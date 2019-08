Erlangen: RathausReport vom 26. August 2019

Literaturpreis-Verleihung an Theresia Prammer

Im Rahmen des 39. Erlanger Poetenfests verleiht die Kulturstiftung Erlangen den Erlanger Literaturpreis für Poesie als Übersetzung an Theresia Prammer. Sie erhält die Auszeichnung für ihr übersetzerisches und essayistisches Werk sowie für ihre Verdienste als Kuratorin und Literaturvermittlerin. Die Verleihung nimmt Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth vor. Oberbürgermeister Florian Janik nimmt ebenfalls an der Preisverleihung und anschließenden Diskussion teil.

34 Nachwuchskräfte beginnen Dienst bei der Stadtverwaltung

34 junge Frauen und Männer beginnen zum 1. September ihre Ausbildung bei der Stadt Erlangen. Oberbürgermeister Florian Janik begrüßt die Nachwuchskräfte bereits am Freitag, 30. August, im Rathaus. Anschließend ernennt und vereidigt er die Beamtenanwärter/innen und verpflichtet die Beschäftigten.

Ausgebildet werden heuer 20 Beamte (Qualifikationsebenen 2 und 3), sieben Verwaltungsfachangestellte, drei Straßenbauer, ein Kraftfahrzeugmechatroniker, ein Land- und Baumaschinenmechatroniker, eine Kauffrau für Büromanagement sowie eine Fachangestelle für Medien- und Informationsdienste. Des Weiteren beginnen fünf Frauen und ein Mann als Studierende in Ausbildung zum/zur Erzieher/in (?OptiPrax?).

Um den Nachwuchskräften den Einstieg in das Berufsleben zu erleichtern, findet bereits vor Ausbildungsbeginn ? seit 26. August ? eine sog. Einführungswoche statt. Diese beinhaltet ein dreitägiges Teamtraining im Schullandheim Pottenstein sowie ausführliche Informationen über alles Wissenswerte für einen erfolgreichen Start in die Ausbildung bei der Stadt Erlangen.

Deutsch-Polnisches Podiumsgespräch zum Antikriegstag

Mit einem Deutsch-Polnischen Podiumsgespräch im Foyer des Landratsamts erinnern der Landkreis Erlangen-Höchstadt, die Stadt Erlangen, der Freundeskreis Erlangen-Höchstadt/Tarnowskie Góry und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Samstag, 31. August, um 17:00 Uhr an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. Bereits seit 1957 begehen die DGB-Gewerkschaften in Deutschland am 1. September, dem Tag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen 1939, den Antikriegstag. Der Tag markiert den Beginn des Krieges mit weltweit 80 Millionen Toten. Bei dem Podiumsgespräch zum Antikriegstag soll es über den historischen Rückblick hinaus vor allem um die Bedeutung von kommunalen Partnerschaften für Frieden und Völkerverständigung sowie um die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland in Gegenwart und Zukunft gehen. An dem Gespräch nehmen Krystyna Kosmala, Landrätin des Kreises Tarnowskie Góry, Alexander Tritthart, Landrat des Landkreises Erlangen-Höchstadt, Florian Janik, Oberbürgermeister der Stadt Erlangen, sowie Frank Riegler als Vertreter des DGB teil. Die Veranstaltung wird vom Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, Alexander Jungkunz, moderiert. Der Eintritt ist frei.

Aufgrabungen in der Brückleinsgasse

In der Brückleinsgasse in Tennenlohe finden auf Höhe Hausnummer 19 Aufgrabungen statt. Daher muss die Baustelle bis voraussichtlich 6. September, für den Verkehr gesperrt werden. Das teilt das Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung mit.

Sperrung in der Reichswaldstraße

Die Reichswaldstraße ist auf Höhe Nr. 6 bis voraussichtlich 13. September, für den Verkehr gesperrt. Wie das Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung mitteilt, wird ein neuer Hausanschluss errichtet. Fußgänger können passieren.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen