Erlangen: RathausReport vom 2. August 2019

Alte Elektrogeräte jetzt auch zum Tausch

Die Sammlung und Verwertung von Elektrogeräten ist in Erlangen seit Jahren Standard. Noch funktionsfähige Elektrokleingeräte konnten darüber hinaus in eine graue Box entsorgt werden, die dann von Mitarbeitern der GGFA (Sozialkaufhaus) abgeholt und einer Weiterverwendung zugeführt werden. Jetzt geht Erlangen noch einen Schritt weiter. Auf Initiative des Bund Naturschutz wurde nun auf der Müllumladestation am Hafen zunächst auf Probe bis Jahresende eine weitere Box ?Zur Wiederverwendung von Privat an Privat? eingerichtet: Hier können noch funktionsfähige und leicht reparaturbedürftige Elektrokleingeräte abgegeben werden, die für einen Tausch vorgesehen sind. Diese Geräte können von Interessierten also auch wieder entnommen werden. Sie werden allerdings nicht auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit überprüft. Eine Haftung ist ausgeschlossen, da es sich um einen Tausch von Privat an Privat handelt. Bund Naturschutz und der Zweckverband für Abfallwirtschaft sehen darin einen weiteren Schritt in Richtung Müllvermeidung, Weiterverwendung und Nachhaltigkeit.

Sperrung in der Westlichen Stadtmauerstraße

In der Westlichen Stadtmauerstraße kommt es von Montag, 5. August, bis Freitag, 23. August, zu einer Sperrung auf der Höhe Hausnummer 12. Dort wird, so informiert das Referat für Planen und Bauen, ein Baukran aufgestellt.

02.08.2019

