Erlangen: RathausReport vom 18. Juni 2018

Am vergangenen Donnerstag unterzeichnete Oberbürgermeister Florian Janik in Bozen gemeinsam mit seinem italienischen Kollegen Renzo Caramaschi den ?Partnerschaftseid? mit der Landeshauptstadt Südtirols. Im Beisein einer elfköpfigen Erlanger Delegation aus Politik, Verwaltung, Bürgerschaft, Kirche und Bildung hoben Janik und sein Amtskollege Caramaschi damit die neunte Städtepartnerschaft der Hugenottenstadt aus der Taufe. Die Initiative zur neuen Partnerschaft ging von der Stadt Bozen aus. Die Kontakte haben sich während der 2017 erfolgten Seligsprechung von Josef Mayr-Nusser intensiviert. Mayr-Nusser starb 1945 auf dem Transport ins KZ Dachau in Erlangen an Auszehrung. Bereits seit Jahren bestehen wegen Josef Mayr-Nusser kirchliche Kontakte zwischen Erlangen und Bozen.

Der ?Partnerschaftseid? nennt als Ziel der neuen Verbindung, ?allen Menschen die Möglichkeit der Teilnahme an dem Austausch zwischen unseren beiden Städten ohne Diskriminierung gleich welcher Art zu garantieren.? Der Eid, der in deutscher wie italienischer Sprache verfasst ist, betont die ?universellen Werte der Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Gesetzlichkeit? und beschwört das Bemühen, ?soweit dies in unserer Macht steht, zum Erfolg der für Frieden und Wohlstand notwendigen Europäischen Einheit beizutragen.? In seiner Rede beim Festakt anlässlich der Besiegelung der Partnerschaft hob Janik hervor, wie wichtig sie angesichts zunehmender regionaler und internationaler Konfrontationen sei. Es komme darauf an, ?die bürgerschaftlichen Verbindungen, die das Fundament für das Zusammenwachsen unseres Kontinents bilden und immer die friedliche Zukunft in Freiheit im Blick zu behalten.? Die gemeinsame Geschichte des Totalitarismus und dessen Überwindung stellten eine Verpflichtung für Gegenwart und Zukunft dar.

Städtepartnerschaftsförderer Grosch verstorben

Günther Grosch, seit 2017 Vorsitzender des Vereins Städtepartnerschaft Erlangen-San Carlos e.V. und zuvor langjähriges Vorstandsmitglied, ist verstorben. Oberbürgermeister Florian Janik kondolierte in einem Schreiben der Witwe im Namen des Stadtrats.

Darin würdigte das Stadtoberhaupt den Verstorbenen mit den Worten: ?Wir verlieren einen großen Freund und eine treibende Kraft der Städtepartnerschaft mit San Carlos. Mit den von ihm organisierten Bürgerreisen nach Nicaragua hat Günther den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur die Schönheit Nicaraguas gezeigt, sondern sie auch von der Notwendigkeit überzeugen können, sich für dringend benötigte Hilfsprojekte zu engagieren. Mit seinem Engagement hat Günther die Städtepartnerschaft mitgestaltet und viele Menschen in Erlangen und San Carlos berührt.?

Bürgermeister fordern politische Vision für Integration

Anlässlich des Internationalen Flüchtlingstags am 20. Juni fordern Oberbürgermeister Florian Janik und die beiden Bürgermeisterinnen Susanne Lender-Cassens und Elisabeth Preuß eine politische Vision, die Integration ernst nimmt. Um dieses Anliegen zu untermauern, haben sie eine gemeinsame Erklärung von Bürgermeistern aus 29 Städten unterzeichnet. Zu den Unterzeichnern gehören Städte wie Bilbao, Lissabon, Mexiko City, Straßburg, Turin und Zaragoza. Sie alle haben sich dem Netzwerk Interkulturelle Städte angeschlossen, das vom Europarat unterstützt wird. Erlangen gibt die Erklärung als Teil des Netzwerks ?Interkulturelle Städte? ab, das vom Europarat unterstützt wird. In dem Netzwerk tauschen sich die Städte über innovative und erfolgreiche Ansätze zur Integration von Migrantinnen und Migranten aus.

In der gemeinsamen Erklärung wird dazu aufgerufen, in der Debatte über die Flüchtlingspolitik die Stimme der Städte stärker zu hören. Nur so könne konstruktiv eine Politik gestaltet werden, die ?Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Einklang bringt.? Gerade auf der kommunalen Ebene könne man es sich nicht leisten, kurzfristige politische Kämpfe zu führen und die langfristige Perspektive zu vernachlässigen. ?Wir müssen den Weg ebnen, damit Flüchtlinge von heute die Bürger von morgen werden?, heißt es in der Erklärung weiter. Die Migrantinnen und Migranten von Bildungs- oder Arbeitsmöglichkeiten abzuhalten, bedeute Leben und Talente zu verschwenden. Man müsse es schaffen, davon zu überzeugen, ?dass Migranten keine Bedrohung, sondern eine Chance sind, integrativere, offenere, kreativere und dynamischere Städte für alle aufzubauen.? Erfolgreiche Integration könne nicht auf Ablehnung und Angst basieren.

Oberbürgermeister Florian Janik sagte anlässlich der Unterzeichnung: ?Tatsächlich wurde erst mit der gesellschaftlichen Diskussion über die Integration der Flüchtlinge der Blick wieder auf eine Vielzahl sozialer Probleme gelenkt, die zu lange ausgeblendet wurden.? Man müsse jetzt zeigen, dass von einem Miteinander in Vielfalt alle profitieren können und dass man es ernst meine mit sozialer Gerechtigkeit. In Erlangen würden deshalb beispielsweise die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Integration von Langzeitarbeitslosen vorangetrieben.

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss tagt

Die Vorbereitungen zum Volksbegehren ?Straßenausbaubeiträge abschaffen ? Bürger entlasten? ist eines der Themen, mit denen sich der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss des Erlanger Stadtrats in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 20. Juni, um 16:30 Uhr im Rathaus befasst. Weitere Tagesordnungspunkte sind u.a. ein Bericht des City-Managements über das Flächenmanagement sowie die qualitative Unterstützung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen.

Bürgermeisterin bei Verabschiedung von Departmentsleiter Rütten

Das alljährliche Sommer-Sport-Spiele-Fest des Departments für Sportwissenschaften und Sport am Mittwoch, 20. Juni, steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Verabschiedung des langjährigen Institutsleiters Prof. Alfred Rütten. Für die Stadt Erlangen wird Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens Dank und gute Wünsche aussprechen.

4. Erlanger Weinfest am Schloßplatz

Oberbürgermeister Florian Janik und die fränkische Weinkönigin Klara Zehnder eröffnen am Mittwoch, 20. Juni, um 18:30 Uhr das 4. Erlanger Weinfest am Schloßplatz. Bis Sonntag, 24. Juni, bietet das Weinfest wieder Treffpunkt und Gelegenheit, bei einem Glas Wein mit Familie, Bekannten oder Kollegen ein paar schöne Stunden zu erleben.

Fränkische Weinbaubetriebe schenken ausgewählte Weine aus. Dazu gibt es vor dem historischen Barockschloss Kulinarisches zu entdecken: Vom Fisch bis Flammkuchen werden zum Frankenwein passende Köstlichkeiten angeboten. Der fränkische Weinbauverband e.V., das Citymanagement Erlangen und der Veranstalter Zametzer & Krohn GbR haben dazu wieder für ein ausgewogenes Musikprogramm gesorgt. Von Duos mit Texten zum Mitdenken bis zu Rock?n?Roll, der in die Beine geht, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch an die Fußball-Freunde ist gedacht: Am Samstag, 23. Juni, wird ab 19:00 Uhr das Vorrundenspiel Deutschland gegen Schweden (Anpfiff: 20:00 Uhr) auf Großbildleinwand übertragen.

Nähere Informationen: www.weinfest-erlangen.de

Patchwork-Decke symbolisiert Vielfalt Erlangens

Vor zwei Jahren hat die Kunsttherapeutin Karin Ritter das Projekt ?Miteinander-Vielfalt-Erlangen? ins Leben gerufen. Bei dem Projekt wurden von vielen unterschiedlichen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund Stoffflicken für einen Patchworkwandbehang gestaltet. Entstanden ist ein Kunstwerk, das sowohl die Einzigartigkeit der Menschen sowie auch ein harmonisches Miteinander symbolisiert und die Buntheit und Vielfalt Erlangens widerspiegelt. Bei einem Fototermin mit Bürgermeisterin Elisabeth Preuß wird die Decke am Donnerstag, 21. Juni, um 11:00 Uhr vor dem Erlanger Rathaus präsentiert. Die Decke soll später zu Gunsten der Ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung in Erlangen e. V (EFIE) versteigert werden.

Klinikum am Europakanal feiert Jubiläum und Richtfest

Nach 40 Jahren erfolgreicher Arbeit stellt sich das Klinikum am Europakanal für die Zukunft neu auf. So wird derzeit das Haus der Forensischen Psychiatrie neu gebaut. Am Donnerstag, 21. Juni, kann bereits Richtfest gefeiert werden. Begleitet von der gesamten Bürgermeisterinnenriege nimmt Oberbürgermeister Florian Janik an der Feierstunde teil und überbringt die Grüße der Stadt.

Architekt Heide spricht über Campusplanungen

Die Vortragsreihe ?Uni findet Stadt? geht am Donnerstag, 21. Juni, in die zweite Runde. Der Frankfurter Architekt Ferdinand Heide spricht um 18:00 Uhr im Wildenstein?schen Palais der Volkshochschule (Friedrichstraße) zum Thema ?Campusplanungen?. Heide erhielt für Realisierungen und Wettbewerbserfolge zahlreiche Auszeichnungen und Preise, u.a. den Deutschen Hochschulbaupreis 2012 und den Hessischen Baukulturpreis. Er entwarf Masterpläne auf der Basis von Wettbewerbserfolgen für die Universitäten in Frankfurt am Main, Gießen, Stuttgart Hohenheim, Geißenheim, Kiel und Konstanz.

Hintergrund: Der Umzug wichtiger Unternehmensteile von Siemens eröffnet für die Entwicklung der Innenstadt neue Planungsmöglichkeiten und Potenziale. Ein zentraler Raum dieser Entwicklungen ist eine neue ?Wissens- und Kulturachse? zwischen der Universitätsstraße im Norden und dem sogenannten ?Himbeerpalast? im Süden. Entlang dieser Achse liegen neben städtischen Kulturein­richtungen wie der Volkshochschule und dem gerade in der Sanierung befindlichen Kultur- und Bildungscampus Frankenhof (KuBiC) auch schon eine Vielzahl universitärer und universitätsnaher Einrichtungen. Gemeinsam blicken Stadt und Universität deshalb im Rahmen der Vortragsreihe ?Uni findet Stadt? im Juni und Juli auf die Möglichkeiten, die sich aus den Veränderungen ergeben. Renommierte Gesprächspartner und Akteure aus dem Gebiet der Architektur, der Stadtplanung und der Stadtentwicklung werden aus unterschiedlicher Perspektive Möglichkeiten einer solchen innerstädtischen Transformation beleuchten und Impulse geben.

Ortsbeirat Hüttendorf bespricht Kerwa 2018

Der Ortsbeirat Hüttendorf kommt am Donnerstag, 21. Juni, um 19:00 Uhr im Gemeinschaftsraum in der Vacher Straße 24 zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Neben dem aktuellen Planungsstand zur diesjährigen Kerwa kommen unter anderem auch notwendige Ausbesserungsmaßnahmen am Bankett der Vacher Straße, eine Änderung der Friedhofssatzung sowie die Einführung von ?Schnellbuslinien? von Hüttendorf in die Stadtmitte zur Sprache.

Bayerns Kulturschätze im Internet entdecken

Frankens und Altbayerns Kulturschätze ? auch solche, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind ? einem breiten Publikum präsentieren: das möchte die von der Bayerischen Staatsbibliothek organisierte und gemeinsam mit zahllosen öffentlichen Einrichtungen im Freistaat realisierte Internetplattform ?bavarikon.de?. Florian Sepp, der Leiter der bavarikon-Geschäftsstelle in München, stellt ?seine? in jeder Hinsicht eindrucksvolle digitale Schatzkammer samt Recherchiermöglichkeiten am Donnerstag, 21. Juni, um 19:00 Uhr im Historischen Saal der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) vor. Der Eintritt ist frei.

vhs-Theaterwerkstatt stellt ?dramatische? Fragen

Was wäre passiert, wenn William Shakespeare Romeo und Julia im gleichnamigen Drama eine lange, glückliche Ehe statt eines frühen Todes gegönnt hätte? Wie würde sich moderne Medizintechnik auf Molières eingebildeten Kranken auswirken? Die 12 Teilnehmer(innen) der inklusiven Theaterwerkstatt der Volkshochschule Erlangen haben sich ein knappes Jahr mit ?dramatischen? Fragen wie diesen beschäftigt und daraus ihre eigenen Szenen entwickelt. Das Ergebnis ist am Donnerstag, 21. Juni, um 19:30 Uhr auf der Clubbühne des Erlanger E-Werks (Fuchsenwiese) zu sehen. Der Eintritt ist frei.

(Gesprächs)Partnertausch bei Kerzenlicht, Musik und gutem Essen

Zu einem ?Slow-Dating beim Candle-Light-Dinner? lädt die Volkshochschule Erlangen gemeinsam mit dem wabe e. V. am Freitag, 22. Juni, um 19:00 Uhr ins wabene-Bistro in der Henkestraße 53 ein. Für 30,00 Euro begleiten an diesem Abend animierende Tango-Rhythmen von BuddeThiem und Norbert Gabla ein sommerliches 3-Gänge-Menü und vor allem die günstige Gelegenheit, Vor-, Haupt- und Nachspeise mit jeweils einem neuen Gegenüber am Tisch bei romantischem Kerzenlicht zu verplaudern. Die Veranstaltung ist Teil der bayernweiten Aktion ?kunst&gesund? des Vereins STADTKULTUR.

Liebesbeweise aus den vhs-Schreibwerkstätten

Ganz im Zeichen der schönsten Hauptsache der Welt steht der Abend, zu dem die Volkshochschule Erlangen am Freitag, 22. Juni, um 19:30 Uhr in ihren vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) einlädt. Unter dem Titel ?Liebe und was man so nennt? stellen literarisch ambitionierte Teilnehmer(innen) aus den vhs-Schreibwerkstätten Texte aus eigener Feder vor, die dem Thema unterschiedlichste Facetten abgewinnen.

Ebenso vielfältig und überraschend wie die Erscheinungsweisen von ?Liebe" in der Wirklichkeit beschreiben sie Erfundenes oder Erlebtes - von den ?klassischen? Gefühlen zwischen Jungverliebten bis hin zur kindlichen Liebe für den Großvater oder zur Schwärmerei für den unerreichbaren Filmstar. Nebenbei gibt es an diesem Abend auch noch Interessantes über die Arbeit in den vhs-Schreibwerkstätten zu erfahren. Eintritt: 5,00 Euro.

Zweisprachige Buchvorstellung über Griechenland heute

Die griechische Autorin Ifigenia Kollarou stellt am Freitag, 22. Juni, um 19:45 Uhr im Historischen Saal der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) ihren aktuellen Roman "Der letzte Partygast" vor. Das 2017 erschienene Buch verbindet das Politische mit dem Privaten und beschreibt, wie sich die wirtschaftliche Krise Griechenlands auf das Alltagsleben auswirkt, und was es bedeutet, wenn Existenzen, Träume und auch Beziehungen neu ?verhandelt? werden müssen.

Die 1967 in Athen geborene Kollarou hat in ihrer Heimatstadt sowie in London Politikwissenschaften studiert. Nach ihrem Masterabschluss begann sie 1997 als Produzentin für das griechische Fernsehen zu arbeiten. Sie ist zudem als Autorin, Übersetzerin und Lektorin wieder in Athen tätig.

Die Moderation der Veranstaltung hat: Maria Mavropoulou. Der Eintritt ist frei.

Verkehrsbeschränkungen wegen Büchenbacher Sonnwendfeier

Wegen der Sonnwendfeier in Büchenbach kommt es am Freitag, 22. Juni, von 18:00 bis 24:00 Uhr rund um die Veranstaltungsfläche Steudacher-/Kernbergstraße zu einer Reihe von Verkehrsbe-schränkungen. Die genannten Straßen sind gesperrt, Umleitungen aber ausgeschildert. Darüber in-formierte das städtische Referat für Planen und Bauen.

Parkplatz Felix-Klein-Straße wegen Feuerwehraktionstag gesperrt

Der Parkplatz südlich der Felix-Klein-Straße in Bruck ist am Sonntag, 24. Juni in der Zeit von 9:00 bis 20:00 Uhr wegen des Aktionstages der Freiwilligen Feuerwehr Erlangen-Bruck für den Kfz-Verkehr gesperrt. In diesem Bereich gelten auch bereits ab Samstag mehrere Halteverbote. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadt Erlangen.

Bayernstraße erhält neue Fahrbahndecke

Die Bayernstraße zwischen Büchenbacher Damm und Pommernstraße erhält eine neue Fahrbahndecke. Dazu muss der Bereich in der Zeit von Montag, 25. Juni, 6:00 Uhr, bis Freitag, 13. Juli, 17:00 Uhr, für den Verkehr gesperrt werden. Für die Anwohner des gesamten Areals wird eine Zu- und Abfahrtsmöglichkeit für Kraftfahrzeuge mit einer maximalen Breite von 2,20 Metern und maximalen Höhe von 2,50 Metern während der umfangreichen Vorarbeiten über den Radweg der Unterführung zur Neckarstraße angeboten. Für größere Fahrzeuge und Lastkraftwagen ist diese Zu- und Abfahrtsmöglichkeit nicht geeignet.

Für den Radverkehr ist in Nord-Süd-Richtung eine großräumige Umleitung über Herzogenauracher Damm und Äußere-Brucker-Straße eingerichtet. Die Radwegeverbindung Neumühlsteg ? Friesenweg ? Neckarstraße wird mit den Einschränkungen an der Unterführung zur Neckarstraße aufrechterhalten. Für den Busverkehr wird ein Taxi-Ersatzverkehr eingerichtet. Die vollständige Verkehrsfreigabe ist für Freitag, 13. Juli, 17:00 Uhr, geplant.

Pläne zur Umleitung/Verkehrsführung, zusätzliche und aktuelle Informationen zur Baumaßnahme und zur Bauabwicklung etc. können unter www.erlangen.de/verkehr, Link ?Themen ? Verkehr & Mobilität ? Baumaßnahmen? abgerufen werden.

Holzgartenstraße am Dienstagvormittag gesperrt

Wegen der Aufstellung eines Autokrans ist die Holzgartenstraße auf Höhe des Anwesens Nr. 3 am Dienstag, 26. Juni, gesperrt. Die Sperrung dauert von 8:00 bis 11:00 Uhr.

Verkehrsbeschränkungen wegen Brucker Kirchweih

Aufgrund der Kirchweih im Stadtteil Bruck vom 29. Juni bis 2. Juli muss der Verkehr wieder vorübergehend weichen. Daher gelten von Dienstag, 26. Juni, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 3. Juli, 15:00 Uhr einige Verkehrsbeschränkungen. So ist die Felix-Klein-Straße in Richtung Westen gesperrt. Mit Ausnahme der Anlieger ist sie außerdem zwischen Langfeld- und Fürther Straße für den Verkehr gesperrt. In Richtung Osten ist der Bereich zwischen Fürther und Sandbergstraße betroffen. Durch die geänderte Linienführung im Busverkehr (Linie 294) entfallen vom 26. Juni bis 3. Juli die Haltestellen ?Buckenhofer Weg? (Langfeldstraße) und ?Fürstenweg? (Felix-Klein-Straße). Außerdem gelten einige zusätzliche Halteverbotszonen. Die Umleitungen führen in beiden Richtungen über die Langfeldstraße, Äußere Brucker Straße und Fürther Straße.

