Erlangen: RathausReport vom 22. März 2019

Kindergartenzuschuss: Unklare Gesetzeslage als Herausforderung

Aktuell sorgen die noch fehlenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zur künftigen Gestaltung von Kindergartengebühren für Unsicherheit. Wie das Jugendamt der Stadt Erlangen mitteilt, sei man auf eine klare gesetzliche Regelung seitens des Landes angewiesen. Bis dahin suche man nach Lösungen, die sowohl den Interessen der Träger als auch der Eltern gerecht werden.

Zum Hintergrund: Mitte Mai wird der Bayerische Landtag aller Voraussicht nach beschließen, dass für jeden Kindergartenplatz ein Zuschuss in Höhe von 100 Euro pro Monat gewährt wird. Dieser soll dann über die Kommunen an die Träger der Einrichtungen weitergereicht werden und die Eltern entlasten. ?Unsere Schwierigkeit es, dass es zwei Stichtage gegeben soll?, erklärt Reinhard Rottmann, Leiter des städtischen Jugendamts. Grundsätzlich soll der Zuschuss nämlich erst ab dem 1. September des Jahres, in dem das jeweilige Kind drei Jahre alt wird, fließen. Für Kinder, die 2018 bereits drei Jahre oder älter waren, soll der Zuschuss hingegen bereits ab dem 1. April zur Verfügung stehen, würde also mit dem Gesetz rückwirkend beschlossen. ?Eine Umsetzung zum 1. September dieses Jahres ist für Stadt und Träger eine Herausforderung, aber machbar?, sagt Rottmann. Eine frühere Weiterleitung hingegen stelle alle vor große Probleme. ?Der Freistaat geht davon aus, dass die ersten Gelder erst im Juni an die Kommunen zur Weiterleitung fließen werden?, erläutert Bildungs- und Jugendreferentin Anke Steinert-Neuwirth.

Die Erwartung des Freistaats, dass die Einrichtungsträger bereits ab April in Vorleistung gingen, ließe sich unter diesen Bedingungen schlicht nicht erfüllen. ?Die gesetzliche Grundlage fehlt, der Landeshaushalt muss erst noch verabschiedet werden und die technische und organisatorische Umsetzung in der verbleibenden Zeit nicht machbar. Alle Beteiligten stehen vor dem Problem, dass die Gesetzesänderung zwar angekündigt, aber nicht beschlossen ist?, so Steinert-Neuwirth weiter.

Man arbeite daran, das Geld, wenn es fließe, möglichst rasch an die Träger weiterzugeben. ?Die Eltern werden selbstverständlich nach dem Inkrafttreten der Gesetzesregelung rückwirkend entlastet?, erklärt Steinert-Neuwirth weiter. In Fällen, wo das Jugendamt bereits jetzt aus sozialen Gründen Beiträge übernehme, solle trotz der Schwierigkeiten in der Übergangsphase keine Lücke entstehen. Die Beitragszahlungen sollen bis zur Anwendung des neuen gesetzlichen Rahmens weiterlaufen.

Erlangen und Riverside kooperieren für den Umweltschutz

Anfang März waren Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens und die Klimaschutzbeauftragte der Stadt, Lena Jakob, zu Gast in der Partnerstadt Riverside in Kalifornien/USA. Thematischer Schwerpunkt war ein fachlicher Austausch zu verschiedenen Aspekten des kommunalen Klima- und Umweltschutzes. Auf dem Programm standen u.a. Themen wie Erneuerbare Energien, Klimaanpassung, Katastrophenschutz bei Hitzewellen, Mobilität, Recycling und Stadtgrün.

Aufgrund der kalifornischen Klimabedingungen ist Riverside gut auf den Umgang mit extremer Hitze eingestellt, für Stadtquartiere und Pflegeeinrichtungen liegen Handlungsleitfäden vor. Sogenannte ?Cooling-Center? bieten allen Bürgerinnen und Bürgern eine Aufenthaltsmöglichkeit in einem gekühlten Gebäude, wenn die Außen- und Innenraumtemperaturen deutlich über den ?Wohlfühlbereich? steigen. Die Klimatisierung führt jedoch zu einem erhöhten Energieverbrauch, deshalb ist es umso wichtiger, gleichzeitig die erneuerbaren Energien auszubauen. Deutlich ressourceneffizienter sind Grünstrukturen, um Städte abzukühlen. Daher wird in der Partnerstadt viel Aufmerksamkeit auf die Pflege der Straßenbäume und Parks gelegt. Aufgrund des Klimawandels werden auch in Erlangen zukünftig hohe Temperaturen häufiger und intensiver auftreten als bisher. Auf großes Interesse bei den Gastgebern stieß die vorgestellte Stadtklimakartierung, welche aktuell im Rahmen des Klimaanpassungskonzeptes in Erlangen erarbeitet wird.

?Der Austausch der Partnerstädte eröffnet neue Horizonte und ist eine Bereicherung für nachhaltiges Handeln? so Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens. ?Um die Umweltauswirkungen der Reise zu reduzieren, werden für die Flüge CO2-Kompensationszahlungen geleistet.?

Bürgermeisterin begrüßt Geflüchtete bei Siemens-Schnuppertag

Die Siemens AG bietet Geflüchteten am Montag, 25. März, einen Schnuppertag im Unternehmen an. Sie sollen einen Einblick in den Global Player erhalten. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß begrüßt die Teilnehmer am Morgen.

Entwässerungsbetrieb wird energie.effizenz.gewinner

Der Entwässerungsbetrieb (EBE) der Stadt Erlangen erhält am Montag, 25. März, den Titel energie.effizienz.gewinner 2019. Er wird vom Verein ENERGIEregion Nürnberg e. V. verliehen. Oberbürgermeister Florian Janik und EBE-Werkleiter Wolfgang Fuchs nehmen den Preis entgegen.

Beim Neubau der Energiezentrale im Klärwerk wurden neue, mit Klärgas betriebene Gasmotoren mit höherem Wirkungsgrad installiert. Zusätzliche Wärmetauscher dienen der Wärmerückgewinnung bei Faulschlammspeicherung und Faulgasverbrennung. Die alte Schlammentwässerung wurde durch Hochleistungszentrifugen mit 60 % niedrigerem Strombedarf ersetzt. Und die verbesserte Nachklärung erlaubte die Außerbetriebnahme des Abwasserfilters (Stromverbrauch ca. 500.000 kWh pro Jahr). Insgesamt konnte der Jahres-Strombedarf 2016/2017 im Klärwerk von 7,37 auf 6,27 MWh gesenkt werden, davon wurden 88 % selbst erzeugt. ?Die Stadtentwässerung ist ein praktizierender Umweltbetrieb. Nachhaltigkeit und Ökologie sind Grundsätze unseres Handelns?, erklärt EBE-Werkleiter Wolfgang Fuchs.

Der EBE ist einer von drei Gewinnern, die am Montagnachmittag ausgezeichnet werden.

Bürgermeisterin begrüßt Studenten aus Wladimir

Eine kleine Studentengruppe aus der russischen Partnerstadt Wladimir hält sich in Erlangen auf. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß begrüßt die Gäste am Montag, 25. März, offiziell im Rathaus.

Jugendparlament tagt

Das Jugendparlament kommt am Montag, 25. März, um 18:00 Uhr im Verwaltungsgebäude Schuhstraße 40 (EG, Konferenzraum) zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorstellung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Stadt sowie eine Beschlussfassung über die Einrichtung von zusätzlichen Toiletten im Stadtgebiet.

Vortrag zu ?Scheinriesen des Internets? am Montag

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus in Erlangen und des Digitalen Salons der Stadtbibliothek Erlangen wird die österreichische Politikwissenschaftlerin Judtih Goetz am Montag, 25. März, um 19:30 Uhr in der Stadtbibliothek über die ?Identitäre Bewegung? und ihre Social-Media-Strategien berichten. Die ?Identitäre Bewegung? versteht sich als Jugendbewegung der ?Neuen Rechten? in Europa. Mit ihrer modernisierten Version eines völkischen Nationalismus bedient sie sich eines Straßenaktivismus, der geschickt mit Social-Media-Tools inszeniert wird und nicht zuletzt dazu führt, die Gruppe größer erscheinen zu lassen als sie es tatsächlich ist. Obgleich die meisten ihrer Accounts inzwischen auf Facebook und Instagram gesperrt sind, stellen soziale Netzwerke nach wie vor ihr wichtigstes Medium zur Verbreitung ihrer rassistischen Ideen dar.

Die Referentin Judith Goetz ist Mitglied der österreichischen Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit sowie des Forschungsnetzwerks Frauen und Rechtsextremismus.

Stadt und Grüne Liste laden zu Geburtstagsempfang

Anlässlich ihres 70. Geburtstages von Stadträtin Pierrette Herzberger-Fofana vor wenigen Tagen laden die Stadt und die Grüne Liste-Fraktion am Dienstag, 26. März, im Rathaus zu einem Geburtstagsempfang ein. Oberbürgermeister Florian Janik und die Bürgermeisterinnen Susanne Lender-Cassens und Elisabeth Preuß gratulieren offiziell für die Stadt.

Jugendliche sprechen über Gedichte und Sprichwörter

Jedes Land hat sie, Gedichte und Sprichwörter. Das Jugendparlament lädt Jugendliche am Dienstag, 26. März, ins Foyercafe des Theaters ein, Gedichte und Sprichwörter aus ihrer Heimat vorzutragen. Gemeinsam wollen die Jugendlichen in lockerer Atmosphäre darüber sprechen und Gemeinsamkeiten herausfinden. Dabei sollen sich deutsche Jugendliche mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge kennenlernen ? vielleicht entstehen so neue Bekanntschaften und Freundschaften. Die Veranstaltung ist Teil der Internationalen Wochen gegen Rassismus.

Stadtteilbeirat Büchenbach spricht über Programm Soziale Stadt

Der Stadtteilbeirat Büchenbach kommt am Dienstag, 26. März, um 18:30 Uhr in der Aula der Mönauschule (Steigerwaldallee 19) zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Thema ist unter anderem das Programm Soziale Stadt für Büchenbach-Nord.

Benefizkonzert bei der Freimaurerloge

Die Freimaurerloge ?Libanon zu den 3 Cedern? in der Universitätsstraße veranstaltet am Dienstag, 26. März, um 19:30 Uhr ein Benefizkonzert. Es spielt das Trio Hartlieb/Stiehler Werke von Schubert, Dohnanyi und Mozart. Der Spendenerlös geht an den Sonderfonds für Kinder der Bürgerstiftung Erlangen. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens folgt einer Einladung an die Stadt.

Dechsendorfer Ortsbeirat bespricht Kunst am Weiher

In seiner nächsten öffentlichen Sitzung befasst sich der Ortsbeirat Dechsendorf am Dienstag, 26. März, um 20:00 Uhr im Freizeitzentrum (Dechsendorfer Platz 12) u.a. mit Kunst am Dechsendorfer Weiher. Außerdem geht es um Informationen der Stadtwerke zur Schülerbeförderung und zum ÖPNV, dem aktuellen Zu- und Sachstand des Weiherparkplatzes und anderem mehr.

Bürgerversammlung für die Gesamtstadt

Zur Bürgerversammlung für das gesamte Stadtgebiet lädt Oberbürgermeister Florian Janik am Mittwoch, 27. März, um 20:00 Uhr in den Ratssaal des Rathauses ein. Bürgerinnen und Bürger haben dabei die Möglichkeit, ihre Anliegen einzubringen und Anträge an den Stadtrat zu formulieren. Die Sitzungsleitung hat das Stadtoberhaupt. Wie immer können Anliegen bereits vorab per E-Mail (buergermeister-und-presseamt@stadt.erlangen.de) eingereicht werden. Wer eine Behinderung hat oder besondere Unterstützung braucht, kann sich ebenfalls unter dieser Adresse melden. Für gehörlose Bürgerinnen und Bürger ist ein Dolmetscher für Gebärdensprache anwesend.

Protz und Elend der Barockzeit in Erlangen

Der reich bebilderte Vortrag ?Unter dem Adler der Hohenzollern ? Protz und Elend der Barockzeit (in Erlangen)? des Historikers Hartmut Heisig führt am Montag, 25. März, um 19:00 Uhr in der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) ins 18. Jahrhundert zurück. Der Wissenschaftler beschreibt das glanzvolle höfische Leben und kontrastiert es mit dem Alltagsleben der einfachen Bürger. Bislang unveröffentlichte Archivquellen zeichnen ein Bild von Armut, Hungersnöten und Kriminalität. Der Eintritt ist frei.

Der Nahe Osten und die europäische Verblendung

Prof. Thomas Demmelhuber, Inhaber des Lehrstuhls für Politik und Gesellschaft des Nahen Ostens an der Friedrich-Alexander-Universität, ist am Montag, 25. März, um 19:30 Uhr zu Gast an der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19). Er untersucht die politische Entwicklung der arabischen Staaten seit dem sog. Arabischen Frühling nach 2011 und beleuchtet unterschiedliche Facetten von Herrschaft in der Krisenregion.

Kritisch kommentiert Demmelhuber die Demokratisierungserwartungen der Europäer, die von einer Art Revolutionsromantik beseelt gewesen seien. Der Eintritt ist frei.

Film und Gespräch über Diversität im Alter

Fünf Menschen, denen gemeinsam ist, dass sie lange Zeit ihr Leben nicht nach ihren Vorstellungen und Wünschen leben konnten, fünf Schicksale vor dem Hintergrund einer sie diskriminierenden Gesellschaft ? Das ist das Thema des Films ?Endlich so leben, wie ich will?, den das Medienprojekt Wuppertal zum Thema ?Diversität im Alter? produzierte. Die Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) zeigt die knapp 40-minütige Dokumentation aus dem Jahr 2017, die auch Mut machen will, für die eigenen Ansichten und Überzeugungen einzustehen, am Donnerstag, 28. März, um 15:00 Uhr im Wildensteinschen Palais. Im Anschluss an den Film lädt die vhs dazu ein, die aufgeworfenen Fragen und Themen mit der Leiterin des Bodelschwingh-Hauses, der Diplom-Pflegewirtin Friederike Leuthe, zu diskutieren. Der Eintritt ist frei.

Stadt führt Zugversuche an Bäumen durch

Die kommunale Abteilung Stadtgrün hat im Zuge der Baumkontrollen am Bergkirchweihgelände im letzten Jahr ein notwendiges Folgegutachten zur Verkehrssicherheit der Bäume erstellen lassen. Im Rahmen dieses Gutachtens sind für 43 Bäume Maßnahmen zur Ermittlung der Standfestigkeit sowie der Bruchfestigkeit festgelegt worden. Ab Montag, 25. März, finden deshalb durch ein Sachverständigenbüro Zugversuche statt, u.a. mit Hubsteigern, Seilzügen und Messgeräten. Die Technik arbeitet dabei so fein, dass durch die Zugversuche eine eventuell verminderte Standsicherheit aufgezeigt werden kann, ohne die betroffenen Bäume zu schädigen. Die Auswertung erfolgt digital und liefert Rückschlüsse über den weiteren Umgang mit den untersuchten Bäumen.

?Erlangen-West III?: Vorkaufsrechtssatzung aufgehoben

Die Satzung Nr. 6 der Stadt Erlangen über ein besonderes Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch ist aufgehoben worden. Sie hatte zum Ziel, die Realisierung der geplanten Maßnahmen im Gebiet ?Erlangen West III? durch Grunderwerb zu sichern. Durch das Ergebnis des Bürgerentscheids vom 14. Oktober 2018, bei dem die Weiterführung der vorbereitenden Untersuchungen für das Gebiet mehrheitlich abgelehnt wurde, ist die Begründung für das Vorkaufsrecht nicht mehr gegeben. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung im Dezember beschlossen.

In der aktuellen Ausgabe des Amtsblattes (?Die amtlichen Seiten? Nr. 6 vom 21. März 2019; www.erlangen.de/das) ist die Bekanntmachung abgedruckt.

Sperrung Am Kleefeld dauert länger

Die Sperrung der Straße Am Kleefeld in Sieglitzhof dauert noch bis Freitag, 5. April. Darüber informierte jetzt das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung. Dort steht ein Baukran.

Teil der Haselhofstraße gesperrt

Ein Teil der Haselhofstraße in Tennenlohe ist ab Montag, 25. März, gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung mitteilt, ist der Bereich zwischen den Hausnummern 56 und 60 davon betroffen. Dort finden Kabelverlegearbeiten statt. Die Sperrung dauert Freitag, 5. Mai.

22.03.2019

