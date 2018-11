Erlangen: RathausReport vom 26. November 2018

Winterdienst für ersten Schnee vorbereitet

Während die Meteorologen die ersten Schneefälle auch für die Region melden, hat sich der Winterdienst der Stadt Erlangen bereits auf die kalte Jahreszeit eingestellt. Insgesamt 117 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Dauerrufbereitschaft, um mit Kleintraktoren oder Handreinigern bei Bedarf auszurücken. Für die Reinigung der Fahrbahnen stehen 30 Fahrer auf großen Räumfahrzeugen zur Verfügung. Insgesamt 165 Kilometer Hauptverkehrsachsen werden mit höchster Priorität geräumt, zusätzlich 120 Kilometer gesonderte Radwege. Höchste Priorität bei den Räumarbeiten genießen zudem über 400 Bushaltestellen sowie zahlreiche Ampelanlagen, Fußgängerüberwege, Kreuzungen, Treppenanlagen und öffentliche Plätze. An zweiter Stelle gilt es dann, Unfallschwerpunkte zu sichern. Gestreut werden vor allem Steigungen, Straßen zu Schulen, Altenheimen oder in Industriegebieten. Nebenstrecken und Anliegerstraßen werden geräumt, soweit technische und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. ?Leider können wir nicht alle Straßen gleichzeitig betreuen. Daher sind die zu räumenden Straßen, Wege und Plätze in Abstimmung mit Polizei, Rettungsdiensten, ADFC und Verkehrsbetrieben nach diesen Prioritäten eingeteilt?, erläutert Marcus Redel, Werkleiterdes Eigenbetriebs für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung.

Die Stadt weist darauf hin, dass lediglich Straßen und Radwege von der Kommune betreut werden. Die Reinigung öffentlicher Gehwege liegt hingegen in der Zuständigkeit der Grundstücksanlieger. Die ?Schneeräumpflicht? gilt an Werktagen ab 7:00 Uhr, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8:00 Uhr und jeweils bis 20:00 Uhr. Der Einsatz von Salz oder anderen ätzenden Stoffen zum Streuen ist verboten. Für die Bürgerinnenund Bürger stehen im Stadtgebiet an vielen Wertstoffcontainerstandplätzen unverschlossene Streugutbehälter zur Verfügung.Ausführliche Informationen im Internet unter www.erlangen.de/winterdienst

5. Chinesisches Filmfestival: ?China Outdoor?

Seit 2010 veranstaltet das Konfuzius-Institut alle zwei Jahre ein chinesisches Filmfestival, das einen ungewöhnlichen Einblick in die Arbeiten von bekannten und aufstrebenden chinesischen Filmemachern und damit in die unmittelbare Gegenwart Chinas gibt. Das 5. Chinesische Filmfestival vom 28. November bis 2. Dezember 2018 steht unter dem Motto ?China Outdoor?. Lange wurde Natur in China mit einem von der Entwicklung abgeschnittenen ?Hinterland? assoziiert oder man fand sie verklärt als Topos in klassischen Gedichten der Song- und Tang-Zeit. Die junge Entwicklung des Interesses der chinesischen Bevölkerung am Outdoor-Sport sowie die Umdeutung von Natur hin zum Freizeitraum gehen Hand in Hand mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Sie ist ein Zeichen des wachsenden Wohlstands in China und wird auch durch die Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking gefördert. Das Festival zeigt Chinas wilde Seite mit atemberaubenden Landschaften und unkonventionellen Charakteren und gibt Einblick in eine weitere Trendwende in China. Ergänzt durch Filmeinführungen, Gespräche mit anwesenden Regisseuren sowie ein zum Festival erscheinendes Begleitheft wird das Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet. Auch jene Teile der chinesischen Bevölkerung kommen zu Wort, die sich solch zeit- und geldintensive Outdoor-Sportarten nicht leisten können, sondern ganz im Gegenteil, mit körperlicher Arbeit ihren Lebensunterhalt gerade so bestreiten.

Das Festival ist eine Veranstaltung des Konfuzius-Instituts Nürnberg-Erlangen mit Unterstützung der Kulturförderung der Stadt Erlangen, Casa e.V., Das Lamm muss laufen!, Mobiles Kino Nürnberg und Curt Magazin. Die Filme werden auf Chinesisch mit englischen Untertiteln gezeigt. Nähere Informationen zu den Filmen und zum Spielplan auf www.konfuzius-institut.de/filmfestival

Verspielter Abend voll wunderbarer Langeweile

Ein intellektuell verspielter Abend voller geistiger wie sinnlicher Anregungen und ganz den Reizen der (oft verkannten) Langeweile gewidmet: darauf und auf die Virtuosität der Schauspielerin Lea Schmocker darf sich das kulturell interessierte Publikum am Freitag, 30. November, um 19.30 Uhr in der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) freuen. Schmocker nimmt sich an diesem Abend des Themas Langeweile mit leuchtenden Augen an, sie philosophiert über den Müßiggang, trägt Lyrik in die Einöde und wundert sich, was sich, wenn die Weile lang wird, alles entdecken lässt. Ihr Programm lädt dazu ein, aus der hektischen Vorweihnachtszeit in die holzgetäfelte Besinnlichkeit des vhs-Musikzimmers zu entfliehen. Eintritt 8,00 Euro.

Atzelsberger Steige gesperrt

Die Atzelsberger Steige ist auf Höhe der Hausnummer 3 ab Montag, 3. Dezember, bis voraussichtlich 11. Dezember gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten zur Neuanlage eines Hausanschlusses.

Ladestation am Kurt-Eisner-Platz wird erweitert

Erlangen investiert in den kommenden Jahren kräftig in den Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität. In einem ersten Schritt wird nun die Ladestation an der Rathaus-Ostseite erweitert. Oberbürgermeister Florian Janik und Wolfgang Geus, Vorstandsvorsitzender der Erlanger Stadtwerke, weihen die erweiterte Station am Kurt-Eisner-Platz am Mittwoch, 28. November, ein. Sechs weitere Stationen, darunter am Großparkplatz und beim Westbad, sollen 2019 folgen.

Haushaltsberatungen im HFPA

Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA) des Erlanger Stadtrats kommt am Mittwoch, 28. November, um 16:30 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Erlanger Rathaus zusammen (Ratssaal, 1. OG). Schwerpunkt der Sitzung bilden die Haushaltsberatungen 2019 und der Stellenplan für das kommende Jahr. Weitere Themen sind die interkulturelle Öffnung der Verwaltung und die Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Die vollständigen Sitzungsunterlagen sind unter www.ratsinfo.erlangen.de abrufbar.

Handelsverband zeichnet Unternehmen des Jahres aus

Der Handelsverband Mittelfranken lädt am Mittwoch, 28. November, in das Hotel Schindlerhof zum Jahresabschlussempfang mit der Auszeichnung des Unternehmens des Jahres 2018 ein. Für die Stadt Erlangen nimmt Wirtschaftsreferent Konrad Beugel teil.

Ausstellungseröffnung ?Rebellion und Zeitenwende?

Das Stadtarchiv lädt am Donnerstag, 29. November, um 17:00 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung ?Rebellion und Zeitenwende ? 1968 und die Folgen? ein. Die Präsentation, die in Zusammenarbeit mit den Erlanger Nachrichten entstanden ist, ist bis zum 25. Januar zu sehen.Zahlreiche Tafeln mit Originaltexten des Erlanger Tagblatts aus den Jahren 1967 bis 1970, dokumentiert durch aussagekräftige Bilder bekannter Erlanger Fotografen, berichten über die bemerkenswert turbulenten und vielfältigen Studenten- und Bürgerproteste in der Universitätsstadt Erlangen vor 50 Jahren. Das Attentat auf Rudi Dutschke und die Ermordung von Benno Ohnesorg, verkrustete Strukturen an den Universitäten und verkrustete Moralvorstellungen,

die Notstandsgesetzgebung, waren auch hier für hunderte Studentinnen und Studenten Gründe,

um auf die Straße zu gehen, das Schloss zu stürmen, Vorlesungen zu blockieren und ihre Forderungen deutlich zu machen. Dazu Blicke nach Berlin und nicht zuletzt auf Beat, Mode und den Zeitgeist, fangen die legendäre ?68er-Bewegung? ein, deren Auswirkungen noch heute zu spüren sind. Peter Millian von den Erlanger Nachrichten fasst mit seinen aktuellen Zeitungsartikeln die damaligen Ereignisse zusammen und zieht Resümee.

Auszeichnung der ?Bewegten Unternehmen?

Bereits zum 13. Mal werden im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung am Donnerstag, 29. November, Erlanger Unternehmen und Behörden (darunter auch die Stadtverwaltung) für vorbildliche Maßnahmen zur Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgezeichnet. Veranstalter ist das Netzwerk ?Bewegte Unternehmen?, das aus der städtischen Initiative ?Bewegendes Erlangen? hervorgegangen ist. Gastgeber für die ?Label?-Übergabe ist in diesem Jahr das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen in Tennenlohe.

Bürgerversammlung für die Gesamtstadt

Zur Bürgerversammlung für das gesamte Stadtgebiet lädt Oberbürgermeister Florian Janik am Donnerstag, 29. November, um 20:00 Uhr in den Ratssaal des Rathauses ein. Bürgerinnen und Bürger haben dabei die Möglichkeit, ihre Anliegen einzubringen und Anträge an den Stadtrat zu formulieren. Wie immer können Anliegen bereits vorab per E-Mail (buergermeister-und-presseamt@stadt.erlangen.de) eingereicht werden. Wer eine Behinderung hat oder besondere Unterstützung braucht, kann sich ebenfalls unter dieser Adresse melden. Für gehörlose Bürgerinnen und Bürger ist ein Dolmetscher für Gebärdensprache anwesend.

Richtfest auf erstem Modul des Siemens-Campus

Der Siemens Campus Erlangen nimmt zunehmend Gestalt an. Zug um Zug wachsen im Modul 1 zwischen Günther-Scharowsky-Straße und S-Bahn acht neue Bürogebäude und drei Parkhäuser aus dem Boden. Während an den ersten Gebäuden direkt an der Günther-Scharowsky-Straße bereits die Fassaden montiert werden und der Innenausbau begonnen hat, laufen bei den hinteren Gebäuden die Rohbaumaßnahmen noch auf Hochtouren. Am Freitag, 30. November, lädt Siemens deshalb ein, um bei einem Richtfest die ersten Dächer und damit einen wichtigen Meilenstein zu feiern. Für die Stadt Erlangen überbringt Oberbürgermeister Florian Janik Glückwünsche.

26.11.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen