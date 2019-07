Erlangen: RathausReport vom 22. Juli 2019

Klimaneutrales Poetenfest Thema im Kultur- und Freizeitausschuss

?Auf dem Weg zu einem klimaneutralen Poetenfest? ist ein Tagesordnungspunkt der nächsten öffentlichen Sitzung des Kultur- und Freizeitausschusses am Mittwoch, 24. Juli, um 15:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Außerdem geht es um die Änderung der Öffnungszeiten im Stadtarchiv, den Bau eines barrierefreien WC am Abenteuerspielplatz Brucker Lache, ein Bericht zur Standortprüfung für das Bürger- und Vereinshaus Eltersdorf, eine Eintrittspreis-Anpassung beim Poetenfest, die Generalsanierung des Kulturzentrums E-Werk, die Durchführung des Internationalen Comic-Salons in Messezelthallen in der Innenstadt, Empfehlungen der Kunstkommission für das neue Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) in der Hartmannstraße u.a.m.

Stadtteilbeirat Süd trifft sich in Poeschke-Schule

In der Michael-Poeschke-Schule (Liegnitzer Straße 22) findet am Mittwoch, 24. Juli, um 19:30 Uhr die nächste öffentliche Sitzung des Stadtteilbeirats Süd statt. Auf der Tagesordnung stehen das Anwohnerparken in der Rathenau, die Parkplatzsituation am Ohm-Gymnasium, die Errichtung eines Fahrradwegs in der Zeppelinstraße, Berichte zum Raumplanungsverfahren der Stadt-Umland-Bahn, zum Spielplatz bzw. der Bebauung in der Komotauer Straße und anderes mehr.

Bildungsreferentin verabschiedet ASG-Leiter

Der langjährige Leiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG), Winfried Zwick, tritt zum Monats-ende in den Ruhestand. Dank und gute Wünsche für den neuen Lebensabschnitt gibt es bei einer Feier am Donnerstag, 25. Juli, von Bildungsreferentin Anke Steinert-Neuwirth.

Stadtrat mit vielen Themen vor Sommerpause

Mit einer umfassenden Tagesordnung beschäftigen sich die Stadträtinnen und Stadträte bei ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause am Donnerstag, 25. Juli, um 16:30 Uhr im Rathaus. Es geht um die aktuelle Lage und Bedarfe auf dem Wohnungsmarkt, die Erstellung eines Konzeptes zur Gewerbeflächenentwicklung, die kommunale Gesundheitsförderung, eine Änderung der Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen, die Versorgungsziele in der Bedarfsplanung für unter Dreijährige (Kindertagesbetreuung), die Durchführung des Internationalen Comic-Salons im nächsten Jahr in Messezelthallen in der Innenstadt und anderes mehr.

Außerdem geht es (gegen 17:00 Uhr) um die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Bürgerversammlungsantrag der Initiative ?Fridays for Future?.

Wirtschaftsreferent bei IHK-Gespräch mit Wirtschaftsminister

Einer Einladung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nürnberg für Mittelfranken folgt Erlangens Wirtschafts- und Finanzreferent Konrad Beugel am Mittwoch, 24. Juli, in die Noris zum IHK-Kammergespräch. Gastredner ist Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Großparkplatz: Stadtspaziergang und Infoveranstaltung

Zur künftigen Struktur und Entwicklung des Großparkplatzes soll ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt werden. Bei einem Stadtspaziergang am Freitag, 26. Juli, um 15:30 Uhr (Treffpunkt Bahnhof) können Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche und Ideen einbringen. Im Anschluss, um 17:00 Uhr, findet dann im Kulturzentrum E-Werk (Fuchsenwiese 1, Clubbühne) eine Informationsveranstaltung statt.

Als wichtige Zielsetzungen hat der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss im Juni die Stärkung des Areals als Verkehrsdrehscheibe und die Entwicklung eines lebendigen Quartiers festgeschrieben. Die Parkplatzfunktion für die Innenstadt soll erhalten bleiben. Als wichtige Eckpunkte für den städtebaulichen Wettbewerb hat der Stadtrat festgelegt, dass die Zahl der derzeit rund 1.600 Pkw-Parkplätze durch moderne Parkhäuser deutlich erhöht werden soll. Beachtet werden muss auch das Thema Busverkehr und eine ausreichende Zahl an Fahrradstellplätzen in der Nähe des Bahnhofs. Die Entwicklung von großflächigem Einzelhandel als Konkurrenz zur Innenstadt wird von vornherein ausgeschlossen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/großparkplatz.

Die vhs macht (ein bisschen) Ferien

Die großen Schulferien stehen vor der Tür, und auch an der Volkshochschule Erlangen geht das Sommersemester in dieser Woche zu Ende. Ab Montag, 29. Juli, bleiben deshalb das Servicebüro und die Geschäftsstelle in der Friedrichstraße 19 bis einschließlich Dienstag, 20. August, für drei Wochen geschlossen. Einschreibungen für Kurse im Herbst/Winter sind erst ab Mittwoch, 21. August, möglich. An diesem Tag findet auch die nächste Sprachberatung statt.

Das Herbst-/Wintersemester beginnt offiziell am Sonntag, 22. September, um 11:15 Uhr mit der Eröffnung der Kunstausstellung ?Farbe und Seele? im Wildenstein?schen Palais (Friedrichstraße 19). Gefeiert wird aber schon zwei Tage zuvor im benachbarten Egloffstein?schen Palais. Dort erinnert ab 18 Uhr eine Lange Nacht der Volkshochschulen an deren Gründung vor 100 Jahren.

Forststraße in Kosbach gesperrt

Wegen einer Störung der Wasserversorgung in Kosbach muss die Forststraße zwischen Rehweiher- und Hegenigstraße noch bis Freitag, 6. September, gesperrt werden. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung mitteilt, dauert die Schadensbehebung solange. Die Umleitung für den Kfz-Verkehr erfolgt über die Hegenig- und Rehweiherstraße.

Herzogenauracher Damm: Vollsperrung während Sommerferien

Wegen der Verlegung von Versorgungsleitungen durch die Erlanger Stadtwerke (ESTW) ist der Herzogenauracher Damm ? die Brücke über die Regnitz ? ab Montag, 29. Juli, gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, muss der Verkehr deshalb bis zum Ende der Sommerferien (Montag, 9. September) großräumig über den Büchenbacher Damm umgeleitet werden. Der Radweg über die Regnitzbrücke bleibt davon unberührt. Fahrgäste der Buslinien 199, 200 und 201 (Landkreis) müssen mit Verspätungen rechnen, da die Busse ebenfalls der Umleitung folgen. Die Linie 200 (Fahrtrichtung Herzogenaurach) kann die Haltestelle Paul-Gossen-/Äußere Brucker Straße nicht bedienen, ersatzweise fährt sie die ESTW-Haltestelle an der Kreuzung an.

Bei den Arbeiten wird eine Wasserleitung unter der Regnitz verlegt und an das bestehende Rohrnetz in der Äußeren Brucker Straße angebunden. Info: www.estw.de.

22.07.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen