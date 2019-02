Erlangen: RathausReport vom 18. Februar 2019

Fällung kranker Kiefern entlang der B4

Etwa 100 Kiefern entlang der Äußeren Nürnberger Straße (Bundesstraße B4) haben die langen Trockenperioden 2015 und 2018 nicht überlebt. Dazu kommen Schädlinge, die die Bäume absterben lassen. Aus diesem Grund müssen nun, wie die Stadtverwaltung bereits im Dezember erstmalig angekündigt hat, rund 100 abgestorbene Kiefern entfernt werden. Bei einem Pressetermin vor wenigen Tagen erläuterten die Experten des städtischen Betriebs für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung sowie des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Freistaats detailliert die nötige Maßnahme.

Die Fläche der betroffenen Bäume umfasst ungefähr zwei Hektar trockenen und sandigen Boden zwischen Bundes- und Stettiner Straße. Neben dem ?Trockenstress? für die Bäume kamen der Befall mit Misteln, dem Diplodia-Pilz (in den Nadeln) und dem Kiefernprachtkäfer hinzu. Punktuell mussten bereits in den letzten Jahren immer wieder tote Bäume entnommen werden. Da die Fällarbeiten unter anderem von der Witterung abhängig sind, ist eine exakte Terminankündigung schwierig. Eine Ausführung im Februar wird aber von den Verantwortlichen angestrebt. Neben der händischen Arbeit mit Motorsäge wird auch ein Holz-Vollernter, ein sogenannter ?Harvester?, zum Einsatz kommen.

Satzungsänderungen beschäftigen HFPA

Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA) des Stadtrats kommt am Mittwoch, 20. Februar, um 16:15 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Rathaus zusammen. Auf der Tagesordnung stehen eine Änderung der Satzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen, die Satzung für die städtischen Verfügungswohnungen (Aufhebung und Neuerlass), der Neubau von Werkstätten und die Sanierung des gewerblichen Trakts am Campus berufliche Bildung und anderes mehr.

Ausstellung ?Fred Ziegler: Poetry of circuits?

Das Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) zeigt ab Mittwoch, 20. Februar, in seinen Räumen die Ausstellung ?Fred Ziegler: Poetry of circuits?. Zur Eröffnung folgt Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens einer Einladung. Der Künstler zeigt dabei auch sechs eigens für das Fraunhofer Institut gestaltete Druckgrafiken.

Kita-Betreuungsplätze Thema im Jugendhilfeausschuss

Die Entwicklung des Bedarfs und die Realisierung (Bedarfsdeckung) der Betreuungsplätze in der Kindertagesbetreuung (U3- und Kindergartenalter) ist Thema in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Stadtrats am Donnerstag, 21. Februar, um 16:00 Uhr im Rathaus (1. OG, Rats-saal). Außerdem geht es unter anderem um die Generalsanierung des Spielplatzes Komotauer Straße und die Schaffung einer temporären Kindertageseinrichtung in Bruck (Buckenhofer Weg).

?Ortsmitte? für Alterlangen?

In seiner nächsten Sitzung befasst sich der Stadtteilbeirat Alterlangen am Donnerstag, 21. Februar, um 19:30 Uhr mit der Frage ?Braucht Alterlangen eine Ortsmitte??. Außerdem kommt der Geschäftsführer des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn (StUB), Daniel Große-Verspohl, in den Hörsaal der Realschule am Europakanal (Schallershofer Straße 18) und informiert über Aktuelles.

?Markt der Sprachen? an der Volkshochschule

Anlässlich des Internationalen Tages der Muttersprache lädt eine breite Initiative Erlanger Gruppen und Einrichtungen am Samstag, 23. Februar, zu einem ?Markt der Sprachen? in das Wildenstein?sche Palais der Volkshochschule Erlangen in der Friedrichstraße 19 ein. Von 11 bis 17 Uhr besteht hier die Möglichkeit, in die für die Stadt Erlangen so typische Sprachenvielfalt einzutauchen ? bei Mini-Sprachkursen, der Lesung indischer Gedichte, einem finnischen A-cappella-Chor oder beim Kindertheater in Russisch. Mit brasilianischer Live-Musik klingt der ?Markttag? aus. Über das vollständige Programmangebot informiert ein Handzettel, der in der vhs und an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet ausliegt. Der Eintritt ist frei.

Kammererstraße ab Montag vier Wochen gesperrt

Die Kammererstraße in der Innenstadt ist ab Montag, 25. Februar, gesperrt. Radfahrer müssen über die Hauptstraße (Fußgängerzone) ausweichen, Fußgänger können die Baustelle passieren. Das teilte das Referat für Planen und Bauen der Stadt mit. Bis Freitag, 22. März, gilt die Sperrung.

18.02.2019

