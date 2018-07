Erlangen: RathausReport vom 2. Juli 2018

Bürgermeisterin empfängt Schülergruppe aus Riverside

Der Schüleraustausch zwischen der Erlanger und der amerikanischen Partnerstadt Riverside wird wiederaufgenommen. Bis zum 18. Juli weilt eine Schülergruppe aus Kalifornien in der Hugenottenstadt und lernt in einem vielfältigen Programm Franken kennen. Um die Gruppe und die Gasteltern zu begrüßen, lädt Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens am Dienstag, 3. Juli, zu einem Empfang ins Rathaus.

Bayerische Optionskommunen treffen sich in Erlangen

Erlangen gehört zu den Kommunen, die nach dem sogenannten Optionsmodell die Grundsicherung für Arbeitssuchende in alleiniger Trägerschaft übernehmen. Die Gebietskörperschaften, die sich in Bayern ebenfalls für diesen Weg entschieden haben, treffen sich am Mittwoch, 4. Juli, in Erlangen zu einem ?Fallmanagement-Fachtag?. Mit dabei sind auch Vertreterinnen und Vertreter aus Erlangens Partnerstadt Jena. Zu Beginn der Veranstaltung begrüßt Sozialbürgermeisterin Elisabeth Preuß die Gäste.

Stadt gratuliert zum 95. Geburtstag

Jacques Cabaud feiert dieser Tage seinen 95. Geburtstag. Die Glückwünsche der Stadt überbringt Stadträtin Pierrette Herzberger-Fofana.

Inbetriebnahme der Stromleitung am Dechensdorfer Weiher

Eine Stromleitung zum Festivalgelände am Dechsendorfer Weiher sorgt künftig dafür, dass bei den Veranstaltungen des Klassikkultur e. V. deutlich weniger Dieselaggregate zum Einsatz kommen müssen. In Anwesenheit von Oberbürgermeister Florian Janik und den Vorständen der Erlanger Stadtwerke wird die Stromleitung am Mittwoch, 4. Juli, vom Verein Klassikkultur e. V. feierlich in Betrieb genommen.

Lebensmittelkunde praktisch umgesetzt

An den Berufsintegrationsklassen der Staatlichen Berufsschule Erlangen wird seit zwei Monaten im Rahmen des Pflichtunterrichts das Modul ?allgemeine Lebenskunde? mit Schwerpunkt Lebensmittelkunde und ?zubereitung angeboten. Die Schülerinnen und Schüler gehen dabei regelmäßig mit ihrer Lehrkraft einkaufen, anschließend kochen und essen sie gemeinsam. Da sich die Teilnehmenden gewünscht haben, auch einmal im größeren Rahmen bewirten zu können, laden sie am Mittwoch, 4. Juli, zu exotischen Gaumenfreuden und einem anschließenden Gesprächsaustausch in die Räume der Berufsschule Erlangen ein. Bürgermeisterin Suanne Lender-Cassens folgt der Einladung und überbringt allen Projektbeteiligten die Grüße der Stadt.

Preuß und Beugel bei IHK-Gründerpreis-Verleihung

Die Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken verleiht am Mittwoch, 4. Juli, die diesjährigen Gründerpreise. Eines der drei Siegerunternehmen kommt aus Erlangen. Für die Stadt Erlangen gratulieren an diesem Abend Bürgermeisterin Elisabeth Preuß und Wirtschaftsreferent Konrad Beugel.

Bürgermeisterin bei ?Atzelsberger Gesprächen?

Die Dr. Alfred-Vinzl-Stiftung lädt auch in diesem Jahr wieder zu den Atzelsberger Gesprächen ein. Das Thema der Konferenz am Donnerstag, 5. Juli, lautet diesmal ?Die 68er plus 50 Jahre?. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß nimmt an den Gesprächen teil und begrüßt die Gäste im Namen der Stadt.

Firmathlon beim SV Tennenlohe

Auf dem Sportgelände des SV Tennenlohe an der Sebastianstraße findet am Donnerstag, 5. Juli, ab 18:00 Uhr der Erlanger Firmathlon statt. Zum zehnten Mal lädt das Netzwerk ?Bewegte Unternehmen? die Beschäftigten der Mitgliedsfirmen zum gemeinsamen Sporttreiben in verschiedenen Disziplinen ein.

Stadtteilbeirat Alterlangen diskutiert Parkraum-Thema

Der Stadtteilbeirat Alterlangen kommt am Donnerstag, 5. Juli, um 19:30 Uhr in der Hermann-Hedenus-Grundschule zu seinen nächsten öffentlichen Beratungen zusammen. Dabei geht es unter anderem um das Fahrradfahren auf der Möhrendorfer Straße und den Verlust von Parkraum im Zuge des Sporthallenbaus am Albert-Schweitzer-Gymnasium.

Ortsbeirat Tennenlohe trifft sich am Donnerstag

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortsbeirats Tennenlohe findet am Donnerstag, 5. Juli, um 19:30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in der Sebastianstraße 1 statt. Themen der Agenda sind die Situation der Spielplätze, die bisherigen Ergebnisse eines Fußwegkonzepts, die Idee eines ?Stunioren-Wohnparks? sowie die Ergebnisse der StUB-Trassenbegehung im Ortsteil und anderes mehr.

Beugel bei Kämmerertag

Die Finanzverantwortlichen der bayerischen Kommunen kommen am Dienstag, 3. Juli, im Nürnberg zum 3. Bayerischen Kämmerertag zusammen. Themen sind unter anderem die Straßenausbaubeiträge, interaktive Finanzsteuerung und digitale Kommunalfinanzierung. Aus Erlangen nimmt Wirtschafts- und Finanzreferent Konrad Beugel an der Tagung teil.

Beschädigte deutsch-amerikanische Beziehungen

Seit dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident vor eineinhalb Jahren haben in Amerika selbst, aber wohl mehr noch weltweit Irritationen und große Unsicherheit zugenommen. Mit seinem impulsiven, oft rücksichtslosen Verhalten und einer kaum kalkulierbaren Politik setzt der auf kompetenten Rat offenbar wenig Wert legende Immobilienunternehmer im Weißen Haus die engen transatlantischen Beziehungen nicht zuletzt zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten aufs Spiel. Hoffnungen, es könnte nach den Anfangspannen zu einem Stil- und Kurswechsel kommen, erwiesen sich als trügerisch. Der Vortrag von Prof. Stefan Fröhlich am Mittwoch, 4. Juli, um 19:00 Uhr im Historischen Saal der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) bemüht sich um eine Einschätzung der künftigen Entwicklungen zwischen den USA und seinen wichtigsten Verbündeten. Der Eintritt ist frei.

Der Kampf von Frankreichs Frauen um das Wahlrecht

Obwohl die französische Frauenrechtlerin Olympe de Gouges schon 1791 die Menschenrechtserklärung als Frauenrechtserklärung umformulierte, gewährte Frankreich den Frauen erst 1944 das Wahlrecht ? lange nach vielen anderen Ländern Europas. Der Vortrag von Prof. Annette Keilhauer und Tobias Breiter am Mittwoch, 4. Juli, um 19:30 Uhr im vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) erzählt die Geschichte dieses Kampfes und stellt die zentrale Figur Hubertine Auclert (1848-1914) in den Fokus, die Ende des 19. Jahrhunderts durch öffentliche Aktionen wie das Umwerfen von Wahlurnen auf die Sache der Frauen aufmerksam machte. Gastgeber des Abends an der Volkshochschule ist das Büro für Gender und Diversity und Interdisziplinäres Zentrum Gender ? Differenz ? Diversität (IZGDD) der Friedrich-Alexander-Universität. Der Eintritt ist frei.

Ausbildungsinfos: Heilpraktiker für Psychotherapie

Wer sich für eine Ausbildung als Heilpraktiker(in) für Psychotherapie interessiert, kann sich am Donnerstag, 5. Juli, um 19:00 Uhr an der Volkshochschule Erlangen ausführlich informieren. Im Egloffstein?schen Palais (Friedrichstraße 17, EDV-Raum 04) stellt die Dozentin Rosmarie Hofmann, die über langjährige Erfahrung auf dem Berufsfeld verfügt, das Konzept eines Lehrganges vor, der bereits mehrmals mit großem Erfolg an der vhs durchgeführt wurde. Er beginnt im Oktober und bereitet binnen eines Jahres auf die (fakultative) Abschlussprüfung am Staatlichen Gesundheitsamt vor. Der Unterricht findet in der Regel an zwei Samstagen im Monat an der vhs statt. Die Kosten für die einjährige Fachausbildung liegen bei 1.890,00 Euro. Der Eintritt zur Informationsveranstaltung ist frei.

02.07.2018

