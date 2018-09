Erlangen: RathausReport vom 19. September 2018

Kinderschutzbund informiert zum Weltkindertag

Der Kinderschutzbund-Kreisverband lädt am Donnerstag, 20. September, zu einem Infostand in die Nürnberger Straße (vor Peek & Cloppenburg) ein. Grund ist der Weltkindertag. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens informiert sich vor Ort über das Thema ?Bildungschancen für alle Kinder!?

Bürgermeisterin überreicht Sprachkurs-Zertifikate

Bürgermeisterin Elisabeth Preuß überreicht am Freitag, 21. September, die Zertifikate für abgeschlossene Volkshochschul-Sprachkurse an mehrere Flüchtlinge aus Ukraine, Armenien und Äthiopien. Die Übergabe findet im Historischen Saal der vhs (Friedrichstraße 19-21) statt.

?Freisinger Mitte? mit Oberbürgermeister zu Radexkursion zu Gast

Die Stadtratsgruppe Freisinger Mitte e. V. aus dem oberbayerischen Freising ist samt Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher von Freitag bis Sonntag zu Gast in Erlangen. Im Mittelpunkt steht eine Exkursion durch die Hugenottenstadt mit dem Fahrrad. OB Florian Janik begrüßt die Gäste aus der knapp 50.000 Einwohner großen Kreisstadt am Freitagmittag im Rathaus. Das vom städtischen Amt für Umweltschutz und Energiefragen mit ausgearbeitete Programm umfasst u.a. eine Erlangen-Rundfahrt mit verschiedenen Besichtigungen.

Feierliche Schlüsselübergabe in der Brüxer Straße

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAU feiert am Freitag, 21. September, die feierliche Schlüsselübergabe der letzten Wohnung im Neubauprojekt Brüxer Straße. Dabei handelt es sich nach dem ?Waldsportpark? und der ?Housing Area? um die dritte wichtige Maßnahme im Rahmen des Projekts ?Fair Wohnen in Erlangen 2022?. Die zentrumsnahe Wohnanlage verfügt über insgesamt 164 moderne, bezahlbare und barrierefreie Wohnungen. Sieben Wohneinheiten sind rollstuhlgerecht ausgestattet.

Die einkommensorientierte Förderung (EOF) ermöglicht hier Mietpreise von effektiv rund 5,35 Euro pro Quadratmeter. Damit ist der Neubau gleichermaßen attraktiv für kleinere Familien, Alleinerziehende sowie Senioren. 16 Wohnungen wurden zudem ausdrücklich für anerkannte Flüchtlinge vorgesehen. An der Schlüsselübergabe nehmen Oberbürgermeister Florian Janik und der bayerische Staatsminister des Inneren und für Integration, Joachim Herrmann, teil.

Gedenken am Komotauer Ehrenmal

Ein Gedenken am Komotauer Ehrenmal bei der Adalbert-Stifter-Schule (Sieglitzhofer Straße 6) findet am Samstag, 22. September, um 11:00 Uhr statt. Daran nimmt Oberbürgermeister Florian Janik teil. Grund des Gedenkens ist das Heimattreffen Brüx, das am Wochenende in Erlangen stattfindet. Seit 1949 bzw. 1951 hat die Stadt die Patenschaft über die vertriebenen Deutschen aus Brüx, dem heutigen Most in Nordböhmen und Komotau (heute: Chomutov) übernommen.

Gemeinsame Klimaschutzwoche in Stadt und Landkreis

Die Stadt Erlangen und der Landkreis Erlangen-Höchstadt veranstalten gemeinsam ab Samstag, 22. September, eine Klimaschutzwoche. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens und die stellvertretende Landrätin Gabriele Klaußner eröffnen die Woche im Rahmen des städtischen Nachhaltigkeitstages ?Deine Stadt und Du? um 14:00 Uhr. Anschließend begrüßen Uni-Präsident Prof. Joachim Hornegger und Oberbürgermeister Florian Janik in der Aula des Schlosses zu Vorträgen über die Energiewende. Lokale Initiativen, Vereine, Institutionen und Unternehmen machen Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit erlebbar. Das vielfältige Programm bietet unter anderem Exkursion zum Geothermiepark der Rehau AG+Co und eine Fahrt ins bayerische Voralpenland mit dem Verein Energiewende ER(H)langen e. V. Im Botanischen Garten wird gezeigt, wie Natur und Garten sich ändern, wenn sich das Klima wandelt und welche Vielfalt an regionalen Apfel- und Birnensorten existiert. Aktiv werden können alle Interessierten beim Flickwerk ? der Fahrradwerkstatt im E-Werk ? einem Näh-Repair-Café im VHS-Lesecafé oder dem Bau eines Feinstaub-Messgerätes. Das Programm steht im Internet unter www.erlangen.de/klimaschutz bereit.

Tag der offenen Tür 4.0 bei der Feuerwehr

Einen besonders spannenden Einblick in ihre tägliche Arbeit bietet die Feuerwehr Erlangen bei ihrem Tag der offenen Tür am Sonntag, 23. September, ab 10:00 Uhr. Die ehren- und hauptamtlichen Brandschützer haben sich wieder eine Menge einfallen lassen: Digital, per Videoleinwand, entführen sie die Besucherinnen und Besucher in die großen Einsatzfahrzeuge und führen hinter die Kulissen der Hauptfeuerwache. Bei insgesamt fünf Vorführungen kann Jedermann per Live-Übertagung dann ganz nah am Ort des Geschehens dabei sein.

Traditionell sind auch wieder die Hilfsorganisationen aus dem Stadtgebiet ? die Rettungsdienste (Arbeiter-Samariter-Bund und Bayerisches Rotes Kreuz), das Technische Hilfswerk und die Polizei Erlangen ? beteiligt und bieten mit Unterstützung weiterer Partner ein spannendes Mitmachprogramm für die kleinen Besucher an. Vorbeikommen lohnt sich, am kommenden Sonntag auf dem Hof der Hauptfeuerwache in der Äußeren Brucker Straße 32. Unter die Gäste wird sich auch Oberbürgermeister Florian Janik mischen.

Sparkasse unterstützt Erlanger Schulsport

Ob Leichtathletik, Fußball, Handball, (Beach-)Volleyball, Tennis, Schwimmen oder eine andere Sportart: Bei den Schulsportwettbewerben ist für jeden etwas dabei. Vom Amateur- bis hin zum Wettkampfsport sind die Teilnehmerfelder bei den Schulsportwettkämpfen im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia (JTFO) unter dem Dach der Deutschen Schulsportstiftung jedes Schuljahr aufs Neue gemischt. Um diese Schulsportwettbewerbe in Erlangen organisieren und durchführen zu können, unterstützt die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach finanziell. Einen Scheck über 2.000 Euro hat Sportamtsleiter Ulrich Klement jetzt von Jörg Zimmermann (Sparkasse) entgegengenommen. Damit können vor allem offizielle Schiedsrichter, Kampfgerichte sowie private Sportstätten finanziert und somit bestmögliche Spielbedingungen geschaffen werden. Der 1969 von der Zeitschrift ?Stern? initiierte Schulsportwettbewerb ist über all die Jahre hinweg zum weltweit größten seiner Art herangewachsen, an dem jährlich etwa 800.000 Schülerinnen und Schüler in mittlerweile 18 olympischen Sportarten teilnehmen. Darüber hinaus sollen die Schulsportwettkämpfe die Jugendlichen für ein lebenslanges Sporttreiben motivieren. In jeder Region gibt es einen Arbeitskreis ?Sport in Schule und Verein?, der in Erlangen beim städtischen Sportamt angesiedelt ist.

Be?ikta? Divan und Konzert zum 15. Vereinsgeburtstag

Zu einem Be?ikta? Divan lädt der Förderverein Städtepartnerschaft Erlangen und Be?ikta? e. V. anlässlich seines 15-jährigen Bestehens am Freitag, 21. September, ab 19:00 Uhr in den Lesesaal des Stadtarchivs (Luitpoldstraße 47) ein. Mualla Mezhepo?lu liest aus ihrem Buch ?Dün Takvimde Biter ? Bir Cumhuriyet Ailesinin Tarihçesi? und zeigt Bilder aus dem Fotoalbum von Mualla Han?m. Der Eintritt ist frei.

Ein Folk-Pop-Konzert findet am Samstag, 22. September, um 20:30 Uhr im Redoutensaal (Theaterplatz 1) statt. Dabei spielt die Notis Band und O?uzhan Haznedar aus der türkischen Partnerstadt.

Großer Sprachentag der Volkshochschulen in Erlangen

Einen Tag vor Beginn des Herbst-/Wintersemesters ist an der vhs Erlangen am Samstag, 22. September, der Sprachentag 2018 der mittelfränkischen Volkshochschulen zu Gast. Die Fortbildungsveranstaltung für Dozentinnen und Dozenten, zu der über 100 Teilnehmer aus ganz Franken und darüber hinaus in der Friedrichstraße erwartet werden, bietet diesmal 18 fachspezifische Workshops und Seminare sowie eine kleine Fachmesse für Lehrbücher und Lernmaterialien, bei der sich einmal mehr praktisch alle branchenrelevanten Verlage, darunter auch Oxford University Press aus England, mit ihren Produkten vorstellen.

Die ganztägige Veranstaltung wird am Samstag um 10:00 Uhr im Wildenstein?schen Palais (Friedrichstraße 19-21) durch den Direktor der vhs, Markus Bassenhorst, und seinen Vertreter, den Leiter des Programmbereichs Sprachen und Organisator der Tagung, Reinhard Beer, eröffnet. Unter dem Titel ?Sprachen lernen an bayerischen Volkshochschulen ? aktuelle Situation und Entwicklung? führt anschließend Astrid Krake, Fachreferentin des Bayerischen Volkshochschulverbandes, in die Veranstaltungsthematik ein.

Internationalen Friedenstag: Glockenläuten auch in Erlangen

Anlässlich des Internationalen Friedenstages am Freitag, 21. September, werden erstmals in der Geschichte europaweit kirchliche und säkulare Glocken gemeinsam läuten und damit ein starkes Zeichen des Friedens senden. Auch in Erlangen folgen katholische Pfarreien des Dekanats sowie die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde und das Evangelisch-Lutherische Dekanat dem Aufruf des Deutschen Städtetags, des Deutschen Städte- und Gemeindebunds sowie dem Kulturbüro der Evangelischen Kirche Deutschland, dem Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Von 18:00 bis 18:15 Uhr sollen die Glocken läuten.

32 europäische Länder beteiligen sich am Europäischen Kulturerbe-Jahr 2018, um ein größeres Bewusstsein für den Wert und die grenzüberschreitenden, verbindenden Dimensionen des materiellen und immateriellen Kulturerbes in Europa schaffen.

Semesterauftakt bei der vhs mit der Ausstellung ?Vielfalt der Stile?

Mit der Eröffnung der Gemäldeausstellung ?Vielfalt der Stile? startet die Volkshochschule Erlangen am Sonntag, 23. September, um 11:15 Uhr in das neue Semester. Im Wildenstein?schen Palais (Friedrichstraße 19) präsentiert dazu die Ladies? Artist Group, ein kleiner Kreis von fünf Frauen, die sich seit 2016 regelmäßig im Brücken e. V., dem russischen Kulturverein in Erlangen, zum Malen treffen, rund 80 Bilder. In Anwesenheit der Künstlerinnen und der Leiterin des Kreises, der Diplom-Kunstgrafikerin und Pädagogin Anna Angermüller-Pomozova, wird vhs-Direktor Markus Bassenhorst die Ausstellung, mit der sich die Gruppe erstmals dem ?analogen Publikum? vorstellt, eröffnen. Jutta Brandis, Programmbereichsleiterin Kultur an der vhs, wird in die Thematik einführen. Für den musikalischen Rahmen sorgt das Klassik-Gitarrenduo CorDanza. Die Ausstellung wird anschließend bis zum 15. Februar zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.

Neues Bürgertreff-Programm erschienen

Das neue Programm des Bürgertreffs ISAR 12 (Isarstraße 12) für Oktober bis März ist erschienen. Sowohl im Bürgertreff direkt als auch im Internet unter www.isarstrasse.de kann das Heft nachgeschlagen werden. Das Angebot ist wieder groß: Fotoausstellungen, Länderabende, italienisches Weinfest oder verschiedene Kochabende. Im November (Samstag, 10. November) gibt es wieder den beliebten Basar für Baby- und Kinderkleidung sowie Spielsachen. Natürlich ergänzen wieder eine Vielzahl an Bewegungsangeboten (von Autogenem Training bis Yoga) das Programm.

Stadtstaffellauf rund um das Schloss

Der Sportverband Erlangen e. V. veranstaltet am Mittwoch, 26. September, wieder den beliebten Stadtstaffellauf rund um das Schloss der Universität. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung mitteilt, führt die Strecke durch den Schlossgarten und über den Schloßplatz. Radfahrer und Fußgänger werden in diesem Bereich in der Zeit von 15:00 bis 21:00 Uhr um besondere Rücksicht gebeten.

19.09.2018

