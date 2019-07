Erlangen: RathausReport vom 24. Juli 2019

Stadt sparte bei Brief- und Paketverkehr über 33 Tonnen CO2

Durch die Nutzung klimaneutraler Produkte und Serviceleistungen der Deutschen Post hat die Stadt Erlangen im vergangenen Jahr insgesamt 33,96 Tonnen CO2-Emissionen eingespart und dafür ein Zertifikat erhalten. Die gesamte Brief- und Paketpost wird bereits seit Herbst 2014 über das Programm ?GoGreen? abgewickelt. Der Ausgleich der Deutschen Post besteht aus mehreren internationalen Klimaschutzprojekten. Von 2017 auf 2018 gab es eine Steigerung von 8,22 Tonnen CO2-Emissions-Einsparung.

OB begrüßt Rallye-Sieger

Durch 20 Länder für einen guten Zweck: Bei der 20 Nations Rallye 2019 quer durch Europa hat das Erlanger Team ?Marmaladenamerla? gewonnen. Bei der Rallye geht es nicht nur um Spaß, vielmehr rufen die Teilnehmer zu Spenden für einen guten Zweck auf. In Erlangen gehen die Spenden an die Elterninitiative krebskranker Kinder e. V. sowie die Alexander Beck Stiftung. Oberbürgermeister Florian Janik begrüßt das Team am Donnerstagnachmittag, 25. Juli, auf dem Rathausplatz.

Stadtwerke und Stadtspitze verabschieden Wolfgang Geus

Bei den Erlanger Stadtwerken (ESTW) endet mit der offiziellen Verabschiedung des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Geus am Freitag, 26. Juli, eine Ära. Gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen Susanne Lender-Cassens und Elisabeth Preuß dankt Oberbürgermeister Florian Janik dem langjährigen ?Kapitän des kommunalen Energieversorgers?.

Das Stadtoberhaupt spricht die Laudatio, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ein Grußwort.

Kommunal-Medaille für Bürgermeisterin und Stadtrat

Bürgermeisterin Elisabeth Preuß erhält am Freitag, 26. Juli, die Medaille für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung in Bronze verliehen. Die Verleihung nimmt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in den Räumen des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt vor. Neben Preuß erhält auch Stadtrat Robert Thaler die Ehrung. Erste Gratulantin für die Stadt ist Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

OB bei Stadtspaziergang zum Großparkplatz

Bei einem Stadtspaziergang am Freitag, 26. Juli, um 15:30 Uhr (Treffpunkt Bahnhof) können Bürger-innen und Bürger ihre Wünsche und Ideen zur Weiterentwicklung des Großparkplatzes einbringen. Dazu soll ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt werden. Teilnehmer am Spaziergang ist auch Oberbürgermeister Florian Janik. Im Anschluss findet im E-Werk eine Informationsveranstaltung (17:00 Uhr) statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/großparkplatz.

Anstich für Kirchweih in der Stadtrandsiedlung

Mit dem traditionellen Bierfass-Anstich durch Oberbürgermeister Florian Janik am Freitag, 26. Juli, um 18:00 Uhr beginnt die ?Siedlerkirchweih? am Damaschkeplatz. Gefeiert wird bis 29. Juli.

Deutsch-russische Städtepartnerschaften im Fokus

Städtepartnerschaften sind ein wichtiger Bestandteil der deutsch-russischen Beziehungen. Auch wenn Außenpolitik im Kompetenzbereich von Staaten liegt, gibt es dennoch Situationen, in denen sich Städte zu außenpolitischen Themen positionieren. Im Vortrag von Bianca Creutz am Freitag, 26. Juli, um 19:00 Uhr im Club International der Volkshochschule (Friedrichstraße 17) geht es darum, die deutsch-russischen Beziehungen seit Beginn der 90er Jahre zu reflektieren und zu diskutieren, wie sich Kommunen in Zeiten zwischenstaatlicher Krisen verhalten. Die in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Wladimir organisierte Veranstaltung bezieht sich auf Forschungen im Rahmen einer Masterarbeit zu deutsch-russischen Städtepartnerschaften, darunter auch die Beziehungen zwischen Erlangen und Wladimir. Der Eintritt ist frei.

Von Mozart bis Majkusiak auf dem Akkordeon

Vielseitig und charismatisch: Maciej Fr?ckiewicz gilt als einer der wichtigsten jungen Virtuosen seines Instruments. In der Reihe der Schlossgartenkonzerte gibt es am Sonntag, 28. Juli, um 11:00 Uhr die siebte Musikveranstaltung in diesem Jahr unter freiem Himmel. Fr?ckiewicz ist ein moderner Musiker, der in seinem Spiel jugendliche Leidenschaft und umfassende Erfahrung zu verbinden weiß. Seine Interpretationen sprühen vor frischen Ideen und zeugen von einem ungezähmten Temperament. Und seine vollkommenen künstlerischen Fertigkeiten erlauben es ihm, alte und moderne, leichte und anspruchsvolle Musik mit der gleichen Intensität und großem Feinsinn aufzuführen. Hauptförderer der Schlossgartenkonzerte ist die Sparda-Bank Nürnberg eG.

Das Konzert findet bei Regen im Redoutensaal (Theaterplatz 1) statt. Die Info-Hotline ist am Sonntag ab 9:00 Uhr (09131 86-1417) besetzt.

?Ring Ding!?: Verkaufsstart für Trödelausweise

Achtung Hobbytrödler, es wird Zeit, den Keller oder Dachboden zu durchforsten: Am Samstag, 14. September, heißt es wieder ?Ring Ding! Das Bürgerfest am Würzburger Ring?. Der Bürgertreff ?Die Scheune? und die Kulturbühne Strohalm e. V. laden hierzu wieder ein. Ab Dienstag, 6. August, gibt es wieder die Trödelausweise für 12,00 Euro, immer zu den Sprechzeiten des Bürgertreffs (Dienstag 12:00 bis 14:00 Uhr und 15:30 bis 16:30 Uhr sowie Donnerstag von 12:00 bis 14:00 Uhr).

Zahlungstermin für Gemeindesteuern und Hausabgaben

Die Stadtkasse erinnert an den Zahlungstermin für Gemeindesteuern und Hausabgaben am 15. August. Fällig werden an diesem Termin die sogenannten Grundstückslasten, also die Grundsteuer, sowie die Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren für das dritte Quartal 2019. Außerdem sind für diesen Zeitraum die Gewerbesteuern entsprechend dem zuletzt erteilten Gewerbesteuerbescheid sowie die Niederschlagswassergebühr zu entrichten. Die Zahlung ist bis zum 15. August auf das Konto 31 bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen (IBAN: DE 79 7635 0000 0000 0000 31; BIC: BYLADEM1ERH) oder auf ein anderes Konto der Stadtkasse zu leisten. Damit die Zahlungen ordnungsgemäß verbucht werden können, ist auf dem Einzahlungs- oder Überweisungsbeleg das Kassenzeichen zu vermerken. Sofern eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, erfolgt die Abbuchung durch die Stadtkasse.

Alte Mönaustraße: Fahrbahndeckensanierung

Die Alte Mönaustraße zwischen Büchenbach und Kosbach ist im Bereich des Kreisverkehrs Zambellilstraße von Montag, 29. Juli, bis Sonntag, 18. August, für den Verkehr gesperrt. Das teilte das städtische Referat für Planen und Bauen mit. Grund ist die Sanierung der Fahrbahndecke im genannten Bereich. Die Umleitung ist ausgeschildert. Info: www.erlangen.de/verkehr.

Sperrung der Straße Am Heiligenholz

Die Straße Am Heiligenholz in Tennenlohe ist ab Montag, 29. Juli, gesperrt. Dort finden, so informiert das Referat für Planen und Bauen, auf Höhe Hausnummer 9 Kanalanschlussarbeiten statt. Die Sperrung dauert bis Montag, 5. August.

24.07.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen