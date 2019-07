Erlangen: RathausReport vom 26. Juli 2019

Wechsel im Stadtrat

Der langjährige Stadtrat Harald Bußmann (Grüne Liste) hat um Entbindung von seinem Mandat gebeten. Der Stadtrat stimmte dem in seiner Sitzung am Donnerstag zu. Als Ersatzmitglied rückt in der Fraktion Grüne Liste Katharina Grammel nach. Sie ist, seit Gründung des Gremiums, als Vorsitzende des Stadtteilbeirats Alterlangen tätig.

Klimanotstand: Stadtrat beschließt erste konkrete Schritte

Als erste Stadt in Bayern hat Erlangen Ende Mai den Klimanotstand ausgerufen. In einem zweiten Schritt hat die Verwaltung nun die konkreten Forderungen der ?Fridays for Future?-Initiative behandelt und dem Erlanger Stadtrat weitere konkrete Schritte für mehr Klimaschutz vorgeschlagen. Auf dieser Grundlage wurde im Stadtrat unter anderem beschlossen, dass die Verwaltung prüfen soll, wie mehr Parkplätze in Fahrradstellplätze umgewandelt werden können. Mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAU soll eine Vereinbarung zu Klimaschutzmaßnahmen des städtischen Wohnungsbauunternehmens vorbereitet werden. Weitere Aufträge umfassen die Entwicklung von Wertungskriterien für nachhaltiges Bauen bei Konzeptausschreibungen für Wohngebiete sowie eine Intensivierung der Anstrengungen um Klimaschutz bei Dienstreisen, Druckaufträgen und anderen Beschaffungsmaßnahmen.

Dazu gehört auch eine Erhöhung des Anteils an vegetarischen Gerichten in Schulen und städtischen Kindertagesstätten. Mit dem Beschluss, den Klimanotstand auszurufen, folgte der Erlanger Stadtrat im Mai mit großer Mehrheit einer Aufforderung der Bürgerversammlung auf Initiative von ?Fridays for Future?. Die Bürgerversammlung hat auch einen umfassenden Maßnahmenkatalog zu den Themenbereichen Energie, Mobilität, Bau, Stadtgrün, Ernährung, Abfall/Ressourcen und Investitionen beschlossen, der nun von der Stadtverwaltung beantwortet wurde. Das Ergebnis: Viele der geforderten Maßnahmen werden bereits durchgeführt. So kann die Stadt bereits auf ein Klimaschutzkonzept, eine Energieeffizienzstrategie und auf ein Klimaanpassungskonzept verweisen. Einen wichtigen Beitrag leisten dabei auch die Erlanger Stadtwerke, die 2021 in ihrem Heizkraftwerk endgültig aus der Kohleverstromung aussteigen werden. Auch im Bereich der Verkehrsplanung gibt es bereits ein breites Bündel an Maßnahmen, um klimafreundliche Alternativen zum Kraftfahrzeugverkehr zu schaffen. Wie die Verwaltung jedoch feststellt, reichen weder die von der Bürgerversammlung aufgestellten Forderungen, noch die bisherigen Maßnahmen in Erlangen dazu aus, um vor Ort einen ausreichenden Beitrag zu leisten, um im Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius und möglichst unter 1,5 Grad Celsius zu beschränken. ?Unsere Zusammenstellung zeigt, dass wir in Sachen Klimaschutz schon einiges vorweisen können. Doch wenn wir den Klimanotstand ernst nehmen, können auf Dauer weder diese Maßnahmen, noch die heute beschlossenen Aufträge an die Verwaltung ausreichen?, sagte Oberbürgermeister Florian Janik in der Sitzung am Donnerstag. ?Wir wissen, dass die unmittelbaren Handlungsmöglichkeiten der Stadtverwaltung gering sind. Aber wir haben die besten Voraussetzungen, um ein Umdenken in der gesamten Stadtgesellschaft anzustoßen?, so Janik weiter. Die Verwaltung wird im Herbst noch weitere Maßnahmen vorschlagen. ?Priorität haben dabei die Bereiche, in welchen die Einflussmöglichkeiten der Stadt am größten sind und welche die größten Wirkungen bei der CO2-Reduzierung haben?, erklärte Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

Ganztagesausbau soll in der Rückert-Schule starten

Bis 2024 soll die Friedrich-Rückert-Schule (FRS) einen Anbau für die Ganztagsbetreuung erhalten. Dafür hat sich gestern der Stadtrat ausgesprochen. Die Grundschule, die in einem Bereich mit hohem Bevölkerungswachstum liegt, ist die erste Erlanger Grundschule, die im Rahmen des Programms ?Zukunft Grundschulen und Ganztagsbetreuung? ausgebaut wird.

Die Stadt bereitet sich intensiv auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter vor, der für das Jahr 2025 erwartet wird. Ergänzend zum laufenden Schulsanierungsprogramm hat der Stadtrat deshalb bereits im Dezember vergangenen Jahres das Programm ?Zukunft Grundschulen und Ganztagsbetreuung? auf den Weg gebracht.

Damals wurden fünf Grundschulen identifiziert, für die zunächst die Planungen vorangetrieben werden sollen: die Friedrich-Rückert-Schule, die Pestalozzi-, die Hermann-Hedenus-, die Mönau- und die Michael-Poeschke-Grundschule. Das Investitionsvolumen für die fünf Maßnahmen beträgt 80 bis 90 Millionen Euro. Diese sollen zusätzlich zum laufenden Schulsanierungsprogramm (zehn bis 13 Millionen Euro) aufgebracht werden.

Als erste Maßnahme soll nun die FRS angegangen werden. Sie befindet sich inmitten des sich städtebaulich stark entwickelnden Bezirks Rathenau. Bis zum Schuljahr 2024/2025 ist mit einer Steigerung um 100 Schülerinnen und Schülern zu rechnen, was einer Zunahme um 26 Prozent entspricht. Die Schule soll einen Anbau erhalten, der für den Ausbau der Ganztagsschule dringend notwendig ist. Er soll neben mindestens zwei Klassenzimmern und Differenzierungsräumen außerdem Aufenthaltsflächen sowie Flächen für den Küchen- und Mensabereich bereitstellen.

Comic Salon auch 2020 in der Innenstadt

Der Stadtrat hat am Donnerstag die Verwaltung beauftragt, den 19. Internationalen Comic-Salon 2020 analog zu 2018 in Messezelthallen in der Innenstadt durchzuführen und die notwendigen Maßnahmen, vor allem die Ausschreibung der Zelthallen, in die Wege zu leiten. Im Jahr 2018 fand die Messe des 18. Internationalen Comic-Salons aufgrund der Sanierung der Heinrich-Lades-Halle in Zelthallen auf dem Schloßplatz, auf dem Hugenottenplatz und im Schlossgarten statt. Die zentralen Ausstellungen des Comic-Salons wurden im Kunstpalais, Kunstmuseum sowie im Stadtmuseum und Redoutensaal präsentiert. Alle begleitenden Veranstaltungen ? Vorträge, Gespräche, Diskussionen, Comic-Lesungen, Workshops, Kinder- und Familienprogramm ? wurden dem Konzept der kurzen Wege entsprechend in der unmittelbaren Umgebung zu den Messezelten und den Ausstellungsräumen unter anderem im Kollegienhaus, in der Orangerie, im Theater, im Schlossgarten, im Botanischen Garten, im E-Werk etc. angesiedelt.

Die Präsenz des Internationalen Comic-Salons im Stadtbild führte zu einer stark veränderten Wahrnehmung des Festivals durch die Bürgerinnen und Bürger sowie durch die nationalen und internationalen Gäste. In einer bislang nicht für möglich gehaltenen Weise wurde der Comic-Salon 2018 als ein nachhaltiges identitätsstiftendes Ereignis in und für Erlangen wahrgenommen. Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth begrüßt diesen Beschluss sehr: ?Den öffentlichen Raum verstärkt als Kunst- und Kulturraum zu begreifen und zu nutzen, ist ein wichtiges kulturpolitisches Signal in Richtung kulturelle Stadtentwicklung und Teilhabe. Kunst und Kultur müssen, da wo es möglich ist, hin zu den Menschen.? Der Beschluss des Stadtrats, den Internationalen Comic-Salon 2020 in gleicher Weise durchzuführen, trägt dem Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürgern, der mitwirkenden Künstlerinnen und Künstlern sowie der ausstellenden Verlage Rechnung. Für den Haushalt 2020 werden die erforderlichen Sachmittel von 195.000 Euro angemeldet.

Weiterhin steigende Immobilienpreise in Erlangen

Der unabhängige Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Stadt Erlangen hat aktualisierte Bodenrichtwerte veröffentlicht. Für die vergangenen zwei Jahre wurden ? abhängig von Lage und Qualität der Immobilien ? teilweise sehr deutliche Preissteigerungen ermittelt. So sind die Preise für individuelles Wohnbauland als auch für Geschosswohnungsbauland im stadtweiten Durchschnitt um knapp 20 Prozent gestiegen. In den besonders begehrten Wohnlagen haben sich die Bodenrichtwerte sogar um bis zu 31 Prozent erhöht. Die Preissteigerung für gewerbliche Bauflächen beträgt rund vier Prozent. Auch in den Marktsegmenten ?bebaute Grundstücke? und ?Wohnungs- und Teileigentum? ist ein Anstieg zu beobachten: Für neugebautes Wohnungseigentum in Erlangen kletterten die Preise im Vergleich zu den Vorjahren um rund 13 Prozent.

Die sogenannte Bodenrichtwertkarte wird alle zwei Jahre vom Gutachterausschuss für den Bereich der Stadt Erlangen aktualisiert präsentiert. Sie weist das Bodenpreisniveau für 277 Zonen im Stadtgebiet aus. So kostet ein Quadratmeter Grundstück im Bereich gemischter Bauflächen in Häusling 285 Euro. Wer sich in der Innenstadt rund um die Nürnberger Straße einkaufen will, findet ein Bodenpreisniveau von bis zu 2.300 Euro/m² vor. Erlangens teuerste Wohnlagen befinden sich neben den Innenstadtwohnlagen entlang des Schwabachtals (Sieglitzhof, Loewenichviertel, Burgberg), im Röthelheim und Stubenloh, in der Sebaldussiedlung und in Alterlangen. Die Bodenrichtwerte bewegen sich hier zwischen 730 und 1.050 Euro/m².

Die für Erlangen festgestellten Trends entsprechen auch den Tendenzen in den benachbarten Städten der Metropolregion. Die Zahlen bestätigen, dass der Raum Erlangen nach wie vor zu den besonders gefragten Immobilienstandorten in Bayern zählt.

Die neue Bodenrichtwertkarte hängt zur Einsichtnahme im Foyer des Rathauses (Rathausplatz 1) oder in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Museumswinkel, Gebbertstraße 1, 2. OG) aus. Online-Auskünfte mit Druckausgabe aus der Karte können über das Bodenrichtwertinforma-tionssystem BORIS Bayern (www.boris-bayern.de) in Form einer uneingeschränkten Dauerauskunft zu 180,- Euro oder als Einzelauskunft zu 25,- Euro Gebühr bezogen werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Karte als Druckausgabe oder in digitaler Ausgabe (pdf) zu 200 Euro zu erwerben. Schriftliche Auskünfte erteilt auch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses auf Antrag gegen Gebühr. Kontakt: Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, Telefon 09131 86-1312 oder -1313, E-Mail gutachterausschuss@stadt.erlangen.de.

?Senioren in motion? am George-Marshall-Platz

Das Seniorenamt der Stadt veranstaltet gemeinsam mit dem Stadtteilhaus ?Treffpunkt Röthelheimpark? am Sonntag, 28. Juli, auf dem George-Marshall-Platz die Aktion ?Senioren in motion. Gemeinsam ? Aktiv ? Unterhaltsam?. Zu Beginn begrüßt Oberbürgermeister Florian Janik die Gäste.

Bis 18:00 Uhr gibt es Informationen rund um das Thema ?Älter werden?, vom Hausnotruf über das Charleston Wohn- und Pflegezentrum und anderes mehr. Die umliegenen Geschäfte beteiligen sich mit Aktionen. Vorführungen und Musik mit den ?Spätzündern? runden den Nachmittag ab.

Spatenstich für Wohnbau-Projekt von ESW und Joseph-Stiftung

Der gemeinsame Spatenstich des ESW (Evangelisches Siedlungswerk) und der Joseph-Stiftung in der Goeschelstraße in Büchenbach findet am Dienstag, 30. Juli, statt. Dort entstehen insgesamt 154 Wohnungen (ESW 88, Joseph-Stiftung 66) samt Kindertagesstätte. Jeweils rund zwei Drittel der Wohnungen werden auf Grundlage der einkommensorientierten Förderung vermietet. Einer Einladung zum Spatenstich folgt auch Oberbürgermeister Florian Janik

Info-Veranstaltung zum gemeinschaftlichen Bauen

Das Referat für Planen und Bauen der Stadt Erlangen veranstaltet am Dienstag, 30. Juli, um 18:30 Uhr einen Informationsabend zum Thema ?Gemeinschaftliches Bauen, Baugebiet 412?. Er findet im Kultursaal im Museumswinkel (Stadtarchiv, Luitpoldstraße 45, Zugang über Bernhard-Plettner-Ring) statt. Drei Grundstücke im Baugebiet 412 ? Häuslinger Wegäcker West ? sind für den Verkauf an Baugemeinschaften reserviert. In der Veranstaltung werden Informationen zum Thema vorgestellt. Außerdem wird der Kontakt zu anderen Interessenten ermöglicht. Info: www.erlangen.de/grundstuecke.

Zulassungsfrist zur 265. Bergkirchweih

Die traditionsreiche Erlanger Bergkirchweih zählt zu den größten und schönsten Pfingstvolksfesten in Deutschland. Jedes Jahr feiern über eine Million Gäste unbeschwert auf den Bierkellern unter altem Baumbestand und genießen das familienfreundliche Angebot der Schausteller. Bewerbungen auf Zulassung zur 265. Erlanger Bergkirchweih (28. Mai bis 8. Juni 2020) sind bis spätestens 15. Oktober ausschließlich mit dem Bewerbungsformular an die Stadt Erlangen, Liegenschaftsamt, 91051 Erlangen, zu richten (Formular auf der Internetseite unter www.erlangen.de, Suchbegriff Bergkirchweih Bewerbungsvordruck).

Gehen Bewerbungen nach dem Fristablauf bei der Stadt ein, können diese nicht berücksichtigt werden. Der Eingang von Bewerbungen wird nicht bestätigt. Von persönlichen Vorsprachen bittet das Liegenschaftsamt abzusehen. Die Bewerbung begründet keinen Anspruch auf Zulassung oder auf einen bestimmten Platz.

Vollsperrung am Dienstag in der Spardorfer Straße

Die Spardorfer Straße ist am Dienstag, 30. Juli, zwischen Lange Zeile und Sieglitzhofer Straße, ganztägig komplett gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, finden dort Baumfällarbeiten statt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Info: www.erlangen.de/verkehr.

Aktiv-Senioren laden zu Sprechstunde

Die nächste ?Sprechstunde? der Aktivsenioren findet am Montag, 5. August, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr im Wirtschaftsreferat der Stadt Erlangen, Nägelsbachstraße 38 (Raum 135 im 1. OG) statt. Anmeldungen zu den Einzelberatungen sind bis Donnerstag, 1. August, unter der Telefonnummer 09131 86-2612 möglich. Aktivsenioren Bayern e. V. berät Existenzgründer und hilft auch Unternehmen bei Problemfragen. Etwa 360 Experten im Ruhestand geben im Rahmen des Vereins ihre Berufs- und Lebenserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen in der Wirtschaft weiter.

