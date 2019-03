Erlangen: RathausReport vom 15. März 2019

Seniorenamt trifft sich mit Seniorenclub-Leitungen

Zu einer Tagung lädt das Seniorenamt der Stadt am Montag, 18. März, im Haus der Kirche Kreuz+Quer (Bohlenplatz) die Leiterinnen und Leiter der Seniorenclubs im Stadtgebiet ein. Zu Beginn begrüßen Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Elisabeth Preuß die Gäste. Themen sind der aktuelle Stand zum seniorenpolitischen Konzept, das städtische Projekt ?Wohnen für Hilfe?, die Vorstellung der Pflegeplatzbörse und vieles anderes mehr.

Ausstellung ?Nie wieder. Schon wieder. Immer noch.? im Rathaus

?Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945? ist der Titel einer Ausstellung, die am Montag, 18. März, um 17:00 Uhr im Rathausfoyer von Oberbürgermeister Florian Janik und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann eröffnet wird. Die Sonderausstellung des NS-Dokumentationszentrums München greift die fremdenfeindlichen und rechtsnationalistischen Entwicklungen der Gegenwart auf und verortet sie in Geschichte und Gesellschaft. Sie dokumentiert rechtspopulistische, rechtsradikale und rechtsextremistische Akteure, Organisationen und Parteien bis in die Gegenwart. Aktivitäten bis hin zu Gewalttaten des rechten Spektrums werden mit regionalem Bezug zu Bayern und Mittelfranken aufgezeigt. Ein eigener Teil der Ausstellung ist der rechtsextremen Ideologie gewidmet und klärt über deren demokratie- und menschenfeindliche Elemente auf. Bis Donnerstag, 4. April, kann die Ausstellung besichtigt werden. Der Eröffnung wohnt auch Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens bei.

Mit ?Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland und Erlangen? befasst sich eine Führung des Politikwissenschaftlers Benjamin Herrmann am Donnerstag, 28. März, um 18:00 Uhr.

StUB-Lokalforum befasst sich mit ?Erlangen Süd?

Für die Linienführung der Stadt-Umland-Bahn (StUB) im Erlanger Süden gibt es zwei aussichtsreiche Varianten. Beim StUB-Lokalforum am Montag, 18. März, um 18:00 Uhr werden sie im Rahmen einer Ortsbegehung genauer unter die Lupe genommen. Treffpunkt dafür ist der Preußensteg (südlicher Zugang über Friedrich-Bauer-Straße). Auch OB Florian Janik nimmt an dem Termin teil.

Besuch aus Wladimir ? Pressefreiheit Thema für Diskussion

Im Club International der Volkshochschule (Friedrichstraße 17) findet am Montag, 18. März, um 19:30 Uhr eine Podiumsdiskussion zu ?Russische Medien ? Wie frei ist die Presse in Wladimir?? statt. Unter den Gästen befindet sich auch eine Journalistengruppe aus der russischen Partnerstadt. Moderiert wird die Diskussion, der auch Bürgermeisterin Elisabeth Preuß beiwohnt, von Nürnberger Nachrichten-Redakteur Georg Escher.

Die beiden Fernsehjournalistinnen Julia Kusnezowa und Karina Romanowa sowie der Chefredakteur der Internetzeitung ?Prisyw? aus der Partnerstadt halten sich in der kommenden Woche in Franken auf, um die hiesige Medienlandschaft kennenzulernen. Dabei treffen sie am Dienstag, 19. März, auch auf Oberbürgermeister Florian Janik im Rathaus. Den Besuch will das Trio aber auch nutzen, um sich darüber zu informieren, wie man in der Hugenottenstadt das Thema ?Abfall? behandelt wird.

UVPA behandelt Fahrrad-Einbahnstraße und Taxitarifordnung

In der nächsten öffentlichen Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses (UVPA) befassen sich die Stadträtinnen und Stadträte am Dienstag, 19. März, ab 16:30 Uhr unter anderem mit dem Beitritt zum Verein für eine nationale CO2-Abgabe e. V. (CO2-Abgabe e. V.). Außerdem geht es um die Änderung der Taxitarifordnung, einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an der Schule bzw. Kinderhaus in der Sandbergstraße, die Freigabe der Einbahnstraßenachse Innere Brucker/Friedrichstraße/Bohlenplatz/Luitpoldstraße für den gegengerichteten Radverkehr mit Umbau des Knotenpunktes Friedrich-/Fahrstraße, den Planfeststellungsbeschluss für den Ersatzneubau der Schleusen Kriegenbrunn und Erlangen und anderes mehr.

Stadtteilbeirat Anger/Bruck trifft sich

Zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung kommt der Stadtteilbeirat Anger/Bruck am Dienstag, 19. März, um 19:30 Uhr zusammen. In der Sportgaststätte des FSV Bruck e. V. (Tennenloher Straße 68) stehen dann die Errichtung einer Ampelanlage an der Bunsen-/Anschützstraße, Beschwerden über Strafzettel in der Schwedlerstraße, eine fehlende Beschilderung für den S-Bahn-Haltepunkt Bruck u.a.m. auf der Tagesordnung.

Werner Heider: Wandelkonzert im Kunstpalais

Das Kulturamt der Stadt und das Kunstpalais laden am Sonntag, 17. März, zu einem ganz besonderen Ereignis ein: In der frisch eröffneten Ausstellung ?Alona Rodeh. Architecture of the Nights? findet von 11:00 bis 12:00 Uhr und von 17:00 bis 18:00 Uhr die Uraufführung von Werner Heiders ?Kaleidoskop? statt. Der mit unzähligen Preisen ausgezeichnete und international gefragte Komponist, Dirigent und Pianist Heider (geboren 1930 in Fürth) lebt und arbeitet in Erlangen ? und ist ein regelmäßiger Besucher des Kunstpalais.

Die besondere Architektur des Untergeschosses, mit verwinkelter Raumfolge und teilweise tonnengewölbten Decken, inspirierte ihn zur Komposition eines neuen Stückes: Einem Wandelkonzert für vier Instrumente in vier Räumen mit der musikalischen Unterstützung von Valerie Rubin, Reingard Krämer, Jörg Krämer und Günter Volt. Flöte, Klarinette, Viola und Violine lässt Heider dabei gleichzeitig in verschiedenen Räumen spielen, der Hörer des Konzertes geht währenddessen von Raum zu Raum, verweilt nach Belieben und erforscht für sich selbst, wie die Klänge sich, kunstvoll aufeinander abgestimmt, vermischen. Die Uraufführung wurde durch die freundliche Unterstützung der Kulturförderung der Stadt Erlangen ermöglicht.

Ein Blick auf Charles Darwin und die Abstammung des Menschen

Wie ist die unfassbare Vielfalt des Lebens entstanden? Antwortversuche reichen von Schöpfungslegenden bis zu naturwissenschaftlichen Erklärungsansätzen. Über den heutigen Stand der Wissenschaft, über Charles Darwins Evolutionstheorie und die Unterschiede zu religiös begründeten Denkmodellen sprechen und diskutieren am Sonntag, 17. März, um 11:15 Uhr in der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 17, vhs club INTERNATIONAL) Christina Ehras von der Uni Regensburg und Prof. Simon Schindler von der Universität Kassel. Der Eintritt ist frei.

Konzertlesung zu Nicaragua: ?... Bis dass wir frei sind?

?Nicaragua: Hasta que seamos libres ? Bis dass wir frei sind? ? Unter diesem Titel findet am Donnerstag, 28. März, um 19:30 Uhr im Haus der Kirche Kreuz+Quer (Bohlenplatz 1) eine Konzertlesung mit der nicaraguanischen Schriftstellerin und Lyrikerin Gioconda Belli und der Grupo Sal statt. Die Kooperationsveranstaltung mehrerer Erlanger Einrichtungen ? darunter das Büro für Chancengleichheit und Vielfalt/Internationale Beziehungen der Stadt, der Dritte-Welt-Laden Erlangen und die Volkshochschule ? soll dazu beitragen, die Öffentlichkeit über die politisch wie wirtschaftlich hochbrisante Situation in dem lateinamerikanischen Land aufzuklären und auf die seit rund einem Jahr andauernden Menschenrechtsverletzungen durch das Regime von Präsident Daniel Ortega aufmerksam zu machen. Gemeinsam mit dem Nicaragua-Experten und Übersetzer Lutz Kliche wollen Belli und das Duo Grupo Sal damit auch ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in ihrer Heimat setzen. Karten zu 15,00/8,00 Euro sind im Dritte-Welt-Laden (Neustädter Kirchenplatz 7) erhältlich. In begrenztem Umfang sind Platzbuchungen zudem online über www.vhs-erlangen.de möglich.

?Last minute?: Trauen Sie sich

Nach dem Motto ?Trauen Sie sich, wir freuen uns? macht das Standesamt der Stadt Erlangen auf die noch freien Trautermine im April und Mai aufmerksam. Eheschließungen sind am 5., 12., 26. April sowie 10., 17., 24. und 31. Mai im Trausaal des Rathauses (1. OG) möglich, der Platz für bis zu 40 Gäste bietet. Für die Anmeldung wird um eine vorherige Terminvereinbarung unter der Rufnummer Telefon 09131 86-2828 gebeten (Anmeldung spätestens zwei Wochen vor der Eheschließung nötig). Alle weiteren Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/heiraten.

?PressReader?: Zeitungen aus der ganzen Welt bei der Stabi

?PressReader? heißt das neue Online-Angebot der Erlanger Stadtbibliothek (Stabi). In dem Presseportal gibt es mehr als 6.000 Zeitungen und Zeitschriften aus 120 Ländern in 60 Sprachen zu lesen. Das Portal steht seit März allen Menschen mit Erlanger Bibliotheksausweis zur Verfügung. Es kann zu Hause aus oder unterwegs von jedem Computer und mit der ?PressReader?-App auch mobil genutzt werden. Neben Zugezogenen, die sich über das Geschehen in ihren Heimatländern informieren möchten, ist das Portal auch für Fremdsprachenlernende interessant. Das Angebot umfasst Titel wie Le Figaro, The Guardian, The Washington Post, Hurriyet und Izvestia. Enthalten sind auch zahlreiche Lifestyle- und Special-Interest-Titel wie zum Beispiel ColorFoto, Auto Zeitung, PC-Welt, Wohnidee, Vogue, Cosmopolitan oder die US-amerikanische Newsweek. Durch die Möglichkeit der Audiowiedergabe und der Schriftvergrößerung können die Zeitungen und Zeitschriften auch von Menschen mit Sehbehinderung gut genutzt werden. ?PressReader? ist eine Ergänzung zur Franken-Onleihe, die u.a. ebenfalls ePaper und eMagazine im Angebot hat. Weitere Informationen im Internet unter www.erlangen.de/stadtbibliothek.

Warnung vor unseriösen ?Kaffeefahrten?

Aus aktuellem Anlass warnen die Stadtverwaltung und die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt vor sogenannten unseriösen ?Kaffeefahrten?. Derzeit werden Einladungen der ?Reservierungszentrale, Postfach 330110, 28331 Bremen? verschickt. Darin wird die Übergabe eines Hauptgewinnes bei einem Tagesausflug (u.a. am 19. März) versprochen. Es wird grundsätzlich zur höchsten Vorsicht geraten, wenn Geldgewinne, Sachpreise oder Geschenke bei einer Busfahrt übergeben werden sollen, eine Postfachadresse oder eine anderweitig irreführende, falsche Adresse des Veranstalters genannt oder kein Veranstalter erkennbar ist. In solchen Fällen ist es zumeist so, dass die Fahrtteilnehmer eine höchst unseriöse Veranstaltung erwartet. Weitere Informationen gibt es bei der Verbraucherzentrale Bayern im Internet unter www.verbraucherzentrale-bayern.de.

Autobahnbau sorgt für Sperrungen in Eltersdorf

Die Unterführung Sonnenstraße ist ab Montag, 18. März, komplett und die Weinstraße halbseitig gesperrt. Darauf hat jetzt die Autobahndirektion Nordbayern hingewiesen. Wegen der Bauarbeiten am Autobahnkreuz A3/A73 ist der Verkehr auf der A73 bei Eltersdorf in Fahrtrichtung Bamberg auf die andere Fahrtrichtung verlegt worden. Aus diesem Grund ist die Weinstraße, die unter der Autobahn verläuft, jetzt bis Ende Oktober halbseitig gesperrt, eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Der Zugang zur S-Bahnstation ist weiterhin möglich. Die Fußgänger- und Rad-Unterführung Sonnenstraße muss bis Ende September komplett gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Weinstraße und ist ausgeschildert. Weitere Informationen im Internet unter www.bayerninfo.de oder www.erlangen.de/verkehr.

Elbestraße gesperrt

Die Elbestraße (Anger) ist ab sofort bis Freitag, 12. April, auf Höhe der Hausnummern 12-14 vollgesperrt. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung. Der Grund sind Instandsetzungsarbeiten am Kanal.

15.03.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen