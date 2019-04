Erlangen: RathausReport vom 24. April 2019

Baumfällungen am ?Berg?-Gelände unaufschiebbar

Aus Sicherheitsgründen müssen kurzfristig 25 Bäume im Bereich des Entla?s Keller sowie an der Berg- und der Rathsberger Straße, am Erichkeller und am Schützenweg gefällt werden. Auch drei Fällungen im Alteichen-Hainbestand an der Ebrardstraße sind notwendig.

Die Fällungen sind aus Sicherheitsgründen noch vor Beginn des Festbetriebes notwendig. Sogenannte Zugversuche haben ergeben, dass die Haltefähigkeit der Wurzeln stark nachgelassen hat. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben, bei einem Unwetter könnten die Bäume umstürzen.

?Wir haben ein Gutachten vorliegen, das die Stadt in die Pflicht nimmt zu handeln, und zwar nicht irgendwann, sondern sofort?, macht Christoph Kintopp, Leiter der Abteilung Stadtgrün, die Dringlichkeit deutlich. Der derzeit beginnende Laubaustritt erhöhe die Windlast extrem und damit auch das Risiko, dass die Bäume nicht mehr standhalten. ?Zudem beginnen in Kürze die Aufbauarbeiten zur diesjährigen Kirchweih, dann können wir nicht mehr an den Bäumen arbeiten?, so Kintopp weiter. Daher sei auch ein Stopp der Baumfällarbeiten bis zur nächsten Sitzung des Bauausschusses am 7. Mai nicht möglich.

Martin Holzinger, Leiter des Bürgeramtes (Öffentliche Sicherheit und Ordnung), fügt hinzu: ?Die Stadt hat für ihre im öffentlichen Raum stehenden Bäume eine Verkehrssicherungspflicht. Wenn sie erkennt, dass von diesen Bäumen eine Gefahr ausgeht, ist sie verpflichtet zu handeln. Sollte jemand durch einen umstürzenden Baum oder herunterfallenden Ast zu Schaden kommen, kommt unter Umständen sogar eine persönliche Haftung der Verantwortlichen in Betracht.? Die Stadt wird im Herbst, wo immer es der Standort zulässt, Ersatzpflanzungen vornehmen. Ziel ist es, ein ausgeglichenes Verhältnis von Jung- und Altbäumen auf dem Gelände zu erreichen.

Seit 2009 lässt die Stadtverwaltung regelmäßig Gutachten zum Zustand der Bäume auf dem Bergkirchweihgelände durchführen. Ziel der Gutachten ist es, Schäden an Bäumen frühzeitig zu erkennen, diese durch die Baumpflege und eine Verbesserung der Baumstandorte zu verringern oder zu beheben aber auch die Verkehrssicherheit des Geländes zu prüfen. Vor den Zugversuchen, die Schäden im Wurzelbereich feststellen und somit die Standfestigkeit der Bäume prüfen, wurden in Erlangen drei andere unabhängige Gutachten durchgeführt.

Die Zugversuche selbst werden von einem unabhängigen Gutachter vorgenommen. Es handelt sich jeweils um öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Baumpflege und Verkehrssicherheit von Bäumen. Die Zugversuche wurden stets öffentlich angekündigt. Interessierte waren eingeladen, sich die Untersuchung vor Ort erläutern zu lassen.

In einem Gutachten zur Baumsicherheit am Bergkirchweihgelände aus 2016 wurde festgestellt, dass bis zum Jahr 2036 rund 50 kranke Großbäume gefällt werden müssen. Zugleich wurden für 2018 Nachuntersuchungen festgelegt. Die nun durchgeführten Zugversuche gehen auf die Ergebnisse des Gutachtens aus dem Herbst 2018 zurück. Zugversuche können nur in der Vegetationszeit durchgeführt werden, also zwischen Frühjahr und Herbst, und wurden heuer zum frühestmöglichen Zeitpunkt durchgeführt.

Wie funktioniert ein Zugversuch?

Bei einem Zugversuch werden Seile um die Bäume gelegt und mit einer bestimmten Kraft gezogen, um zu sehen, welchen Kräften die Baumwurzeln standhalten. Die Kraft simuliert dabei die Einwirkungen, die bei einem Sturm auftreten können. Zugversuche finden im Rahmen der Elastizität eines Baumes statt. Das heißt: Ziel des Versuchs ist es nicht, den Baum umzustürzen. Vielmehr wird aus den Ergebnissen berechnet, welche Kraft und damit welche Windstärke wirken müsste, um den Baum zum Umstürzen zu bringen. Wie die Ergebnisse zeigen, würden bei den untersuchten Bäumen bereits vergleichbar geringe Windstärken genügen (Windstärke 6).

Gibt es nicht andere Möglichkeiten als die Fällung der Bäume?

Ziel der Stadt ist es, möglichst viele Bäume auf dem ?Berg? zu erhalten und den Zustand vor weitreichenden Maßnahmen gründlich zu prüfen. Vor der Fällung wurden drei unabhängige Gutachten durchgeführt. Bei den jüngsten Zugversuchen wurden 48 Bäume geprüft, 20 davon können stehen bleiben, da dort andere Maßnahmen möglich sind. Bei den Bäumen, die gefällt werden müssen, handelt es sich größtenteils um Exemplare, bei denen man sich bereits bemüht hatte, durch einen Rückschnitt der Kronen die Windlast zu verringern. Diese Maßnahmen lassen sich jedoch nur in begrenztem Umfang durchführen. Da diese Maßnahmen ausgeschöpft sind, bleibt zur Wahrung der Verkehrssicherheit keine Alternative zur Fällung.

Freimaurer aus Bozen kommen nach Erlangen

Die Erlanger Freimaurerloge ?Libanon zu den 3 Cedern? gehört zu den ersten Organisationen, die im Rahmen der seit knapp einem Jahr bestehenden Städtepartnerschaft mit Bozen Kontakte zu ihrem südtiroler Gegenpart aufnahmen. Nun empfängt Bürgermeisterin Elisabeth Preuß am Freitag, 26. April, um 17:00 Uhr im Rathaus 14 Gäste aus Italien von der Loge ?Franz von Gumer?. Geleitet wird die Delegation von Giacomo Fornari, der nicht nur der Loge vorsteht, sondern auch die Musikhochschule Bozen leitet und als einer der führenden Mozartforscher der Gegenwart gilt. Die Gruppe aus Südtirol hält sich das ganze Wochenende über in Erlangen auf und nutzt die Begegnung zum Erfahrungsaustausch und zur Entwicklung gemeinsamer Projekte.

Stadtteilhaus West: ?Visionenwerkstatt? am Samstag

In unterschiedlichen Workshops fragen ?die Baupiloten? nach Wünschen, Bedürfnissen und entwickeln gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Ideen für das Stadtteilhaus West in Büchenbach. Die ?Visionenwerkstatt? findet am Samstag, 27. April, ab dem Vormittag in der Heinrich-Kirchner-Schule (Dompropststraße 6) statt. Für Kinder ab sechs Jahren finden parallel Collagen- und Modellbau-Workshops statt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtteilhauswest.de.

Frauenauracher zur Bürgerversammlung eingeladen

Die Frauenauracherinnern und Frauenauracher sind am Dienstag, 30. April, um 20:00 Uhr im Gemeindezentrum (Gaisbühlstraße 4) zur Bürgerversammlung eingeladen. Die Leitung der Veranstaltung, bei der es vorrangig um kommunale Angelegenheiten des Stadtteils geht, hat Oberbürgermeister Florian Janik. Wie immer besteht dabei die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anträge an den Stadtrat zu formulieren. Themen und Fragen können auch schon vorab eingereicht werden (E-Mail: buergermeister-und-presseamt@stadt.erlangen.de). Wer eine Behinderung hat oder besondere Unterstützung braucht, kann sich ebenfalls unter dieser Adresse melden.

?Auf die Räder ? fertig ? los!? am 1. Mai

Die große Fahrrad-Rallye ?Rädli? quer durch die Hugenottenstadt lädt am Maifeiertag (Mittwoch, 1. Mai) wieder ein. Zwischen 9:00 und 16:00 Uhr stellen dabei am ?Streckenrand? 115 Stationen Vereine, Einrichtungen und Institutionen ihre Angebote ? vom Bogenschießen über Klettern bis hin zur Kunst aus Holz im Wasserkraftwerk Werker ? vor. Die Startunterlagen gibt es für 1,50 Euro (Einzelpersonen) oder 3,00 Euro (Familien) an den bekannten Ausgabestellen. Mit dem ErlangenPass ist eine kostenlose Teilnahme möglich. Insgesamt 90 Stationen sind barrierefrei, also mit Handbike oder Rollstuhl zu befahren. Sie sind im Routenplan gekennzeichnet.

Am Rathausplatz ist ab 17:00 Uhr auch ein Rahmenprogramm geboten. Wer an mindestens 15 Stationen ein Lösungswort findet, kann an einem Preisausschreiben teilnehmen, die abschließende Tombola findet um 17:30 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Hauptpreis ist ein nagelneues Fahrrad.

Die Erlanger Stadtwerke sind wieder der Hauptsponsor und bieten, zusammen mit Fahrrad Meier aus Dechsendorf, am Rathausplatz einen kleinen Sicherheitscheck für Räder sowie die (Trinkwasser-)?ERfrischBAr? an. Weitere Infos im Internet unter www.raedli.de.

?Storybox?: Positiver Blick auf den Einfluss Europas

Viele Erlangerinnen und Erlanger bewerten den Einfluss Europas auf das eigene Leben überwiegend positiv. Das ist das Ergebnis der Aktion ?Storybox Europa?, die das Büro für Chancengleichheit und Vielfalt / Internationale Beziehungen der Stadt Erlangen durchgeführt hat. Die ?Storybox Europa? ? eine transportable Kabine mit Kamera, ähnlich wie eine Fotokabine ? wurde an zehn Terminen an unterschiedlichen Orten und bei verschiedenen Anlässen in Erlangen aufgestellt, um eine Plattform für Meinungen zu Europa zu bieten. 80,2 Prozent der Befragten haben mindestens einen positiven Einfluss Europas auf ihr Leben genannt, 67,2 Prozent haben sogar ausschließlich positive Aussagen getroffen. Die meisten Nennungen entfielen auf das einfache Reisen über Ländergrenzen hinweg (34,3 Prozent der Nennungen) und den Themenbereich ?Lebensstandard, Wirtschaft und Arbeit? (22,6 Prozent der Nennungen). Trotz dieser positiven Einschätzung des Einflusses von Europa gibt es durchaus Kritik an der EU: 79,3 Prozent der Befragten haben sich nach eigenen Aussagen schon einmal über die EU geärgert, bzw. haben mindestens ein Thema benannt, über das sie sich geärgert haben. Hier entfallen die meisten Nennungen auf die Themengebiete EU-Gesetzgebung (26,5 Prozent der Nennungen), Europäische Flüchtlingspolitik (18,8 Prozent der Nennungen) und die fehlende europäische Einheit, Instabilität und Zerfall der EU (16 Prozent der Nennungen). Die Frage, wie Europa in 10 Jahren aussehen soll, wurde von fast 90% der Befragten beantwortetet. Hier sind die meistgenannten Themenfelder ?Einheit Europas? (u.a. Europa rückt näher zusammen, Zusammenhalt wächst, Einheit ist gestärkt sowie Rückbesinnung auf gemeinsame Werte und den Europäischen Gedanken) mit 33,2 Prozent der Nennungen sowie ?Eine bessere europäische Politik? mit 22,9 Prozent der Nennungen.

Eine Broschüre mit weiteren Ergebnissen und zusätzlichen Informationen zum Projekt steht zum Herunterladen unter www.erlangen.de/partnerstaedte bereit und ist in gedruckter Form u.a. beim Europabus am Dienstag, 7. Mai, auf dem Schloßplatz und am Samstag, 18. Mai, auf der Demokratiekonferenz ?Offen und frei? im Kreuz+Quer (Bohlenplatz) erhältlich.

Bürgeramt am Montag nur bis 17:00 Uhr erreichbar

Das Bürgeramt der Stadtverwaltung (Erdgeschoss Rathaus) ist am Montag, 29. April, nur bis 17:00 Uhr erreichbar. Das ist aus personellen Gründen erforderlich, wie die Dienststelle mitteilt.

Volkshochschule: Ausstellung kommt, Programmmacherin geht

Zu einer in zweifacher Hinsicht besonderen Ausstellungseröffnung lädt die Volkshochschule Erlangen am Dienstag, 30. April, um 19:00 Uhr in das Wildenstein?sche Palais (Friedrichstr. 19) ein. Unter dem Titel ?Arche Noah ? reloaded? halten die vhs-Kunstdozentinnen und -dozenten Wolfram von Bieren, Marit Budschigk, Tina Jahns, Margerita Röder und Klemens Wuttke gemeinsam mit Teilnehmern aus ihren Kursen gegen den Klimawandel und seine Folgen für die gesamte Schöpfung und gestalten ihre virtuelle Arche Noah. Hier spüren sie der Mensch-Tier-Beziehung nach und gestalten diese Begegnungen in Zeichnungen, Foto-Collagen, Skulpturen und Gemälden.

Im zweiten Teil des Abends wird Markus Bassenhorst, Direktor der Volkshochschule, der vhs-Programmbereichsleiterin Gesundheit und Kultur, Jutta Brandis, offiziell ade sagen. Nach mehr als drei Jahrzehnten, in denen die gebürtige Brandenburgerin zahllose Ausstellungen und Kurse organisiert und ein engagiertes Netzwerk von Kooperationspartnern aufgebaut hat, verabschiedet sie sich mit dieser Veranstaltung, ihrem letzten Beitrag zu dem Gemeinschaftsprojekt ?Gemeinsam Erlangen ? Bildung für Inklusion? in den Ruhestand. Der Eintritt zu der Ausstellung, die mit einem Ukulelen-Konzert eröffnet wird, ist frei.

JuKS veranstaltet Mädchenaktionstag

?LautStark? ist der Titel des Mädchenaktionstags 2019, zu dem die städtische Jugendkunstschule (JuKS) am Samstag, 4. Mai, einlädt. Volle Power bei Poetry Slam, Theater, Instrumenten basteln, Kickern und vielem mehr steht auf dem Programm. Im Mittelpunkt steht die Förderung selbstbewusster Mädchen zwischen 7 und 17 Jahren. Sie können von 11:00 bis 16.30 Uhr einen aktiven Tag im Familienstützpunkt Goldwitzer Straße 27 in Büchenbach verbringen.

Der Mädchenaktionstag wird jährlich vom Fachforum emanzipatorische Mädchenarbeit veranstaltet und bietet als reines Frauenteam in Kooperation mit der Jugendkunstschule spaßige, energiegeladene und vor allem vielfältige Aktionen. So sollen Handlungsräume erweitert und die Mädchen motiviert werden, sich auszuprobieren und kreativ zu gestalten. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bequeme Kleidung, die schmutzig werden darf, ist von Vorteil. Weitere Informationen gibt es bei Katrin Rackerseder vom Familienstützpunkt (Telefon 09131 993083).

Kleine Meister: Es werde Licht

?Neonfarbene Nachtlichter mit LED-Lampen und Transparentpapier gestalten? lautet das Motto der ?Kleinen Meister? im Kunstpalais am Samstag, 4. Mai. Von 10:00 bis 12:30 Uhr können ganz besondere Lichter für das Kinderzimmer gestaltet werden. Inspiriert von den strahlenden Neonfarben und

funkelnden LEDs in der Ausstellung der Künstlerin Alona Rodeh, werden im Kunstatelier LED-Lampen, Transparentpapier und Folie in neonfarbene Nachtlichter verwandelt. Die eigenen Kunstwerke dürfen natürlich für den Nachttisch im Kinderzimmer mit nach Hause genommen werden.

Teilnahme ab sechs Jahren. Die Kosten betragen 5,00 Euro (inkl. Eintritt und Material). Eine Anmeldung ist telefonisch oder per E-Mail möglich (09131 86-2621, info@kunstpalais.de).

?Erlanger Kriminacht? am 10. Mai

Die Stadtbibliothek Erlangen lädt am Freitag, 10. Mai, um 19:30 Uhr wieder zu einer Kriminacht ein. Zehn renommierte fränkische Krimiautorinnen und -autoren lesen aus ihren aktuellen Werken: Volker Backert, Lucas Bahl, Veit Bronnenmeyer, Maria Dries, Tommie Goerz, Tessa Korber, Friederike Schmöe, Gunnar Schuberth, Elmar Tannert und Johannes Wilkes. Auf abenteuerlichen Wegen werden die Besucher bei der Mördersuche durch die Räumlichkeiten der Bibliothek geleitet.

Der Vorverkauf hat begonnen. Tickets sind zum Preis von 10,00 Euro (ermäßigt 8,00 Euro) in der Stadtbibliothek erhältlich (Reservierung telefonisch unter 09131 86-2282 möglich).

24.04.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen