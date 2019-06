Erlangen: RathausReport vom 24. Juni 2019

Pressegespräch: Stadtmuseum präsentiert ?BarriereSprung?

?BarriereSprung. Vom Leben mit Behinderung? lautet der Titel der neuen Sonderausstellung im Stadtmuseum, die ab Sonntag, 30. Juni, zu sehen ist. Im Vorfeld laden Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth, Museumschefin Brigitte Korn sowie Projektkoordinator Andreas Thum am Mittwoch, 26. Juni, zu einem Pressegespräch mit Rundgang ein. Jutta Winter vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. wird einige inklusive Angebote der Ausstellung vorstellen. Bis zum 6. Januar 2020 kann die Sonderausstellung besucht werden.

Vor zehn Jahren trat die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in Deutschland in Kraft. Inklusion ist damit zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe geworden. Um ein Miteinander von Menschen mit und ohne Einschränkungen auf Augenhöhe zu erreichen, müssen physische und mentale Barrieren abgebaut werden. Die Ausstellung nimmt Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen in den Blick. Damit gehört das Stadtmuseum zu den ersten Ausstellungshäusern deutschlandweit, das sich dem Thema Behinderung umfassend widmet. Um eine Teilhabe für möglichst viele Besucherinnen und Besucher zu erreichen, geht das Museum auch gestalterisch neue Wege. Die Ausstellung wurde weitgehend barrierearm gestaltet, im Rahmen der baulichen und finanziellen Möglichkeiten. Die inklusiven Angebote umfassen ein Blindenleitsystem, den Einsatz von Braille- und Pyramidenschrift, Texte in Leichter Sprache und Veranstaltungen mit Gebärdensprachdolmetschern. Die Ausstellung wird gefördert vom Bezirk Mittelfranken und dem Kulturfonds Bayern. Info: www.erlangen.de/stadtmuseum.

Glückwünsche zum 100. Geburtstag

Die Erlangerin Johanna Sandmann feiert am Mittwoch, 26. Juni, ihren 100. Geburtstag. Die Glückwünsche der Stadt überbringt Stadträtin Rosemarie Egelseer-Thurek.

ESTW nehmen Trinkbrunnen auf den Rathausplatz in Betrieb

Die Erlanger Stadtwerke nehmen am Mittwoch, 26. Juni, auf dem Rathausplatz offiziell einen neuen Trinkbrunnen in Betrieb. Er steht künftig der Öffentlichkeit zur Verfügung. Einen Schluck Wasser probieren bei dieser Gelegenheit auch gleich Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens im Beisein von ESTW-Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Geus. Der Trinkbrunnen ist einer von künftig fünf Wasserspendern an öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet.

Japanischer Generalkonsul in Erlangen

Der japanische Generalkonsul aus München, Tetsuya Kimura, ist am Mittwoch, 26. Juni, zu Gast in Erlangen. Bei einem Besuch im Rathaus trifft er sich mit Oberbürgermeister Florian Janik und trägt sich in das Gästebuch der Stadt ein.

HFPA mit kurzer Tagesordnung

Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA) des Stadtrats kommt am Mittwoch, 26. Juni, um 16:30 Uhr im Rathaus zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Themen dabei sind Mittelbereitstellungen, die Änderung der städtischen Satzung für den Ausländer- und Integrationsbeirat samt Änderung der Wahlordnung für das Gremium und anderes.

Kriegenbrunner Ortsbeirat tagt

Der Ortsbeirat Kriegenbrunn trifft sich am Mittwoch, 26. Juni, um 19:30 Uhr in der Florianstube gegenüber des Feuerwehrhauses (Mansfeldstraße 1) zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen der Rückblick auf die Kirchweih sowie der Ausblick auf 2020, der aktuelle Stand des Autobahn-Ausbaus sowie der Schleusen-Neubau und anderes mehr.

Stadtrat: Mandatswechsel und Vortrag des FAU-Präsidenten

Der Präsident der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, Prof. Joachim Hornegger, informiert den Stadtrat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung über die bauliche Weiterentwicklung der Alma Mater. Außerdem geht es am Donnerstag, 27. Juni, ab 16:30 Uhr um die Niederlegung des Stadtratsmandates von Pierrette Herzberger-Fofana, die im Mai in das Europaparlament gewählt wurde. Ihr folgt Marcus Bazant in die Grüne Liste-Fraktion nach. Er wird in der Sitzung vereidigt. Weitere Themen sind Mittelbereitstellungen, die Änderung der Satzung für den Ausländer- und Integrationsbeirat und Änderung der Wahlordnung für das Gremium und anderes mehr.

Wirtschaftsreferent bei VR-Bank-Vertreterversammlung

Einer Einladung der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG zur ordentlichen Vertreterversammlung 2019 folgt für die Stadt Wirtschaftsreferent Konrad Beugel. Sie findet am Mittwoch, 26. Juni, im Redoutensaal statt.

Urban-Gardening-Projekt in Bruck stellt sich vor

Das Gemeinschaftsgarten-Projekt ?UnserGarten Bruck? besteht seit drei Jahren. Auch 2018 wurden wieder neue Ideen entwickelt und realisiert, u. a. Hochbeete, ein Lehrbienenhaus mit 8 Stöcken, ein Stauden- und ein Wasserpflanzenbereich. Ursula Kern, Mitarbeiterin im Kulturpunkt Bruck, hat das Öko-Projekt maßgeblich aufgebaut. Am Donnerstag, 27. Juni, 18:00 Uhr, stellt sie in der Fröbelstraße 6 den Garten und Möglichkeiten für eine Mitarbeit vor Ort vor. Der Eintritt zu der Kooperationsveranstaltung mit dem Kulturpunkt Bruck ist frei.

Als Menschen wie Tiere im Zoo zur Schau gestellt wurden

Menschen, bevorzugt aus Afrika, wie wilde Tiere in Zoos oder auf Jahrmärkten auszustellen, gehört zu den heute unfassbaren Begleiterscheinungen kolonialen Denkens des weißen Mannes im vorletzten Jahrhundert. Unter dem Titel ?Tiere und Menschen als Exoten in den frühen Zoos? erzählt der Historiker und Publizist Utz Anhalt am Donnerstag, 27. Juni, um 19:00 Uhr im Lesecafé der Volkshochschule Erlangen (Hauptstraße 55) wie der Zoo, eine ?Erfindung? der Französischen Revolution, zum Schauplatz herrenmenschlicher Überheblichkeit wurde. Der Eintritt ist frei.

Zweckverband Abfallwirtschaft öffnet am Samstag seine Türen

Der gemeinsame Zweckverband Abfallwirtschaft der Stadt Erlangen und des Landkreises Erlangen-Höchstadt veranstaltet am Samstag, 29. Juni, auf der Deponie in Herzogenaurach (Zum Flughafen 101) einen Tag der offenen Tür. Von 10:30 bis 16:00 Uhr zeigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles zu Entsorgung, Einlagerung, Recycling und Upcycling von Abfall. Führungen, eine Fahrzeugschau, Kinderbasteln und anderes mehr sorgen für ein interessantes Programm. Der Tag der offenen Tür ist gleichzeitig eine Jubiläums-Feierlichkeit: Der Zweckverband besteht heuer seit 40 Jahren. Info: www.zva-erlangen.de.

?Die Villa? veröffentlicht neues Programm

Der Bürgertreff ?Die Villa? in der Äußeren Brucker Straße 49 hat vor kurzem sein Programm für Juni bis September herausgegeben. Es bietet wieder zahlreiche Angebote, auch für Kinder und Frauen. Das Faltblatt liegt u.a. im Rathaus aus, kann aber auch im Internet unter www.villa-angertreff.de heruntergeladen werden.

Heerfleckenstraße noch bis 8. Juli gesperrt

Die Heerfleckenstraße in Frauenaurach ist noch bis einschließlich Montag, 8. Juli, gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, werden auf Höhe der Hausnummer 17 (Kreuzungsbereich Agnes-Sapper-Straße) neue Hausanschlüsse verlegt.

Zollhausfest macht Sperrungen erforderlich

Das Zollhausfest am gleichnamigen Platz an der Luitpoldstraße, das von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juni, stattfindet, macht eine Reihe von Verkehrsbeschränkungen bzw. Sperrungen erforderlich. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung informiert, ist die Werner-von-Siemens-Straße zwischen Henke- und Gebbertstraße zum Teil gesperrt. Die Bismarck- und die Luitpoldstraße können zwischen dem Lorlebergplatz sowie der Gebbertstraße ebenfalls nicht befahren werden. Außerdem gibt es mehrere Halteverbote in dem Bereich. Info: www.erlangen.de/verkehr.

24.06.2019

