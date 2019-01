Erlangen: RathausReport vom 25. Januar 2018

Glückwünsche zum 95. Geburtstag

Frieda-Bertha Scholten feiert am Dienstag, 29. Januar, ihren 95. Geburtstag. Die Glückwünsche der Stadt überbringt dazu Stadträtin Rosemarie Egelseer-Thurek.

Eintragungsmöglichkeiten für Volksbegehren ?Rettet die Bienen!?

Für das Volksbegehren ?Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern ? Rettet die Bienen!? läuft vom 31. Januar bis 13. Februar die Eintragungsfrist. Die zentrale Eintragungsstelle für die Stadt Erlangen befindet sich im Rathaus (1. OG, Zimmer 117). Zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten der Verwaltungszentrale besteht mittwochs, 6. und 13. Februar, am Infotresen im Foyer von 13:00 bis 18:00 Uhr sowie am Donnerstag, 7. Februar, von 18:00 bis 20:00 Uhr eine Eintragungsmöglichkeit. Insgesamt acht mobile Eintragungsstellen bietet das Bürgeramt an: Bürgerpalais Stutterheim (Nebeneingang Hauptstraße neben Café Bassanese, 2. und 9. Februar, 10:00 bis 14:00 Uhr), Schule Frauenaurach (Keplerstraße 1, Eingangshalle Süd über Lehrerparkplatz, 31. Januar, 19:00 bis 21:00 Uhr), Heinrich-Kirchner-Schule (Dompropststraße 6, 4. Februar, 19:00 bis 21:00 Uhr), Schule Eltersdorf (Tucherstraße 16, 5. Februar, 19:00 bis 21:00 Uhr), Schule Dechsendorf (Campingstraße 32, 6. Februar, 19:00 bis 21:00 Uhr), Schule Tennenlohe (Enggleis 6, 11. Februar, 19:00 bis 21:00 Uhr), Max-und-Justine-Elsner-Schule (Sandbergstraße 1-5, 12. Februar, 19:00 bis 21:00 Uhr) sowie Hermann-Hedenus-Grundschule (Schallershofer Straße 20, 13. Februar, 19:00 bis 21:00 Uhr).

Grundsätzlich muss der Reisepass oder Personalausweis mitgebracht werden. Stimmberechtigt ist, wer im Wählerverzeichnis der Stadt eingetragen ist oder einen Eintragungsschein besitzt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/wahlen.

Illegale Abfallablagerung im Landschaftsschutzgebiet

Aufmerksame Spaziergänger haben dem Amt für Umweltschutz und Energiefragen der Stadt mitgeteilt, dass in der Zeit vom 21. auf den 22. Januar im Bereich des Mühlgrabens in Frauenaurach, direkt neben dem parallel zum Main-Donau-Kanal verlaufenden Weg, eine größere Menge Müll entsorgt wurde. Dabei handelt es sich um Baustoffe. Der Verstoß gegen umweltrechtliche Vorschriften wiegt besonders schwer, da es sich um einen häufig frequentieren Spazierweg im Landschaftsschutzgebiet handelt und Tiere sich an den scharfkantigen Fliesenbrüchen verletzen können. Die Stadt bittet, Beobachtungen per E-Mail (umweltamt@stadt.erlangen.de) mitzuteilen.

Weihnachtsmärchen-Publikum spendet über 4.000 Euro

Bei der Spendensammlung zum Weihnachtsmärchen ?Aschenputtel? im Theater kamen insgesamt 4.453,61 Euro zusammen. Das Geld geht an den Verein Kindergruppe Frauenhaus e. V. Der Verein bietet Kindern, Jugendlichen und deren Müttern während der Zeit ihres Aufenthalts im Frauenhaus Erlangen Hilfe, Beratung und Begleitung an. Im Vordergrund steht die emotionale Stabilisierung. In geschützten Räumlichkeiten und einem kontinuierlichen pädagogischen Angebot können Mädchen und Jungen ihre Erlebnisse verarbeiten. Ausdrücklich dankten Theater und die Kindergruppe Frauenhaus e. V. allen großen und kleinen Besuchern für dieses tolle Ergebnis.

Trauerbeflaggung am Sonntag

Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus erfolgt am Sonntag, 27. Januar, eine Trauerbeflaggung aller staatlichen Dienstgebäude in Bayern. Auch die Stadt Erlangen folgt der Empfehlung. Der frühere Bundespräsident Roman Herzog hatte 1996 diesen Tag des Gedenkens erklärt. Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Truppen das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau (Polen).

?Aktiv-Senioren? teilen ihr Wissen

Die nächste ?Sprechstunde? der Aktivsenioren findet am Montag, 4. Februar, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr im Wirtschaftsreferat der Stadt Erlangen, Nägelsbachstraße 40 (Raum 115 im 1. OG) statt. Anmeldungen zu den Einzelberatungen sind bis Donnerstag, 31. Januar, unter der Telefonnummer 09131 86-2612 möglich. Aktivsenioren Bayern e. V. berät Existenzgründer und hilft auch Unternehmen bei Problemfragen. Etwa 360 Experten im Ruhestand geben im Rahmen des Vereins ihre Berufs- und Lebenserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen in der Wirtschaft weiter.

28.01.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen