Erlangen: RathausReport vom 21. August 2019

Zum mobilen Dialogforum Stadt-Umland-Bahn anmelden

Auch während des derzeit laufenden Raumordnungsverfahrens geht die Bürgerbeteiligung in Sachen Stadt-Umland-Bahn weiter. Der Zweckverband StUB lädt am Montag, 9. September, um 17:00 Uhr zum nächsten Dialogforum ein. Mit einer angemieteten Straßenbahn erkunden die Teilnehmenden das Nürnberger Straßenbahnnetz. Besichtigt werden einzelne Straßenbahnhaltestellen in Nürnberg. Ein Mitarbeiter der VAG wird die jeweiligen Besonderheiten erläutern. ?Es gibt unterschiedliche Typen von Haltestellen. Diese wollen wir uns mit den Teilnehmenden vor Ort näher anschauen, da es auch bei der Stadt-Umland-Bahn mit Blick auf die örtlichen Gegebenheiten verschiedene Bauweisen von Haltestellen geben wird. Mit den gewonnenen Eindrücken wollen wir dann Anfang 2020 in die nächste Planungsphase starten und gemeinsam die Streckenabschnitte der

StUB genauer betrachten?, erklärt der Geschäftsleiter des Zweckverbands, Daniel Große-Verspohl.

Da das mobile Dialogforum in einer Nürnberger Straßenbahn stattfindet, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung ist per Email an info@stadtumlandbahn.de bis Freitag, 30. August, möglich.

Kirchweih in Eltersdorf

Von Freitag, 30. August, bis Montag, 2. September, feiert Eltersdorf seine traditionelle Stadtteilkirchweih. Auftakt ist am Freitag, 30. August, um 19:00 Uhr mit einem Festzug zum Egidienstein. Die Strecke führt vom Egidienhaus über Eltersdorfer Straße, Egidienplatz, Egidienstraße zum Egidienstein. Zurück geht es über die Egidienstraße, Webichgasse, Eltersdorfer Straße zum Festzelt beim Gasthof Rotes Ross.

Am Samstag gegen 15:00 Uhr wird traditionell der Kirchweihbaum aufgestellt, am Sonntagnachmittag findet der beliebte Kirchweih-Umzug statt.Anlässlich der Feierlichkeiten kommt es von Mittwoch, 28. August, 8.30 Uhr, bis Dienstag, 3. September, 18:00 Uhr, zu Verkehrseinschränkungen. So ist die Weinstraße zwischen Eltersdorfer Straße und Egidienstraße gesperrt. Ab Freitag ist zudem die Eltersdorfer Straße zwischen Wenzelstraße und Webichgasse gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Am Samstag und Sonntag kommt es während der Zeit des Baumaufstellens und des Kirchweihumzugs zu vorübergehenden Sperrungen, der Busverkehr wird umgeleitet. Der Umzug am Sonntag ab 13:00 Uhr, an dem etwa 16 Traktoren mit Anhängern, vier Pferdegespanne sowie ca. 200 Personen teilnehmen, führt über die Eltersdorfer Straße, Tucherstraße, Anna-Goes-Straße, Egidienstraße, Webichgasse, Eltersdorfer Straße zur Kreuzsteinstraße.

21.08.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen