Erlangen: RathausReport vom 28. August 2019

Geburtstagsgeschenk für Stadtmuseum: Historischer Wandteppich

Zu seinem 100. Geburtstag konnte das Stadtmuseum eine Rarität für seine Sammlung erwerben: einen äußerst seltenen spätbarocken Wandteppich aus der bekannten Erlanger Gobelin-Manufaktur Jean de Chazaux d. J. Die Bedeutung des neuen Schatzes für das kulturelle Erbe der Stadt ist besonders hervorzuheben. Es handelt sich um ein kunsthandwerkliches Glanzstück aus der Anfangszeit der aufblühenden Gewerbe- und Manufakturstadt Erlangen und steht für die erfolgreiche Zuwanderungspolitik der Markgrafen und die gelungene Integration von Glaubensflüchtlingen in Erlangen. Durch ihre Ansiedlung wurden nach Gründung der Neustadt (1686) hochspezialisierte, exportorientierte Handwerke, wie die Strumpfwirkerei, die Handschuhmacherei, die Hutmacherei und auch die Gobelinwirkerei, heimisch. Diese neuen Handwerke haben den Ruf Erlangens als erfolgreiche ?Fabrikstadt? im 18. Jahrhundert wesentlich geprägt.

Bei einem Pressetermin am Freitag, 30. August, um 11:00 Uhr im Stadtmuseum am Martin-Luther-Platz werden Oberbürgermeister Florian Janik, Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth, Museumschefin Brigitte Korn und ihr wissenschaftlicher Mitarbeiter Werner Heunoske den exzellent erhaltenen Wirkteppich aus der Zeit um 1730 erstmals präsentieren. Anwesend sein wird auch die Erlanger Familie Kayser, durch deren Spende der Ankauf unterstützt wurde. Der Öffentlichkeit wird der großformatige Wandteppich einmalig am Tag des offenen Denkmals am 8. September präsentiert.

OB und Bürgermeisterin bei Dechsendorfer Kirchweih

Zur Stadtteilkirchweih in Dechsendorf, die am Freitag, 30. August, mit dem Anstich des ersten Bierfasses beginnt, werden Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens erwartet. Rund um den Dechsendorfer Platz wird bis Montag, 2. September, gefeiert. Vor dem Bieranstich (19:00 Uhr) findet ein Gottesdienst statt.

Kirchweih-Umzug in Eltersdorf

Und auch in Eltersdorf wird Kirchweih gefeiert: Von Freitag, 30. August, bis Montag, 2. September, ist am Egidienplatz einiges geboten. Beim traditionellen Kirchweihumzug am Sonntag, 1. September, hat Oberbürgermeister Florian Janik bereits seine Teilnahme und Mitfahrt auf dem Wagen des Ortsbeirats angekündigt.

Kirchweih-Spende für Kinderhaus ?Flohkiste?

Die Betreiber und Schausteller der Stadtrandsiedlungs-Kirchweih haben dem städtischen Kinderhaus ?Flohkiste? (Hans-Sachs-Straße 2) vor kurzem eine Spende über 120 Euro überreicht. Der Betrag stammt von einer Aktion, bei der die Betreiber und Schausteller Speisen und Getränke an die Kirchweih-Besucher versteigert haben. Beteiligt waren die Familie Palmer vom Restaurant ?Zur grünen Au? (Äußere Brucker Straße 90), der Schaustellerbetrieb Weronika Formella und der Getränkeausschank. Die ?Flohkiste?-Kinder haben mit den Veranstaltern der ?Siedler-Kerwa? auch über weitere Aktionen im nächsten Jahr gesprochen.

Dechsendorfer Weiher: Badeverbot aufgehoben

Wie das Sportamt der Stadt Erlangen am Dienstag mitgeteilt hat, ist das Badeverbot am Dechsendorfer Weiher ab sofort wieder aufgehoben. Die Blaualgen-Situation hat sich schlagartig verbessert. Das Schwimmen bzw. Baden ist an beiden Badestellen wieder möglich.

Sperrung in der Straße Am Heiligenholz

In der Straße Am Heiligenholz in Tennenlohe gibt es von Montag, 9. September, bis Freitag, 21. September, Behinderungen. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt Erlangen informiert, ist auf Höhe Hausnummer 9 eine Baustelleneinrichtungsfläche vorgesehen. Fußgänger können die Baustelle passieren, der Kfz-Verkehr muss einer Umleitung folgen.

29.08.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen