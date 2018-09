Erlangen: RathausReport vom 21. September 2018

?DemokratieBus? steht vor der Hugenottenkirche

Der ?DemokratieBus? des Bayerischen Bündnisses für Toleranz steht am Samstag, 22. September, von 10:00 bis 16:00 Uhr vor der Hugenottenkirche. Oberbürgermeister Florian Janik stattet dem Infomobil am Vormittag einen Besuch ab. Der cremefarbene Doppeldecker tourt durch ganz Deutschland, um über das Thema Demokratie ins Gespräch zu kommen. Ergänzt wird das Angebot des Busses vor Ort jeweils durch lokale Akteure ? in Erlangen u.a. das Büro für Vielfalt und Chancengleichheit der Stadt sowie die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg.

Bäckerinnung übergibt Urkunden nach Qualitätsprüfung

Die Bäckerinnung Erlangen-Hersbruck führt am Samstag, 22. September, während der Veranstaltung ?Deine Stadt und Du? am Schloßplatz eine öffentliche Qualitätsprüfung der Brote und Brötchen ihrer Mitgliedsbetriebe durch. Zur anschließenden Urkundenübergabe kommt auch Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens an den Stand.

?Stadtradeln?-Siegerehrung: 3,84 Mal um den Äquator geradelt

Während der Veranstaltung ?Deine Stadt und Du? am Samstag, 22. September, zeichnet Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens am Nachmittag die besten Teams und die aktivsten Radler der Aktion ?Stadtradeln? aus. Insgesamt 577 Personen haben sich heuer an ?Stadtradeln? beteiligt, davon 17 Stadträte. Sie alle legten 153.840 Kilometer zurück ? das entspricht der 3,84-fachen Länge des Äquators. Insgesamt fast 22.000 Kilogramm CO2 sind dadurch vermieden worden.

Vom Zweirad-Center Stadler in Fürth werden als Preise zwei Fahrräder gespendet. Für die besten Schulklassen gibt es Geldpreise der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach.

Konstituierende Sitzung des Seniorenbeirats

Der Seniorenbeirat der Stadt konstituiert sich neu: Am Montag, 24. September, um 16:00 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Florian Janik die Sitzung im Ratssaal des Rathauses. Zu Beginn werden die ausscheidenden Mitglieder verabschiedet. Anschließend wird gewählt: Neben dem Vorsitz auch ein Arbeitsausschuss.

FAU und Stadt informieren über Expansionspläne im Süden

Die Pläne zum Ausbau der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) werden konkreter. In einem Pressegespräch am Dienstag, 25. September, im Kollegienhaus informieren FAU-Präsident Prof. Joachim Hornegger, Oberbürgermeister Florian Janik, der städtische Baureferent Josef Weber sowie Thomas Braun von Siemens Real Estate über die Modalitäten des Ausbaus.

Erst vor wenigen Tagen hat der Freistaat Bayern den ?Himbeerpalast? für eine künftige Nutzung durch die FAU erworben. Doch auch im Erlanger Süden wird die FAU expandieren. So wurde zum Beispiel der Verkauf eines Siemens-Geländeteils in Aussicht gestellt. Die weiteren Details über Art und Umfang des Ausbaus der FAU werden in den nächsten Monaten ausgearbeitet.

StUB-Sachstand und ?Erlangen West III? Themen im UVPA

Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss (UVPA) des Stadtrats kommt am Dienstag, 25. September, um 16:30 Uhr im Rathaus zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Themen sind die Einstellung der mobilen Schadstoffsammlung, der aktuelle Stand bei der Aufwertung des Spielplatzes Komotauer Straße, der Ausbau öffentlicher Ladesäulen zur Förderung der Elektromobilität, eine Beleuchtung des gemeindeverbindenden Fuß- und Radweges zwischen Dechsendorf und dem Gewerbegebiet Heßdorf und anderes mehr. Zum aktuellen Planungsstand der Stadt-Umland-Bahn (StUB) gibt es eine Präsentation durch den Zweckverband.

Und zum Projekt vorbereitende Untersuchungen ?Erlangen West III? gibt es eine Reihe von Anträgen aus der Bürgerversammlung Büchenbach bzw. aus den Fraktionen.

Diskussion zu ?Bezahlbare Mieten und Wohnraum in Mittelfranken?

An einer Podiumsdiskussion zum Thema bezahlbare Mieten und Wohnraum in Mittelfranken am Dienstag, 25. September, um 18:00 Uhr in Fürth im Evangelischen Gemeindehaus St. Paul (Martin-Luther-Platz 1) nimmt auch Erlangens OB Florian Janik teil. Veranstalter ist der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Mittelfranken. Weitere Gesprächsteilnehmer sind der Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, Josef Zellmeier, der Geschäftsführer Deutscher Mieterbund Nürnberg, Gunther Geiler, sowie Verbandsdirektor und geschäftsführendes Vorstandsmitglied Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW Bayern), Hans Maier.

Reisebericht China: Von Beijing über Yunnan nach Shenzhen

Die Ku?nstlerin Heike Hahn reiste im letzten Jahr zum bereits vierten Mal in die chinesische Partnerregion Shenzhen in Südchina ? mit dem Start in Peking und über die Provinz Yunnan. Sie berichtet über ihre Reise am Dienstag, 25. September, um 19:00 Uhr im CLUB INTERNATIONAL der Volkshochschule (Friedrichstraße 17). Der Eintritt ist frei. Die ganz persönlichen Erlebnisse stehen im Vordergrund. Dazu gehören der Treppen-Marathon zur Tiger-Sprung-Schlucht, der Ausflug zur größten Gebetsmühle der Welt in Shangrila, eine Bootsfahrt auf dem Bitasee im Potatso National Park, Bergsteigen im Jadedrachen-Schneegebirge und die Besichtigung der Drei Pagoden des Chongsheng-Tempels.

Senioren wehren sich gegen Immobilienhaie ? Film und Gespräch

Wie hält es die Gesellschaft mit ihren Alten? Dieser Frage geht die kritische Filmkomödie ?Dinosaurier ? Gegen uns seht ihr alt aus!? von Leander Haußmann nach, den die Volkshochschule Erlangen am Dienstag, 25. September, um 14:30 Uhr im vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) zeigt. In dem 2009 entstandenen Film mit Walter Giller und Eva Hagen wehren sich unerschrockene Rentner gegen Immobilienhaie und den Sinnverlust im Altenheim. Nach der Vorführung diskutiert Anette Christian, Vorsitzende des Erlanger Seniorenbeirats, mit dem Publikum. Der Eintritt ist frei.

Aufklärung zum neuen Datenschutzrecht

Die Volkshochschule Erlangen unterstützt das gesellschaftlich notwendige Ehrenamt auch im jetzt anlaufenden Herbst-/Wintersemester mit einer eigenen Vortrags- und Workshopreihe. Zum Auftakt stellt der Rechtsanwalt und zertifizierte Datenschutzbeauftragte Thomas Engelhardt am Dienstag, 25. September, um 19:00 Uhr in der Aula der Volkshochschule (Friedrichstraße 17, 1. OG) die Grundzüge der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes vor. Die Rechtsnormen gelten auch für alle Vereine, Initiativen und Organisationen, die mit personenbezogenen Daten, also z. B. Mitgliederdateien, arbeiten. Im Anschluss beantwortet der Jurist Fragen zum Thema und gibt Tipps, was jetzt zu tun ist. Der Eintritt zu dieser Kooperationsveranstaltung mit der Koordinationsstelle Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Erlangen ist frei. Allerdings ist eine Anmeldung erforderlich (Internet www.vhs-erlangen.de).

Quartiere für Jugendliche aus Partnerstadt gesucht

Vom 8. bis 18. Oktober besucht eine zehnköpfige Schülergruppe aus der russischen Partnerstadt Wladimir Erlangen. Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren besuchen an ihrer Schule den Deutschunterricht und wollen den Aufenthalt dazu nutzen, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Aus diesem Grund würden sie auch gerne in Familien wohnen. Tagsüber besuchen die Gäste Deutschkurse und machen landeskundliche Ausflüge. Interessierte Gastgeber können sich ab sofort an Peter Steger vom Städtepartnerschaftsbüro der Stadt wenden (Telefon 09131 86-1345, E-Mail peter.steger@stadt.erlangen.de).

Zulassung zu den Stadtteilkirchweihen 2019

Die Stadtteilkirchweihen sind traditionsreiche Feste in zehn Stadtteilen. Die Erlanger und ihre Gäste feiern dort typisch fränkisch rund um den Kirchweihbaum. Familienfreundliche Schaustellergeschäfte, Süßwaren- und Imbissbetriebe sowie die ortsansässigen Gaststätten machen den Besuch zu einem gelungenen Tag für die ganze Familie. Bewerbungen auf die Zulassung für die Stadtteilkirchweihen 2019 sind bis spätestens 31. Januar 2019 ausschließlich mit dem nötigen Bewerbungsformular an die Stadt Erlangen, Liegenschaftsamt, Abteilung Märkte und Kirchweihen, 91051 Erlangen, zu richten. Das Formular steht im Internet unter www.erlangen.de (Suchbegriff: Stadtteilkirchweihen, Bewerbungsformular) zur Verfügung. Die verschiedenen Kirchweih-Termine können ebenfalls der Internetseite entnommen werden.

Der Eingang von Bewerbungen wird nicht bestätigt. Alle nach Fristablauf bei der Stadt eingehende Bewerbungen werden im Auswahlverfahren nicht berücksichtigt. Eine Bewerbung begründet keinen Anspruch auf Zulassung oder auf einen bestimmten Platz.

Aktivsenioren laden zu ?Sprechstunde?

Die nächste ?Sprechstunde? der Aktivsenioren findet am Montag, 1. Oktober, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr im Wirtschaftsreferat der Stadt Erlangen (Nägelsbachstraße 40, 1. OG, Zimmer 115) statt. Anmeldungen zu den Einzelberatungen sind bis Donnerstag, 27. September, unter der Telefonnummer 09131 86-2556 möglich. Aktivsenioren Bayern e. V. berät Existenzgründer und hilft auch Unternehmen bei Problemfragen. Etwa 360 Experten im Ruhestand geben im Rahmen des Vereins ihre Berufs- und Lebenserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen in der Wirtschaft weiter.

