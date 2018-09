Erlangen: RathausReport vom 18. September 2018

Blaualgen: Dechsendorfer Weiher wieder gesperrt

Die aktuelle Algensituation am Dechsendorfer Weiher hat sich wieder verschlechtert. Aufgrund des massiven Auftretens von Blaualgen hat sich die Stadt Erlangen nach Abstimmung mit dem staatlichen Gesundheitsamt Erlangen-Höchstadt am späten Montagnachmittag dazu entschlossen, ein Badeverbot auszusprechen. Eine Beschilderung vor Ort weist auf das Badeverbot hin.

Herbstanfang am Samstag beim Erlanger Wochenmarkt

Der Erlanger Wochenmarkt lädt am kommenden Samstag, 22. September, von 10:00 bis 14:00 Uhr Groß und Klein zur Feier des Herbstanfangs auf den Marktplatz ein. Alle Kinder im Alter von drei bis 12 Jahren haben die Gelegenheit zu basteln und kreativ zu werden. Mit den nach wie vor beliebten Techniken Kartoffel- und Apfeldruck lassen sich die Wochenmarkt-Stofftaschen in bunten Farben neu gestalten. Auch frische Kürbisse bleiben an diesem Tag nicht verschont und stehen zum Anmalen als Leinwand zur Verfügung. Der Fantasie sind bei diesen Aktivitäten keine Grenzen gesetzt.

Auch für die Großen lohnt sich der Besuch: Es gibt viel Wissenswertes zum Thema Ernte von Obst und Gemüse zu erfahren. Wie erkennt man, wann der Anbau reif ist? Wann hat welche Sorte Obst und Gemüse Saison? Wie kann ich somit besonders umweltschonend einkaufen? Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen geben langjährig erfahrene Obst- und Gemüsehändler.

Weitere Tipps und Tricks haben die Markthändler auch noch parat: Die über das ganze Jahr sorgsam gehegten und gepflegten Pflanzen sollen gut auf den Winter vorbereitet werden. Wie die ?grünen Lieblinge? in der kalten Jahreszeit am besten behandelt werden sowie leckere Rezeptideen, die besonders im Herbst und Winter gut schmecken, gibt es außerdem.

Ein weiterer Höhepunkt ist das exklusive Weinangebot an diesem Tag. Durch den milden Frühling und den heißen Sommer sind die heimischen Trauben heuer besonders schmackhaft ? davon können sich die Marktbesucher überzeugen. Zwei unterfränkische Winzer lassen ihre edlen Tropfen probieren: Ein Händler aus Stammheim (Kreis Schweinfurt) bietet seinen Original Bocksbeutelwein an und ein Ökoweinhändler aus Wiesenbronn (Kreis Kitzingen) beweist, dass Bio-Anbau nicht nur gut für die Umwelt ist, sondern auch schmeckt.

Infoabend am 26. September: Familienpaten gesucht

20 Erlanger Familien und ebenso viele Familien im Landkreis warten derzeit auf Familienpaten. Bei einem Infoabend am Mittwoch, 26. September, um 18:30 Uhr in den Räumen des Kinderschutzbundes (Strümpellstraße 10) geben die Verantwortlichen einen ausführlichen Einblick in den ehrenamtlichen Tätigkeitsbereich eines Familienpaten. Auch in Erlangen Stadt und Landkreis gibt es Familien, denen das soziale Netz fehlt oder die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Probleme, mit denen die Familien zu kämpfen haben, sind zum Beispiel Lernprobleme der Kinder, ein krankes Familienmitglied, sprachliche Hürden oder Überlastung nach der Geburt eines Kindes. Familienpaten begleiten und unterstützen sie praktisch und emotional. Sie helfen etwa bei der Kinderbetreuung, bei den Hausaufgaben, bei der Haushaltsorganisation oder bei Ämtergängen. Familienbündnis und Kinderschutzbund legen Wert darauf, dass Paten und Familien gut zueinander passen, daher werden die Wünsche und zeitlichen Möglichkeiten der Interessenten zu Beginn geklärt.

Die nächste Familienpaten-Schulung beginnt am 12. Oktober. Weitere Informationen gibt es bei den Koordinatorinnen der Stadt (Telefon 09131 6859665, familienpaten-erlangen@web.de) und des Landkreises (Telefon 01520 1941934, familienpaten-erh@web.de) oder im Internet unter www.kinderschutzbund-erlangen.de.

Rathsberger Straße ab Montag gesperrt

Wegen der Verlegung von Versorgungsleitungen ist die Rathsberger Straße auf Höhe der Hausnummer 33 von Montag, 24. September, bis Freitag, 5. Oktober, gesperrt. Das betrifft den Bereich zwischen Leo-Hauck- und Burgbergstraße. Damit der Busverkehr umgeleitet werden kann, gibt es in der Ludwig-Thoma- sowie in der Penzoldtstraße Halteverbote. Die Umleitung ist ausgeschildert.

18.09.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen