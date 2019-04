Erlangen: RathausReport vom 2. April 2019

Machbarkeitsstudie für Autobahndeckel vorgestellt

Die Lärmsituation an der Bundesautobahn A 73 ist eine große Belastung für die Anwohnerinnen und Anwohner. Zudem wird der Stadtteil Bruck durch die Autobahn regelrecht zerschnitten, wertvolle Flächen können nicht genutzt werden.

Die Stadt Erlangen sucht deshalb gemeinsam mit der Autobahndirektion Nordbayern und dem Freistaat Bayern nach Lösungen im Umgang mit der bestehenden Lärmsituation im Stadtgebiet. Jetzt wurde eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, welche die städtebaulichen und landschaftlichen Möglichkeiten aufzeigt, die eine Einhausung der Autobahn A 73 im Abschnitt zwischen Tennenloher und Paul-Gossen-Straße auf ca. 1,1 Kilometer Länge ermöglichen würde.

Die Studie, die das Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten aus Dresden in Zusammenarbeit mit Architekturbüro PROSA aus Darmstadt und dem Projektentwicklungsteam beim Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung erarbeitet hat, entwickelt die Idee eines grünen, vielseitig nutzbaren Autobahndeckels. Damit verbunden sind die Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation entlang des Frankenschnellwegs durch Reduzierung der Lärmemission, die Entwicklung neuer Grün- und Freiflächen in Kombination mit Spiel- und Erholungsmöglichkeiten, neue potentielle Wohnbauflächen sowie die Verknüpfung bestehender Landschafts- und Grünräume.

Im Auftrag der Autobahndirektion Nordbayern wurde zudem ein Verkehrsgutachten für die A 73 im Raum Bamberg/Forchheim/Erlangen erstellt.

Das Gutachten hat für den Abschnitt im Erlanger Stadtgebiet nördlich des Autobahnkreuzes einen signifikanten Anstieg des Verkehrs im Zeitraum 2015 bis 2035 ergeben. Während bereits heute rund 80.000 Fahrzeuge täglich den Bereich passieren, ist bis 2035, nicht zuletzt wegen des Siemens-Campus, mit einem Anstieg auf rund 100.000 Fahrzeuge täglich zu rechnen. Damit wird die Leistungsfähigkeit eines vierstreifigen Fahrbahnquerschnitts deutlich überschritten. ?Die verkehrliche Untersuchung liefert gute Argumente, um den Bund von der Notwendigkeit eines Ausbaus zu überzeugen. Denn der Ausbau ist die Voraussetzung dafür, dass ein Projekt wie dieses überhaupt finanziert werden kann?, erläuterte Innenminister Joachim Herrmann bei der Vorstellung der Machbarkeitsstudie.

Die Machbarkeitsstudie zeige auf, dass ein Autobahndeckel nicht nur mehr Lärmschutz bringe, sondern gleichsam eine großräumige ?Stadtreparatur? sei und Bruck räumlich wieder zusammenführen könnte. Oberbürgermeister Florian Janik sprach von einer großen Chance für die Stadt. Neben dem Lärmschutz werde es möglich, neue Grünflächen zu schaffen und zugleich bisher ungenutzte Brachflächen auch für den Wohnungsbau zu nutzen. Herrmann wie Janik betonten jedoch, dass es für die Realisierung des Projekts nun einen langen Atem brauche. Herrmann sprach von ?belastbaren Zukunftsplänen?, auch wenn noch nichts beschlossen sei. Janik betonte: ?Wir sind nicht mehr am Anfang aber auch noch lange nicht am Ziel.? Im nächsten Schritt werde die Autobahndirektion die Verkehrszahlen und die Machbarkeitsstudie so aufarbeiten, dass man beim Bund vorstellig werden könne. Ziel sei es, das Projekt in den Bundesverkehrswegeplan zu bringen.

Eine erste Berechnung der Autobahndirektion ergab eine Kostenschätzung von mindestens 300 Millionen Euro für das Projekt. Der Realisierungszeitrahmen ist noch nicht abschätzbar, kaum aber vor dem Jahr 2030 realistisch. Die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil sollen im Sommer über die nächsten Projektschritte informiert werden.

Simsons-Programm: Die Ferien können kommen

Das Kinderkulturbüro im Amt für Soziokultur der Stadtverwaltung hat für die Osterferien wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Erlebt werden kann so einiges: Die Kinder können bei der Feuerwehr und beim Bäcker hinter die Kulissen schauen oder bei einem Ausflug ins Bamberger Theater selbst ein Stück einstudieren. Wer es lieber abenteuerlich mag, kann beim Ausflug zur Umweltstation Lias-Grube lernen, wie man ohne Feuerzeug Feuer macht und sich selbst einen Unterstand baut. Neben etlichen sportlichen Aktivitäten, gibt es auch viele kreative Angebote, wie zum Beispiel eine Puppenwerkstatt. Im Internet unter www.ferienprogramm-erlangen.de können alle Angebote eingesehen werden. Die Buchung ist ab Samstag, 6. April, 10:00 Uhr, möglich.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen