Erlangen: RathausReport vom 26. April 2019

Nachträgliches Gutachten kann Bäume nicht retten

Um zwei Linden vor der Fällung zu retten, hat der Wirt des Entla?s-Kellers, Fritz Engelhardt, ein eigenes Baumgutachten in Auftrag gegeben. Aber auch nach Abwägung der neuen Erkenntnisse aus dem nachträglichen Gutachten sieht sich die Stadt Erlangen nicht in der Lage, auf die Fällungen der beiden Linden auf dem Bergkirchweihgelände zu verzichten. Die Ausführungen des Münchner Büros Tree Consult wiesen erhebliche Mängel auf. So wurde der bereits durch zwei voneinander unabhängigen Gutachtern festgestellte Befall mit dem Brandkrustenpilz und dem Schwefelporling überhaupt nicht erwähnt. ?Der Befund des Brandkrustenpilzes alleine genüge schon, dass eine Linde in einer solchen Verkehrssituation gefällt werden muss. Er gilt als einer der gefährlichsten, am schnellsten das Holz zerstörenden Pilze?, so der Leiter der Abteilung Stadtgrün, Christoph Kintopp. Zudem nimmt das Gutachten die Stadt nicht aus der Verantwortung: ?Das weitere Vorgehen im Umgang mit den beiden erneut geprüften Bäumen wurde, vom Gutachter, zurück an den Baumeigentümer übertragen, indem ?engmaschige Sichtkontrollen? vorgeschrieben wurden. In welchem Intervall wurde hier allerdings nicht definiert. In den Baumkontroll- und Untersuchungsrichtlinien der Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau (FLL) ist der Begriff der ?engmaschigen Kontrolle? nicht vorgesehen, er gibt keinen eindeutigen juristischen Hinweis zur Verkehrssicherheit?, stellt Kintopp weiter klar. Kintopps Fazit: ?Einen Baum mit wenigen Zentimetern Restwandstärke, nachgewiesenem Brandkrusten- sowie Schwefelporlings-Befall, einem negativen und einem positiven Zugversuchsresultat und der negativen fachlichen Einschätzung zweier Vor-Gutachter als sicher zu beurteilen, halten wir für bedenklich?. Die beiden Linden werden daher aktuell im Kronenbereich stark eingekürzt, um die Bruttätigkeit der Vögel in den Baumhöhlen bis Oktober zu ermöglichen. Anschließend werden die Bäume gefällt und Ersatzpflanzungen vorgenommen.

Bürgermeisterin Elisabeth Preuß hat Verständnis für das Bemühen um Rettungsversuche der Bäume: ?Uns allen blutet das Herz, solch große und alte Bäume verschwinden zu sehen, aber unsere Verantwortung als Stadt für die Sicherheit der Menschen steht höher. Ich kann versprechen, dass wir für jeden entnommenen Baum eine Ersatzpflanzung vornehmen werden?.

Judo-Heimwettkampf des TV 48

OB Florian Janik besucht am am Samstag, 27. April, einen Judo-Heimwettkampf (1. Bundesliga Männer Süd) des Turnvereins 1848 gegen den JC Rüsselsheim. Er findet in der Jahnhalle statt.

Bundestags-Wanderausstellung in den Arcaden

In den Erlangen Arcaden ist ab Montag, 29. April, eine Wanderausstellung des Deutschen Bundestags zu sehen. Sie wird am Nachmittag von der Bundestagsabgeordneten Britta Dassler (FDP, Herzogenaurach) offiziell eröffnet. Einer Einladung dazu folgt auch Bürgermeisterin Elisabeth Preuß. Die Ausstellung zeigt die Arbeitsweise des deutschen Parlaments und seiner Mitglieder.

Schlossgartenkonzerte 2019: Kulturamt informiert Presse

Die Erlanger Schlossgartenkonzerte stehen zum 43. Mal vor der Tür: Bei einer Pressekonferenz am Montag, 29. April, im Café Mengin, stellen Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth sowie Vertreter des städtischen Kulturamts das diesjährige Programm vor. Wieder sichert die Sparda-Bank Nürnberg als Hauptsponsor die Durchführung der insgesamt acht Konzerte von Mai bis August, die ?umsonst und draußen? stattfinden.

OB begrüßt Schülergruppe aus Eskilstuna

Oberbürgermeister Florian Janik begrüßt am Montag, 29. April, im Rathaus offiziell eine 12-köpfige Schülergruppe aus der schwedischen Partnerstadt Eskilstuna. Sie hält sich mit Lehrern für einige Tage zu einem Besuch in der Hugenottenstadt auf. Bereits im Februar waren Erlanger Ohmgymnasiasten zu Besuch in Schweden.

Bürgermeisterin bei Hegeschau der Jägervereinigung

Die Jägervereinigung Erlangen veranstaltet am Montag, 29. April, ihre diesjährige Hegeschau. Einer Einladung dazu in die Gaststätte der Spielvereinigung Erlangen folgt Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens in Vertretung des Oberbürgermeisters.

GGFA verabschiedet Sozialkaufhausleiter

Die GGFA verabschiedet am Dienstag, 30. April, mit einer kleinen Feier ihren langjährigen Leiter des Sozialkaufhauses, Gerhard Meixner, in den Ruhestand. Die besten Wünsche der Stadt überbringt Bürgermeisterin Elisabeth Preuß.

ASG-Austauschschüler aus Frankreich zu Gast

Eine Schülergruppe aus St. Vallier-de-Thiey (Südfrankreich) befindet sich zum Austausch derzeit in Erlangen. Eine offizielle Begrüßung durch Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens findet am Dienstag, 30. April, im Rathaus statt. Der Austausch erfolgt mit dem Albert-Schweitzer-Gymnasium.

Mit dem OB auf dem Rad durch die Stadt

Die nächste Infotour auf dem Fahrrad mit Oberbürgermeister Florian Janik findet am Donnerstag, 2. Mai, statt. Dieses Mal ist um 17:00 Uhr am Altstädter Kirchenplatz Treffpunkt. Die erste Station ist das Stadtmuseum. Thema ist hier vor allem die Zukunft des Museumsquartiers, das nach Fertigstellung des Frankenhofs entstehen soll. Die nächste Station führt zum Translational Research Center an der Schwabachanlage (ca. 18:00 Uhr), wo mitten in Erlangen medizinische Spitzenforschung betrieben wird. Den Abschluss der Tour bildet das Bergkirchweihgelände (ca. 19:15, T-Kreuzung), wo die laufenden und die anstehenden Sanierungsarbeiten erläutert werden.

Wer nicht die ganze Tour absolvieren will, kann zu den genannten Uhrzeiten auch zu einzelnen Stationen hinzustoßen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.

EMN präsentiert sich bei der Staatsregierung

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Elisabeth Preuß und Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth nimmt Oberbürgermeister Florian Janik am Dienstag, 30. April, an einer Delegationsfahrt der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN) zur bayerischen Staatsregierung nach München teil. Die etwa 150 Personen umfassende Delegation besteht aus hochrangigen Vertretern der 34 kreisfreien Städte und 23 Landkreise sowie Unternehmern in der EMN. Sie nutzen die Gelegenheit zum Austausch mit den Staatsministern zu wichtigen Themen. Das Stadtoberhaupt und die Kulturreferentin, gleichzeitig Geschäftsführerin des EMN-Forums Kultur werden mit Kultusminister Prof. Michael Piazolo sowie Wissenschaftsminister Bernd Sibler sprechen. Bürgermeisterin Preuß vertritt die Allianz gegen Rechtsextremismus.

Stadtmuseum: Freier Eintritt und Führungen

Das Stadtmuseum bietet derzeit wieder freien Eintritt und lädt zu einem Besuch in die Dauerausstellung ein. Spezialführungen thematisieren Erlangen nicht nur als Hugenotten-, Universitäts- und Siemensstadt, sondern widmen sich auch der Ur- und Frühgeschichte, die noch manches Rätsel aufgibt. Für Kinder gibt es Suchspiele die kostenlos an der Kasse erhältlich sind. Damit begeben sich die jungen Besucher auf eine Entdeckungstour durch die verschiedenen Abteilungen der Dauerausstellung. Die Führung ?Unikat Strumpfwirkerstuhl? wird am Sonntag, 28. April, um 15:00 Uhr angeboten. Sie erzählt über die Planstadt ?Christian Erlang?, die französischen Glaubensflüchtlinge (Hugenotten) und deren eingeführte Handwerke erzählt. Eine ?After-Work?-Führung am Donnerstag, 2. Mai, um 19:00 Uhr erläutert Erlangens Aufschwung in der Zeit der Industrialisierung. Zum Thema ?Bier, Flohkämme und Bleistiftspitzer? erfährt der Besucher, dass einige Erlanger Firmen einst führend auf dem Weltmarkt waren. Zur Einstimmung gibt es bereits um 18:30 Uhr einen kleinen Sektumtrunk. Weitere Informationen im Internet unter www.erlangen.de/stadtmuseum.

Info-Abend zum Montessori-Diplom-Lehrgang

In Kooperation mit der Deutschen Montessori-Vereinigung plant die Volkshochschule Erlangen wieder einen zweijährigen, berufsbegleitenden Diplom-Lehrgang mit maximal 25 Teilnehmern. Voraussetzung für das Zustandekommen ist eine entsprechende Nachfrage. Bei einem kostenlosen Info-Abend am Freitag, 3. Mai, in der vhs Erlangen (Friedrichstraße 19) erläutert Lehrgangsleiterin Roswitha Schmeken von 18:00 bis 19:30 Uhr die Grundlagen der Montessori-Pädagogik sowie Organisation, Konzept, Zeitplan und Kosten des geplanten Kurses. Der Lehrgang wendet sich gleichermaßen an pädagogische Fachkräfte wie interessierte Laien. Er ersetzt keine staatlich anerkannte Berufsausbildung.

Anmeldungen sind vom 3. Mai bis 12. Juli an der vhs möglich. Kontakt: Telefon 09131 86-1881 oder -2847, E-Mail heidi.gottschalk@stadt.erlangen.de / edith.kaluza@stadt.erlangen.de. Außerdem nimmt das vhs-Servicebüro (Friedrichstraße 19) Anmeldungen entgegen (E-Mail vhs.sekretariat@stadt.erlangen.de).

Vortrag an der vhs ?König Kunde ohne Macht . . .? entfällt

Wegen Verhinderung des Referenten entfällt der im Programm der Volkshochschule für Montag, 29. April, 19:00 Uhr, angekündigte Vortrag ?König Kunde ohne Macht ? Die Wirtschaft und ihre Skandale?. Wie die vhs mitteilt, soll die Veranstaltung im nächsten Semester nachgeholt werden.

26.04.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen