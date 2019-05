Erlangen: RathausReport vom 22. Mai 2019

OB Janik appelliert für Stimmabgabe bei Europawahl

Vom 23. bis 26. Mai sind die Menschen in den EU-Mitgliedstaaten aufgerufen, das Europäische Parlament neu zu wählen. In Deutschland erfolgt der Urnengang am Sonntag, 26. Mai. Oberbürgermeister Florian Janik appelliert an die Stadtgesellschaft, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen: ?Wir alle wollen eine Politik, die von den Menschen getragen wird. Und wir haben in Europa viele Krisen zu meistern und zu überstehen. Mit der europäischen Idee vom Mai 1950 beginnend, ist die Europäische Union heute als Friedensprojekt trotz der Krisen unheimlich wichtig. Das Europäische Parlament ist das Organ der EU, das direkt demokratisch gewählt wird. Daher appelliere ich an alle Wahlberechtigten: Gehen Sie bitte am 26. Mai in Ihr Wahllokal und geben Sie Ihre Stimme ab. Gerade jetzt kommt es darauf an, dass sich die Menschen in Europa an der politischen Willensbildung beteiligen.?

Unterdessen zeichnet sich ein großes Interesse an Briefwahlunterlagen ab. Bislang sind bei der Stadt 19.500 Anträge auf Briefwahl eingegangen. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt über 30 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Briefwahlunterlagen können noch bis Freitag, 24. Mai 2019, 18.00 Uhr, beantragt werden, am einfachsten mittels Vorsprache im Wahlamt im Rathaus (1. OG, Zimmer 117). Das Wahlamt ist Donnerstag und Freitag durchgehend von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Es kommen nur Wahlbriefe zur Auszählung, die dem Wahlamt spätestens am Wahltag, 18:00 Uhr, vorliegen. Am Sonntag, 26. Mai, sind die Wahllokale dann von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Stadt verabschiedete langjährige Mitarbeiter

Am vergangenen Mittwoch haben für die Stadt Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens und Silvia Beyer vom Personalrat bei einer Feier langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Gute Wünsche für den neuen Lebensabschnitt gab es für Christian Held, Manda Hertrich und Gudrun Mayr (Jugendamt), Heidi Kuhles (Volkshochschule), Roman Schmitt (Entwässerungsbetrieb/Kläranlage) sowie Gerhard Zeidler (Bauaufsichtsamt).

Beflaggung am Rathaus zu 70 Jahre Grundgesetz

Zum 70. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes sowie zu 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland weht am Donnerstag, 23. Mai, die Bundesflagge am Rathaus. Damit schließt sich die Stadt als Kommune der Beflaggung aller staatlichen Dienstgebäude in Bayern an. Der morgige Tag erinnert an die Verkündung des Grundgesetzes durch den Parlamentarischen Rat am 23. Mai 1949, nachdem es in der vorhergehenden Woche von einer Mehrheit der Volksvertretungen der Länder angenommen worden war. Da das Grundgesetz mit Ablauf dieses Tages in Kraft trat, gilt der 23. Mai zugleich als Jahrestag der Gründung der Bundesrepublik Deutschland.

Vorspielspaß des Erlanger Musikinstituts in der Stadtbibliothek

Das Erlanger Musikinstitut lädt am Freitag, 24. Mai, um 17:00 Uhr zu einem Konzert im Bürgersaal des Palais Stutterheim (Marktplatz 1) ein. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ein anspruchsvolles Programm. Florin Schneider (Violine) mit Richard Tan (Klavier), Hannes Vinzens (Violine) sowie das Quartett Jasmin Ziegler, Julia Behrens (Violinen), Emma Geissel (Viola) und Richard Zeltner (Violoncello) spielen Werke von J. S. Bach, J. Haydn, W. A. Mozart, F. Schubert, A. Dvorak und A. d?Ambrosio. Der Eintritt ist frei.

?Tag der offenen Tür? in der Musikschule

In der Städtischen Sing- und Musikschule findet am Samstag, 25. Mai, in der Friedrichstr. 35 wieder der ?Tag der offenen Tür? statt. Von 11:00 bis 14:00 Uhr stellen die Instrumentallehrkräfte in den Unterrichtsräumen ihre Instrumente vor und laden zum Ausprobieren ein. Auf dem umgestalteten Musikschul­parkplatz werden auf zwei Bühnen Kinderchöre, verschiedene Ensembles, das Schlagzeug-ensemble, die Jazzcombo ?Rhythmcats? sowie die ?Groove-maker BigBand? zu hören sein. Die ?Schulhausrallye? für Kinder gibt musikalische Rätsel auf. Für das leibliche Wohl sorgt der Elternbeirat.

Musikalische Reise durch Italien bei 2. Schlossgartenkonzert

Zum zweiten Schlossgartenkonzert lädt das Kulturamt am kommenden Sonntag, 26. Mai, in den Schlossgarten ein. Angeboten wird eine musikalische Reise ins Land des ?Dolce Vita? mit Liedern von Scarlatti, Vivaldi, Cimarosa, Giuliani, Bellini u.v.a. ? präsentiert von der Sopranistin Corinna Schreiter und dem Gitarristen Stefan Grasse. In ?Bella Italia? widmen sich Sängerin und Musiker den Liedern des romantischen Italiens. Beginn des Konzerts ist um 11:00 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei Regen wird in die Heinrich-Lades-Halle am Rathausplatz ausgewichen. Das nächste Konzert findet am Sonntag, den 9. Juni, statt. Mehr Informationen zur Reihe gibt es online unter www.erlangen.de/schlossgartenkonzerte.

Philosophischer Sonntagsfrühschoppen über Rechte für Tiere

Die einen lieben wir, die anderen beuten wir rücksichtlos aus. Unter dem durchaus provozierend fragenden Titel "Rechte für Tiere?" spricht der Erlanger Theologe Wolfgang Leyk am Sonntag, 26. Mai, um 11:15 Uhr im vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) über das von zahlreichen Widersprüchen geprägte Verhältnis von Mensch und Tier. Im Mittelpunkt dieses philosophischen Vormittags stehen Gedanken und Konzepte, die zu einer stärkeren Berücksichtigung der Interessen von Tieren nicht nur im Privaten, sondern auch im öffentlichen Leben beitragen wollen. Der Eintritt ist frei.

Bürgerworkshop zur Neugestaltung des Zollhausplatzes

Wie soll der Zollhausplatz künftig aussehen? Im Rahmen eines Bürgerworkshops präsentiert das städtische Referat Planen und Bauen am kommenden Montag, 27. Mai, von 18:00 bis ca. 20:30 Uhr, im Kultursaal (Luitpoldstraße 45, EG) die ersten Ergebnisse. Bei einem weiteren Bürgerworkshop am Montag, 1. Juli (18:00 bis ca. 20:30 Uhr, Kultursaal, Luitpoldstraße 45, EG), wird eine überarbeitete Planung zur Neugestaltung des Platzes vorgestellt. Alle Anlieger und interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zur weiteren Mitarbeit an diesem Projekt herzlich eingeladen.

Bereits seit Längerem besteht in der Bürgerschaft der Wunsch nach einer Neugestaltung des Zoll-hausplatzes. Der Platz ist mit dem vorhandenen Asphaltbelag, den abgenutzten Sitzmöbeln und ei-ner öffentlichen Toilette ohne Barrierefreiheit sehr unattraktiv. Dennoch wird er insbesondere als Umsteigeort täglich von vielen Menschen genutzt. Das jährlich stattfindende Zollhausfest ist ebenso Ausdruck der Verbundenheit der Bewohner mit ihrem Zollhausplatz. Bereits im ersten Bürger-workshop im April vergangenen Jahres haben die Anlieger und andere Interessierte viele Ideen und Wünsche zur Neugestaltung des Zollhausplatzes zusammengetragen.

Aktiv-Senioren beraten Unternehmen

Die nächste ?Sprechstunde? der Aktivsenioren findet am Montag, 3. Juni, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr im Wirtschaftsreferat der Stadt Erlangen, Nägelsbachstraße 40 (Raum 113a im 1. OG) statt. Anmeldungen zu den Einzelberatungen sind bis Mittwoch, 29. Mai, unter der Telefonnummer 09131 86-2556 möglich. Aktivsenioren Bayern e. V. berät Existenzgründer und hilft auch Unternehmen bei Problemfragen. Etwa 360 Experten im Ruhestand geben im Rahmen des Vereins ihre Berufs- und Lebenserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen in der Wirtschaft weiter.

Biergarteneröffnung bei Blasmusik

Der Atzelsberger Biergarten wird am Freitag, 24. Mai, offiziell (wieder-)eröffnet. Oberbürgermeister Florian Janik folgt einer Einladung an die Stadt und nimmt an der Eröffnung teil.

Bürgermeisterin Preuß bei Fastenbrechenessen

Während des Fastenmonats Ramadan lädt die Türkisch-Islamische Gemeinde Erlangen e.V. Gäste aus Stadtgesellschaft und anderen Religionsgemeinschaften am Freitag, 24. Mai, zur traditionellen Feier des Fastenbrechens ein. Für die Stadt Erlangen folgt Bürgermeisterin Elisabeth Preuß einer Einladung.

