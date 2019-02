Erlangen: RathausReport vom 27. Februar 2019

Startschuss für Brucker Faschingsumzug

Um 14:00 Uhr fällt am Sonntag, 3. März, der Startschuss für den 49. Brucker Faschingsumzug durch Oberbürgermeister Florian Janik. Beginn des ?Gaudiwurms? ist wie immer am Brucker Marktplatz (Felix-Klein-Straße).

Stadt informiert über Photovoltaikanlagen und Energiespeicher

Der Klimawandel liegt nicht in ferner Zukunft, wir erleben bereits spürbar die Anfänge. Jeder kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sei es durch Energieeinsparung, durch effiziente Nutzung oder selbst Erzeugung. Deshalb informiert das Amt für Umweltschutz und Energiefragen am Dienstag, 5. März, um 18:30 Uhr im Verwaltungsgebäude Schuhstraße 40 (Erdgeschoss/Konferenzraum). Erste Themen der Vortragsreihe sind Photovoltaikanlagen und Energiespeicher. Neben dem motorisierten Individualverkehr liegen die größten Einsparpotentiale bei der energetischen Modernisierung von Gebäuden. Rund ein Drittel des Energieverbrauchs geht zu Lasten von Privathaushalten, davon wiederum Dreiviertel für die Beheizung von Häusern und Wohnungen. Und hier liegen gewaltige Einsparpotentiale. Durch Wärmedämmung und Heizungserneuerung lassen sich bis 80 % Energieeinsparung erwirken. Welche praktischen Möglichkeiten gibt es? Wie sieht die wirtschaftliche Seite aus? Auf diese und weitere Fragen gibt die Stadt Informationen.

Vorschläge für ?Diogo-Pereira-Preis? gesucht

Der Ausländer- und Integrationsbeirat sucht für dieses Jahr wieder zwei Preisträger/innen für den ?Diogo-Pereira-Preis für Menschen, die handeln?. Personen, die sich ehrenamtlich für die Förderung der gesellschaftlichen und soziokulturellen Integration von Bürgern mit Migrationsgeschichte in Erlangen einsetzen, stehen dabei im Fokus. Möglich sind beispielsweise Aktivitäten aus den Bereichen wie Nachbarschaftshilfe, Unterstützung bei Behördengängen und Kinder- oder Hausaufgabenbetreuung, Anbahnung neuer Kontakte zu Bürgern, Hilfeleistungen bei der beruflichen Orientierung und ehrenamtliches Engagement in Einrichtungen.

Bis 15. Mai können Vorschläge schriftlich per Post oder per E-Mail eingereicht werden (Name und kurze Beschreibung des Engagements der/des Betreffenden; Ausländer- und Integrationsbeirat, Geschäftsstelle, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen, E-Mail auslaenderbeirat@stadt.erlangen.de). Die Verleihung findet beim Fest der Kulturen am 14. Juli statt.

Wohnungsvermittlung telefonisch nicht erreichbar

Die Wohnungsvermittlung im Sozialamt der Stadt (Rathaus, 4. OG) ist von Montag, 4. März, bis Freitag, 8. März, telefonisch nicht erreichbar. Der Grund sind Renovierungsarbeiten. Persönlich erreichbar sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch uneingeschränkt in Zimmer 422 (hier nur unter der Telefonnummer 09131 86-2479).

Brucker Faschingsumzug macht Sperrungen nötig

Wegen des Faschingsumzugs in Bruck am Sonntag, 3. März, werden entlang der Umzugsstrecke wieder mehrere Straßen gesperrt. Ab 14:00 Uhr sind die Felix-Klein-, die Bunsen-, die Äußere Tennenloher, die Tennenloher und die Fürther Straße sowie der Marktplatz im Stadtteil davon betroffen. Zudem gelten in diesem Bereich am Sonntag mehrere Halteverbote. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Darüber informierte das städtische Referat für Planen und Bauen.

Memelstraße ab Montag gesperrt

Die Memelstraße (Röthelheim/Rathenau) ist ab Montag, 4. März, gesperrt. Dort wird, im Zuge der Straßenumgestaltung, in einem ersten Abschnitt von den Erlanger Stadtwerken eine Fernwärmeleitung verlegt. Betroffen ist zuerst der Bereich zwischen Nürnberger und Theodor-Klippel-Straße.

Glocken-/Schiffstraße gesperrt

Die Ecke Glocken-/Schiffstraße in der Innenstadt ist ab Montag, 4. März, gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung informiert, finden dort Bau- bzw. Kranarbeiten an einem Gebäude statt. Bis Freitag, 24. Mai, dauert die Sperrung. In diesem Zeitraum müssen Radfahrer über die Hauptstraße ausweichen.

Sperrung in der Jakob-Nein-Straße/Frankenwaldallee

Die Jakob-Nein-Straße 35/37 in Büchenbach muss im Einmündungsbereich Frankenwaldallee von Mittwoch, 6. März, bis Freitag, 15. März, gesperrt werden. Dort finden, so teilt das Referat für Planen und Bauen der Stadt mit, Kanalanschlussarbeiten statt. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Info:www.erlangen.de/verkehr.

Sperrung der Wöhrstraße verschiebt sich

Die vor wenigen Tagen angekündigte Sperrung der Wöhrstraße in der Altstadt (geplant 25. Februar) verschiebt sich in den April. Das teilte das Referat für Planen und Bauen der Stadt. Die Vollsperrung findet jetzt in der Zeit vom 15. bis 28. April statt. Im Bereich der Hausnummer 13 werden Instandsetzungsarbeiten am Kanal vorgenommen.

27.02.2019

