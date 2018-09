Erlangen: RathausReport vom 17. September 2018

Hohe Auszeichnung für Erlanger Partnerschaftsprojekte

Die Partnerstädte Erlangen und Wladimir haben erfolgreich am Wettbewerb anlässlich des Deutsch-Russischen Jahres der kommunalen und regionalen Partnerschaften 2017/2018 teilgenommen. Unter den fast 250 Bewerbungen aus beiden Ländern entschied sich die Jury als ?Beispiel herausragender Partnerschaftsarbeit? für den sog. ?Wladimir-Blog? (https://erlangenwladimir.wordpress.com), der ? von Peter Steger aus Erlangen betreut ? seit knapp zehn Jahren täglich über den Austausch und das Leben in der Partnerstadt berichtet. Mittlerweile zählt der Blog eine Million Besucherinnen und Besucher und täglich zwischen 300 und 400 Zugriffe aus aller Welt.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Gesprächsforum Prisma, das die Partnerstädte Erlangen und Waldimir seit vergangenem Jahr betreiben. Die Idee des Forums ist es, über die Kontakte in einzelnen Partnerschaftsprojekten hinaus ein zivilgesellschaftliches Dialogforum zu schaffen, wo strittige Fragen mit dem Ziel besprochen werden sollen, füreinander Verständnis zu wecken.

Die nicht dotierte Auszeichnung wurde im Rahmen einer Veranstaltung des Deutsch-Russischen Forums im Auswärtigen Amt (Berlin) durch Bundesaußenminister Heiko Maas und seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow verliehen.

Einweihung des neuen Verkehrsübungsplatzes

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der neue Verkehrsübungsplatz in Dechsendorf nun für die Fahrradausbildung von etwa 1.000 Grundschulkindern startklar. Er wird am Mittwoch, 19. September, um 11:00 Uhr offiziell von Oberbürgermeister Florian Janik eingeweiht. Neben den kleinen Radfahrlehrlingen kann der Übungsplatz dank multifunktionaler Freizeitflächen wie Skateelementen und einem Streetballfeld auch von der Bevölkerung genutzt werden. Rund 420.000 Euro kostete das Projekt.

Bio-Brotboxen für 1.135 Erstklässler

Bei einer zentralen Feier in der Hermann-Hedenus-Schule werden am Mittwoch, 19. September, von Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens insgesamt 1.135 Bio-Brotboxen für alle Erlanger Erstklässler übergeben. Jede der Boxen enthält Bioprodukte, u.a. zwei Vollwertbrotscheiben, eine Karotte, einen Apfel, eine Müslipackung sowie einen Teebeutel. Ermöglicht haben die Aktion 20 Sponsoren, die BioMetropole Nürnberg sowie die Bürgermeister und Landräte der Städte und Landkreise. Dass hinter dieser Aktion eine Menge Arbeit steckt, zeigt besonders die Packaktion mit über 100 Helfern. Insgesamt beteiligen sich an der offiziellen Aktion der Europäischen Metropolregion Nürnberg insgesamt 180 Schulen.

Umweltpreis ERlangen für drei Projekte

Die Stadt Erlangen verleiht ihren Umweltpreis heuer an drei Projekte. In den Räumen der Erlanger Stadtwerke ? dem Hauptsponsor ? werden am Mittwoch, 19. September, die Preise von Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens übergeben. Preisträger sind in diesem Jahr: Die Holzverwertung des Stammes Asgard des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Der wichtigste Werkstoff bei den Aktivitäten der Pfadfinder ist Holz, und es wurde ein Weg gefunden, Bäume aus Erlangen auch hier vor Ort zu verarbeiten. Mit einem mobilen Sägewerk werden aus den Stämmen Balken, Dielen und Bretter gesägt. Die Eichendorffschule wird für ihre Umgestaltung eines versiegelten Innenhofes zu einem naturnahen ?Bienenhof? ausgezeichnet. 25 Schülerinnen und Schüler der Ganztagsklassen haben gemeinsam mit Mitarbeitern der Firma Omicron und dem Arche Bauernhof Erlangen die Versiegelung des Innenhofes aufgehoben. Einheimische Bienenpflanzen und eine Blumenwiese prägen jetzt den Hof. In Arbeitsgemeinschaften werden Pflanzen und Bienen betreut. Die Klasse 3 c der Friedrich-Rückert-Schule hat sich der nachhaltigen Mobilität gewidmet. Dieses Thema ist ausgehend vom ?ökologischen Fußabdruck? und der Frage, was nachhaltiges Handeln im Alltag bedeutet durchleuchtet worden. Umweltfreundliche Verkehrsmittel (Fahrrad und Bus) wurden praxisnah untersucht, bis hin zum Lesen von Busfahrplänen. Die Ergebnisse des Projektes wurden in Faltbüchern festgehalten und auf einem Infostand auf dem Sommerfest präsentiert.

Kinder- und Jugendpsychiatrische Abteilung wird 30

Die Kinder- und Jugendabteilung für Psychische Gesundheit am Universitätsklinikum blickt in diesen Tagen auf ihr 30-jähriges Bestehen zurück. Gefeiert wird das Jubiläum am Mittwoch, 19. September, im Hörsaal der Kopfklinik. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch Oberbürgermeister Florian Janik ein Grußwort sprechen.

HFPA startet nach Sommerpause mit Haushaltseinbringung

In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause beschäftigt sich der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss des Stadtrats am Mittwoch, 19. September, ab 16:30 Uhr unter anderem mit der Einbringung des Haushalts 2019 durch Finanzreferent Konrad Beugel. Dazu gehört auch das Investitionsprogramm von 2018 bis 2022 und die Vorlage zur Änderung und Ergänzung des Stellenplans 2019. Zu Beginn stellen sich auch die neuen Nachwuchskräfte der Stadtverwaltung im Gremium vor. Weitere Themen sind ein Tag der offenen Tür der Stadtverwaltung, Zwischenberichte der Fachämter zum Budget und Arbeitsprogramm 2018, Mittelbereitstellungen für Einrichtungsgegenstände der Heinrich-Lades-Halle, die Einrichtung einer Partnerklasse an der Michael-Poeschke-Schule u.a.m.

Bürgerworkshop zur Innenstadtentwicklung Erlangen

Seit dem Jahr 2004 ist die Innenstadt Erlangens Stadterneuerungsgebiet. Wichtiges Anliegen der Stadtverwaltung ist dabei der regelmäßige Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Unter dem Titel ?Erlangen ? Wo stehen wir? Wie geht?s weiter?? laden Oberbürgermeister Florian Janik und das Planungs- und Baureferat alle Interessierten ein, gemeinsam die Aktivitäten der vergangenen Jahre zu betrachten, sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen und neue Schwerpunkte für die Zukunft zu diskutieren. Der Bürger-Workshop findet am Donnerstag, 20. September, um 18:00 Uhr im Saal des Vereins Dreycedern e. V. am Altstädter Kirchenplatz statt.

Bürgermeisterin begleitet Müllabfuhr

Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens begleitet am Donnerstagfrüh, 20. September, die Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr. Dabei geht es um einen genauen Einblick in den Aufgabenbereich vor Ort und einen Austausch mit den Mitarbeitern.

?Deine Stadt und Du?: Mitmachen ? Experimentieren ? Ausprobieren

Nach dem großen Erfolg vor zwei Jahren veranstaltet die Stadt Erlangen am Freitag und Samstag, 21./22. September wieder die Nachhaltigkeitstage ?Deine Stadt und Du? und zeigt Alternativen zum konsumorientierten ?Immer mehr? auf. Nachhaltig ? fair ? gesund: Wer will nicht nach diesen Prinzipien leben? Aber oftmals leichter gesagt als getan. Die Aktionstage zeigen, was jeder tun kann ? ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit viel Platz zum Mitmachen, Experimentieren und Ausprobieren. ?Wir wollen Inspirationen für den eigenen Lebensstil geben und uns fragen, wie wir morgen leben wollen und wie wir dahin kommen?, fasst Bürgermeisterin und Initiatorin Susanne Lender-Cassens das Ziel der Nachhaltigkeitstage zusammen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Florian Janik eröffnet sie die Veranstaltung am Samstagvormittag (10:00 Uhr, Schloßplatz).

Mehr als 50 Vereine, Initiativen, städtische und staatliche Ämter, die Erlanger Stadtwerke und die Universität Erlangen-Nürnberg beleben am Samstag, 22. September, in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr den Schloßplatz, einen Teil des Schlossgartens und ein Stück Hauptstraße.

Das Amt für Umweltschutz und Energiefragen stellt die Funktionen unserer Böden vor ? wie filtern sie, wie reinigen sie unser Wasser, den Arten- und Baumschutz, den Lebensraum Hecke mit heimischen Gehölzen und den darin lebenden Bewohnern. Schallpegelmessungen werden ebenso demonstriert wie über Luftschadstoffe informiert. Eigenes Papier kann geschöpft und an einer Umfrage zur Lärmbelastung teilgenommen werden. Auch künstlerisch kann man sich betätigen. In der interaktiven Schwarmkunstaktion ?ÜberraschungsEis? mit der Künstlerin Kerstin Schulz fanden im Sommer zehn Workshops statt. Dort entstanden aus Wasser und vermeintlichem Müll Eisskulpturen. Diese Eis-Mülltonen verwandeln sich am Samstag zu einer Schwarmkunst-Installation. Den ganzen Tag über gibt es die Möglichkeit, sich als Schwarmkünstler zu erleben, beim Schmelzen mit Eispickel zu helfen und die interessanten Inhalte frei zu legen. Die Schwarmkunst-Aktion möchte einen Denkanstoß geben: Ist Müll immer Müll, oder nur Materie am falschen Ort?

Regenerative Energien, Elektromobilität, Trinkwasserschutz, energieeffiziente Haustechnik, Küchenhygiene, Lebensmittelsicherheit, Sportangebote, Tauschbörsen, regionale Produkte und Leckereien aus dem interkulturellen Gemeinschaftsgarten u.v.m. ? das Programm ist riesig. Los geht es bereits am Freitagabend (20:00 Uhr) mit einem Science-Slam unter dem Slogan ?Natürlich Nachhaltig? im E-Werk. Das gesamte Programm gibt es im Internet unter www.erlangen.de/nachhaltigkeit.

Ortsdurchfahrt Hüttendorf gesperrt

Von Mittwoch, 19. September, bis Dienstag, 30. Oktober, ist die Ortsdurchfahrt Hüttendorf gesperrt. Der Grund sind Verlegungsarbeiten (Wasser) in der Hüttendorfer Straße und im Veilchenweg, teilt die Stadtverwaltung mit. Bewohner und Anlieger können je nach Baufortschritt den gesperrten Bereich befahren.

Neue Fahrbahndecke für die Naturbadstraße

Die Naturbadstraße in Dechsendorf erhält eine neue Fahrbahndecke und ist daher von Montag, 24. September, bis Freitag, 12. Oktober, für den Verkehr gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Mistelweg und dem Parkplatz östlich des Dechsendorfer Weihers. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung. Die Umleitung ist ausgeschildert.

18.09.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen