Erlangen: RathausReport vom 25. März 2019

ErlangenPass wird gerne genutzt

Der ErlangenPass ist weiterhin sehr gefragt. Im Kalenderjahr 2018 wurden insgesamt 4.115 ErlangenPässe verlängert und 1.030 Pässe neu ausgestellt. Wie das städtische Sozialamt berichtet, hält die hohe Nachfrage an. So haben aktuell bereits über 3.500 Bürgerinnen und Bürger ihren ErlangenPass für 2019 verlängern lassen. Darüber hinaus wurden in den ersten drei Monaten des Jahres schon über 200 neue Pässe ausgestellt. Gefragt ist er bei den Sieben- bis 25-Jährigen und besonders bei den 26- bis 64-Jährigen. Der Großteil der Nutzerinnen und Nutzer empfängt Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (Arbeitslosengeld II).

Der ErlangenPass soll Menschen in sozial benachteiligten Lebenslagen die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Erlangen erleichtern. Besitzerinnen und Besitzer des Passes können zahlreiche Angebote kostenfrei oder verbilligt nutzen, sei es im Theater, bei Busfahrten oder im Sport. Im Jahr 2018 sind weitere attraktive Vergünstigungen hinzugekommen. Neben Einrichtungen der Stadt stellen auch zahlreiche Vereine, Geschäfte und Apotheken inzwischen mehr als 120 Angebote bereit. Unterdessen wird an weiteren Verbesserungen gearbeitet. So soll künftig auch die Onlinebuchung von Angeboten mit dem ErlangenPass erleichtert werden.

Ausstellung ?100 Jahre Revolution und die Ereignisse der Region?

Am Mittwoch, 27. März 2019, wird um 18:30 Uhr die Ausstellung ?100 Jahre Revolution und die Ereignisse der Region? in der Stadtbibliothek Erlangen (Marktplatz 1) eröffnet. Kuratorin Ingrid Scherf aus München wird dabei die Ausstellung erläutern. Kernstück ist eine vom Stadtarchiv Aschaffenburg erarbeitete Schau, die zentrale Etappen, Themen und Personen rund um die Ausrufung des Freistaats Bayern am Ende des Ersten Weltkriegs, die unblutige Revolution Eisners sowie die nach seinem gewaltsamen Tod ausgerufene Räterepubliken in den Blick nimmt. Fotos, Kurzbiografien, zeitgeschichtliche Dokumente und Quellentexte geben Auskunft über die Anfänge der bayerischen Demokratie. Auch die lokalen Ereignisse in der Region Nürnberg/Fürth/Erlangen ? zum Beispiel die Ausrufung der Räterepublik in Fürth ? werden auf Tafeln dargestellt, die der Verein zur Förderung alternativer Medien erstellt hat. Die Ausstellung ist bis zum 7. Mai in der Stadtbibliothek zu sehen.

Kunstpause im Kunstpalais

Am Donnerstag, 28. März, bietet das Kunstpalais von 12:15 bis 13:00 Uhr eine Mittagspause der besonderen Art an. Das neue Format Kunstpause bietet Besucherinnen und Besuchern eine einzigartige Möglichkeit, zwischen den Arbeitszeiten bei einer kurzen Führung durch die Ausstellungen ?Andreas Schmitten: Nothing New? und ?Alona Rodeh: Architecture of the Nights? eine anregende Mittagspause einzulegen und einen schnellen Happen Kunst zu genießen. Für die Teilnahme sind zusätzlich zum regulären Eintrittspreis zwei Euro zu entrichten. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Konzertlesung mit Gioconda Belli und der Grupo Sal

Die nicaraguanische Schriftstellerin Gioconda Belli besucht am Donnerstag, 28. März, Erlangen und wird ab 19:30 Uhr bei einem Lesekonzert mit Grupo Sal im KREUZ+QUER, Haus der Kirche Erlangen, aus ihren Werken lesen und über die aktuelle Situation in Nicaragua sprechen.

Die berühmte nicaraguanische Schriftstellerin und Lyrikerin will sich gemeinsam mit der Grupo Sal für Gerechtigkeit in ihrem Heimatland einsetzen und die Öffentlichkeit für die hochbrisante aktuelle Situation in Nicaragua sensibilisieren. Ausgelöst durch Proteste gegen eine geplante Reform der Sozialversicherung hat sich die Lage in Nicaragua seit April 2018 zugespitzt. Im gesamten Land sind bei massiven Demonstrationen und gewalttätigen Auseinandersetzungen hunderte Menschen getötet worden. Menschenrechtsorganisationen beklagen Menschenrechtsverletzungen, Repressionen der Regierung von Präsident Ortega gegen die Bevölkerung und willkürliche Festnahmen und Folter. Selbstbewusst und mit klarem Blick spricht Gioconda Belli über diese Situation und will die Notwendigkeit des Handelns aufzeigen. Gemeinsam mit Lutz Kliche, dem Nicaragua-Experten und Übersetzer, will Grupo Sal ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen Nicaraguas setzen und ihnen mit der Stimme Gioconda Bellis Kraft und Ausdruck verleihen! Im Wechselspiel mit den gesprochenen Beiträgen entfacht das Grupo Sal-Duo, Aníbal Civilotti und Fernando Dias Costa, mit seiner Musik unglaubliche Lebensfreude, Kraft und Hoffnung.

Die Veranstaltung findet in Kooperation zwischen dem Büro für Chancengleichheit und Vielfalt/Internationale Beziehungen der Stadt Erlangen, dem Dritte Welt Laden Erlangen e.V. , Bildung­Evangelisch, der Volkshochschule Erlangen und dem Verein Städtepartnerschaft Erlangen-San Carlos e.V. statt und wird gefördert über Mission EineWelt aus Mitteln der Evang. Luth. Kirche in Bayern. Karten sind seit dem 1. März im Dritte Welt Laden Erlangen (Neustädter Kirchenplatz 7) erhältlich.

BRK-Hunderettungsstaffel stellt sich vor

Aus Anlass des aktuellen Semesterthemas ?Tiere? stellt die Volkshochschule Erlangen am Freitag, 29. März, um 16:00 Uhr im wabene-Treff (Henkestraße 53) die Rettungshundestaffel-Bereitschaft Höchstadt des BRK Erlangen vor. Unter dem Titel ?Rettungshunde - Unsere Hunde können Menschen gut riechen? erläutern die ehrenamtlichen Fachleute des Bayerischen Roten Kreuzes ihre Arbeit und die Qualitäten, die ein ausgebildeter Rettungshund bei der Suche nach vermissten Personen entwickelt und damit die Suchteams effizient unterstützt. So kann ein Rettungshund ein Gelände (z.B. Waldfläche) von 30.000 qm in 20 Minuten absuchen. Vorgestellt wird an diesem Nachmittag auch die Ausbildung der Vierbeiner zum sog. Besuchshund für die Arbeit im Altenheim oder Kindergärten. Der Eintritt zu der Kooperationsveranstaltung mit wabe e. V. ist frei, eine Spende unterstützt das ehrenamtliche Engagement in der Hundestaffel. Eine Anmeldung unter www.vhs-erlangen.de ist unbedingt erforderlich.

Klima-Aktiv-Tag mit prominenten Gästen

Für den Klima-Aktiv-Tag, zu dem am Samstag, 30. März, die Volkshochschule Erlangen und der Energiewende ER(H)langen e.V. in den vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) einladen, haben sich prominente Teilnehmer angekündigt. Mit dabei: der Autor Christof Drexel (?Zwei Grad. Eine Tonne."), der Regisseur Carl-A. Fechner (?Die 4. Revolution", ?POWER TO CHANGE") und Oberbürgermeister Florian Janik. Von 13.00 bis etwa 19.00 Uhr wird der Klima-Aktiv-Tag eine informative Mischung aus Vorträgen, Impulsreferaten und Werkstattgesprächen bieten ? und natürlich die Gelegenheit, ?klimaengagierte" Menschen und Initiativen kennenzulernen sowie potenzielle Mitstreiter für eigene Umweltprojekte zu finden. Der Aktionstag klingt bei Slam-Poetry, Musik und einem veganen Imbiss aus.

Sophienstraße am Dienstag teilweise gesperrt

Die Sophienstraße auf Höhe der Hausnummer 88 ist am Dienstag, 26. März, von 7:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr komplett gesperrt. Darauf macht die Abteilung Straßenverkehr aufmerksam. Grund für die Sperrung ist die Aufstellung eines Krans.

Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen

Nach Beendigung der Frostperiode ist die Friedhofsverwaltung der Stadt Erlangen gesetzlich alljährlich dazu verpflichtet, auf allen städtischen Friedhöfen die Grabmale auf ihre Standsicherheit zu überprüfen. Wie die Stadt mitteilt, findet diese Überprüfung heuer ab Montag, 8. April, statt.

Bei Fragen steht die Friedhofsverwaltung gerne zur Verfügung (Telefon 09131 ? 86 2918, 86 1990 oder 86 2780).

OB Janik eröffnet Sonderpädagogischen Tag

Zahlreiche Fachleute kommen am kommenden Mittwoch, 27. März, zum 11. Sonderpädagogischen Tag in der Otfried-Preußler-Schule zusammen. Kernthema der Veranstaltung ist ?Sprache? im Hinblick auf schulischen Erfolg oder Misserfolg. Zu Beginn spricht Oberbürgermeister Florian Janik zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und eröffnet den Tag. Den Eröffnungsvortrag hält Andre Grandl von der Universität Würzburg unter dem Namen ?Die spezifische Sprachentwicklungsstörung als Barriere für schulisches Lernen?. Im Anschluss folgen acht Workshops mit verschiedenen Inhalten.

Stadtteilhaus West und Wöhrmühle als Themen im KFA

Die Mitglieder des Kultur- und Freizeitausschusses (KFA) des Stadtrats tagen am Mittwoch, 27. März 2019, um 16:00 Uhr im Rathaus. Auf ihrer Tagesordnung stehen die Schaffung einer temporären Kindertageseinrichtung in Bruck, der Neubau des Stadtteilhauses West in Büchenbach mit Stadtteilbibliothek, Empfehlungen der Kunstkommission für das Marie-Therese-Gymnasium sowie die Qualitätsverbesserung der Freizeitanlage Wöhrmühle und vieles mehr. Zudem erfolgt ein mündlicher Bericht über die Wirkungs- und Aufgabengebiete sowie der Ressourcen des Theaters.

Bürgermeisterin besucht Sozialmesse in Nürnberg

Zum zwölften Mal findet in der Messe Nürnberg die Leistungsschau der Werkstätten für behinderte Menschen sowie eine Fachmesse für berufliche Teilhabe statt. Sie widmet sich Werkstätten für Menschen mit Behinderung und bietet von Mittwoch, 27. März, bis einschließlich Samstag, 30. März, ein umfangreiches Programm. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß wird am kommenden Donnerstag, 28. März, die Sozial- und Bildungsmesse besuchen.

Stadtrat behandelt Gedenkort für Euthanasie-Opfer

In der nächsten öffentlichen Sitzung des Stadtrats befassen sich die Stadträtinnen und Stadträte am Donnerstag, 28. März 2019, ab 16:30 Uhr unter anderem mit der Schaffung eines "Ortes der Erinnerung" an die Ermordung von Menschen mit psychischer Erkrankung der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen, dem Bebauungsplan der Isarstraße sowie der Erlanger Digitalisierungsansätzen. Außerdem geht es um die Freigabe der Einbahnstraßenachse Innere Brucker Straße / Friedrichstraße / Bohlenplatz / Luitpoldstraße für den gegen gerichteten Radverkehr mit Umbau des Knotenpunktes Friedrich- / Fahrstraße. Zudem wird das neue Stadtratsmitglied Joachim Jarosch vereidigt.

25.03.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen