich auch Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

Der Altstadtempfang ist eine Kooperation von Stadtmuseum, dem Referat für Planen und Bauen, dem Referat für Bildung, Kultur und Jugend, dem Heimat- und Geschichtsverein Erlangen e. V., dem Bund Deutscher Architekten, dem Ortskuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, dem AltstadtForum Erlangen e. V. sowie dem Freundeskreis Erlanger Altstadt e. V.

StUB: Verbandsversammlung am Donnerstag

Die nächste Verbandsversammlung des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn Nürnberg ? Erlangen ? Herzogenaurach (StUB) findet am Donnerstag, 31. Januar, um 9:30 Uhr in den Räumen der Geschäftsstelle (Nägelsbachstraße 49 a) statt. Auf der Tagesordnung, durch die Herzogenaurachs Bürgermeister German Hacker als Verbandsvorsitzender führt, stehen Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, die Wahl des ersten bzw. weiteren stellvertretenden Verbandsvorsitzenden und ein Bericht zum aktuellen Planungsstand.

100 Jahre Bauhaus ? eine nicht unkritische Gratulation

2019 ist Bauhaus-Jahr. Vor 100 Jahren wurde die legendäre Schule für Gestaltung, ein Flaggschiff der Moderne in Architektur und Design, in Weimar gegründet. Aber war sie wirklich in der Lehre so wegweisend, im Design so revolutionär, in der Architektur so minimalistisch, wie es gemeinhin heißt? Auf Einladung der Volkshochschule Erlangen wirft der Nürnberger Architekt und Kunsthistoriker Marian Wild am Donnerstag, 31. Januar, um 19:00 Uhr im Historischen Saal der vhs (Friedrichstraße 19) einen genaueren Blick auf das berühmte Bauhausgebäude und die sog. Meisterhäuser in Dessau, die Produktentwürfe von Wagenfeld und Brandt, sowie durchaus skurrile Vertreter der Schule. Der Eintritt ist frei.

Engagement für verlässlichen Journalismus

Fairer, verlässlicher Journalismus ist für eine demokratisch verfasste Gesellschaft unerlässlich. Der Bayerische Rundfunk hat deshalb sogar eine eigenständige Redaktion geschaffen, in der Investigativ- und Datenjournalisten gemeinsam arbeiten, um den Nachrichten hinter den schnellen Meldungen auf den Grund zu gehen und die korrekten Fakten zu ermitteln. Pia Dangelmayer, Redakteurin bei BR Recherche/BR Data, stellt am Freitag, 1. Februar, um 19:00 Uhr an der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) die Arbeit des Teams vor, das Fernsehen, Hörfunk- und Online-Programme des BR und der ARD mit akribisch recherchierten Informationen beliefert und so die Aufdeckung von Skandalen ermöglicht. Der Eintritt ist frei.

Straßeneinbruch: Sperrung in der Werner-von-Siemens-Straße

Aufgrund eines Straßeneinbruchs muss die Werner-von-Siemens-Straße auf Höhe Hausnummer 28 ? zwischen Feld- und Henkestraße ? ab Dienstag, 29. Januar, gesperrt werden. Das teilte das Referat für Planen und Bauen der Stadt mit. Voraussichtlich bis Freitag, 1. Februar, dauert die Sperrung. Die Umleitung der Busse (samt Ersatzhaltestelle) erfolgt über die Gebbert- und Henkestraße.

28.01.2019

