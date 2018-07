Erlangen: RathausReport vom 15. Juni 2018

Gedenken an DDR-Aufstand von 1953

Am Sonntag, 17. Juni, jährt sich zum 65. Mal der Aufstand engagierter Bürgerinnen und Bürger in der damals noch jungen Deutschen Demokratischen Republik (DDR. Um des besonderen Jahrestages zu gedenken, wird Bürgermeisterin Elisabeth Preuß am Sonntag, 17. Juni, um 12:00 Uhr am Mahnmal ?Deutschland ist unteilbar? am Platz des 17. Juni (Nähe Ohmplatz) einen Kranz niederlegen.

Stickstoffoxidbelastung und Verkehrskonzept als Themen

Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss (UVPA) kommt am Dienstag, 19. Juni, um 16:30 Uhr im Rathaus zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Bei der Sitzung wird ein Bericht über die Berechnung der Stickstoffoxide für verschiedene Erlanger Straßen durch das Ingenieurbüro Lohmeyer vorgelegt. Auf der Tagesordnung stehen des Weiteren die Themen Elektromobilität, die Tarife des Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN), ein Verkehrskonzept zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs in der Innenstadt, die Entwicklung der Buckenhofer Siedlung und anderes mehr.

Ausschuss diskutiert über Gestaltung der Ganztagsbetreuung

Der Schulausschuss und der Sozialausschuss des Bayerischen Städtetags haben eine Arbeitsgruppe ?Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder? gegründet. Die Arbeitsgruppe befasst sich mit der Frage, welche Konsequenzen sich aus dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ergeben, wie er im Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung bis zum Jahr 2025 vorgesehen ist. Anke Steinert-Neuwirth, Referentin für Bildung, Kultur und Jugend, gehört der Arbeitsgruppe an und besucht am Montag, 18. Juni, die konstituierende Sitzung in München.

Die ?Fête de la Musique? als großes Musikfest für die ganze Stadt

Seit 36 Jahren feiert ganz Frankreich pünktlich zum Sommeranfang die ?Fête de la Musique?. Mittlerweile hat das musikalische Stadtfest auch in vielen anderen Ländern Nachahmer gefunden und ist seit dem letzten Jahr auch in Erlangen angekommen. Am Donnerstag, 21. Juni, wird sich die Hugenottenstadt zum zweiten Mal in eine große musikalische Bühne verwandeln und es werden an zehn verschiedenen Spielorten zehn deutsch-französische Konzerte zu hören sein.

Insgesamt treten zehn Bands auf, darunter sieben französische Bands: Um 17:00 Uhr spielt die Rockband ?Julien m?a dit? im Co-Working Space Kreativ Labor in der Schiffstraße 7. Zeitgleich kann man sich im Papierladen (Wasserturmstraße 14) Chansons von ?PP Danzin? aus Nouvelle-Aquitaine, der Partnerregion Mittelfrankens, anhören. Um 18:00 Uhr präsentiert ?Syrano? bei Bongarts in der Hauptstraße 56 Rapsongs. Bei Spitz Maßdesign (Mittlere Schulstraße 2) tritt um diese Zeit die Rock-Formation ?Pas vu pas pris? auf. Um 19:00 lassen sich dann im Stadtmuseum (Martin-Luther-Platz 9) Balkanklänge von ?Akan Khelen? aus der Partnerregion Nouvelle-Aquitaine hören. In der Gaststätte Kulisse (Theaterstraße 8) heizen um diese Zeit ?The Rockin? Lafayettes? ein. Ab 20:00 Uhr tritt im E-Werk-Garten (Fuchsenwiese 1) mit Chansons ?La Petite semaine? aus Erlangens Partnerstadt Rennes auf. Im Kanapee (Neue Straße 20) spielt ebenfalls um 20:00 Uhr ?Bülbül Manush?. Chansons von ?Monsieur Roux? aus Rennes lassen sich dann um 21:00 Uhr im Gummi Wörner hören (Hauptstraße 90). Im Glüxrausch (Hauptstraße 103) spielen um 21:00 Uhr ?The Truffauts?. Den Abschluss bilden dann ab 22:00 Uhr die Afterparty im Gummi Wörner und ab 22:00 Uhr die After-Afterparty im Zirkel (Mauptstraße 105) jeweils mit DJ ?Champaluxx & Baxley?.

Information zum umfangreichen Programm gibt es bereits ab 15:00 Uhr bei einem Infostand am Hugenottenplatz, wo ebenfalls die ein oder andere Überraschung aufwartet. Einstimmen kann man sich in die Fête de la Musique bereits am Mittwoch, 20. Juni, auf Radio Z (95.8 MHz) mit einer zweistündigen Spezialausgabe der Sendung Francophonies (19:00 bis 21:00 Uhr). Organisiert wird die ?Fête de la Musique? vom deutsch-französischen Institut Erlangen und der Stadt Erlangen mit freundlicher Unterstützung durch das Novotel Erlangen, den Bezirk Mittelfranken und die VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach. Mehr Informationen im Internet unter http://tiny.cc/feteER.

BR-Recherche-Redaktion kommt nicht

Die für Montag, 18. Juni, im Programm der Volkshochschule vorgesehene Veranstaltung ?Verlässlichem Journalismus verpflichtet? mit der Recherche-Redaktion des Bayerischen Rundfunks? entfällt aus terminlichen Gründen. Das hat die vhs jetzt mitgeteilt.

Gespräch über Freiheit und Zwang in der Erziehung

In ihrer Reihe ?Werte-Erziehung in der Familie? lädt die Volkshochschule Erlangen, Friedrichstraße 19, am Dienstag, 19. Juni, um 19:30 Uhr zu einem weiteren Informations- und Gesprächsabend ein. Unter dem Motto ?Ich bin so frei? geht es diesmal um das Verhältnis von Freiheit und Zwang in der Erziehung. Nach Ansicht des Konfliktberaters Karl-Heinz Bittl vom Fränkischen Bildungswerk für Friedensarbeit in Nürnberg, Referent an diesem Abend, gewähren viele Eltern ihren Kindern ein Maximum an Freiheit ? aber nicht, um ihnen Raum zur Entwicklung zu geben, sondern um Konflikte zu vermeiden. Die Folge sei die Abspaltung der Freiheit von der Verantwortung. Und Beliebigkeit. Der Eintritt zu dieser Kooperationsveranstaltung mit der Katholischen Erwachsenenbildung, dem Deutschen Kinderschutzbund und dem Bayerischen Elternverband ist frei.

Schicksalhafte Begegnung: Klaus Manns ?Mephisto?

Dieter Strauss, seit Jahrzehnten weltweit tätiger Kulturschaffender und persönlicher Kenner der Schriftstellerfamilie Mann, beschäftigt sich am Mittwoch, 20. Juni, um 19:30 Uhr im Großen Saal der Volkshochschule, Friedrichstraße 19, mit zwei gleichermaßen herausragenden wie durch ihre Vita schicksalhaft verbundenen Persönlichkeiten der deutschen Literatur- und Theatergeschichte: Klaus Mann und Gustaf Gründgens. Unter dem Titel ?Klaus Manns ?Mephisto? - jeder wusste, wer gemeint war? erinnert Strauss an die gegenläufigen Schicksale der beiden. Der eine, Starschauspieler, ?Mephisto?-Interpret und Generalintendant im Dritten Reich, setzt im Nachkriegsdeutschland seine Karriere nahezu bruchlos fort. Der andere, sein Ex-Schwager Klaus Mann, der Exilant, der in Deutschland nicht publiziert wird, zerbricht an seinem Schicksal und dem Weltenlauf. 1949 begeht er Selbstmord. Der Eintritt ist frei.

Glückwünsche für den Erlanger Schwimmer Josia Topf

Der 15-jährige Josia Topf vom Schwimmverein SSG 81 aus Erlangen nimmt im August an den World Para Swimming Europameisterschaften in Dublin teil. Im Rahmen der Internationalen Deutschen Meisterschaften im Schwimmen für Menschen mit Behinderung nahm er am vergangenen Wochenende an einem Nominierungswettbewerb auf den Strecken 50 Meter Rücken und 200 Meter Freistil teil. Mit zwei neuen deutschen Rekorden auf diesen Strecken unterbot er die vorgegebenen EM-Qualifikationszeiten und rundete mit einem weiteren Deutschen Rekord in seiner Startklasse mit einer fantastischen Zeit auf 50 Meter Freistil das Ergebnis ab. In seiner Lieblingsdisziplin ?Schmetterling? erreichte er bei dem Wettkampf eine sensationelle Bestzeit, den deutschen Rekord und die Goldmedaille in der Gesamtwertung als Deutscher Meister. Glückwünsche zu seiner Leistung erreichten Topf in einem Schreiben von Oberbürgermeister Florian Janik sowie den Bürgermeisterinnen Suanne Lender-Cassens und Elisabeth Preuß auch aus dem Erlanger Rathaus.

Aufstellung B-Plan Gewerbegebiet Frauenauracher Straße Ost

Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss der Stadt hat vor kurzem beschlossen, für das Gebiet östlich der Frauenauracher Straße und nördlich der Flurstücknummer 458 ? Gemarkung Frauenaurach ?, westlich des Industriegleises und südlich der Flurstücknummern 1056/6 und 1032 ? Gemarkung Büchenbach ? den Bebauungsplan Nr. F 465 aufzustellen. Das Unternehmen Siemens plant dort, das Gelände einer städtebaulichen und nutzungsspezifischen Neuordnung zuzuführen. Der bislang betriebsintern genutzte Standort soll für eine gewerbliche Nutzung Dritter geöffnet werden.

Den Bestimmungen des Baugesetzbuches entsprechend wird eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes mit Begründung einschließlich Umweltbericht und den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wird vom 25. Juni bis einschließlich 27. Juli während der allgemeinen Dienststunden im Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung (Gebbertstraße 1, 3. OG) öffentlich dargelegt. Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: Bodenuntersuchungen, Asbesterhebung des Gebäudebestands, Schalluntersuchung, Verkehrsuntersuchung, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, faunistische Untersuchungen, Baumbestandserhebung und Baumbilanz sowie Informationen zum Umgang mit einem im Gebiet befindlichen Biotop.

Nähere Informationen erteilt das Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung (Gebbertstraße 1, 3. OG, Zimmer 305, Telefon 09131 86-1348). Ein genauer Lageplan ist in der aktuellen Ausgabe des Amtsblattes (?Die amtlichen Seiten? Nr. 12, www.erlangen.de/das) abgedruckt.

Neue Straßennamen Bereich ?Häuslinger Wegäcker West?

Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss hat vor kurzem beschlossen, die neuen Erschließungsstraßen, Wohnwege sowie Fuß- und Radwege im Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 412 zu benennen. Im Einzelnen handelt es sich für die Wohnquartiere auf der westlichen Seite um folgende Straßennamen: Walberlaweg (nach der Nordkuppe der Ehrenbürg), Hummerbergweg (nach dem Hummerberg bei Streitberg) und Adlersteinweg (nach dem Naturdenkmal und Aussichtsfelsen bei Engelhardsberg im Wiesenttal). Die Wohnquartiere auf der östlichen Seite werden Rodensteinweg (nach der Südkuppe der Ehrenbürg), Streitbergweg (nach dem Berg oberhalb der Ortschaft Streitberg) und Högelsteinweg (nach dem Aussichtspunkt oberhalb von Kauernhofen/Rettern) benannt. Ein genauer Lageplan ist in der aktuellen Ausgabe des Amtsblattes (?Die amtlichen Seiten?) vom 12. Juni abgedruckt (Info: www.erlangen.de/das).

Verkehrsbeschränkungen wegen Kirchweih in Kriegenbrunn

Aus Anlass der Kirchweih kommt es im Ortsteil Kriegenbrunn ab Mitte der Woche zu verschiedenen Verkehrsbeschränkungen. Der Eginoplatz ist von Mittwoch, 20. Juni, 8:00 Uhr bis Dienstag, 26. Juni, 8:00 Uhr, für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Die Umleitung wird über umliegende Feldwege abge-wickelt. Von Freitag, 22. Juni, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 26. Juni, 8:00 Uhr, gelten zudem auch Sperrungen für Teile der Kriegenbrunner Straße, der Wallensteinstraße und der Bruckweiherstraße. Der Anlieger- und Lieferverkehr bleibt von diesen Sperrungen ausgenommen. Zu beachten sind zudem verschiedene Halte- und Parkverbote. Der Busverkehr der Linie 281 wird vom Freitag, 22. Juni ab 14:00 Uhr bis Dienstag, 26. Juni, 10:00 Uhr, über die Budapester Straße umgeleitet, wo es Ersatzhaltestellen gibt.

Sperrung wegen Umzug des Landratsamtes

Der Neubau ist fertig: Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt zieht von der alten Wirkungsstätte in die Nägelsbachstraße 1 um. Zur Durchführung des Umzugs muss die Dreikönigstraße zwischen Heuwaagstraße und Paulistraße in der Zeit von Freitag, 22. Juni, ab 6:00 Uhr bis Samstag, 23. Juni, ca. 18:00 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Sperrung in der Friedrich-List-Straße

Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt informiert ist die Friedrich-List-Straße in der Zeit von Freitag, 22. Juni, bis voraussichtlich 6. Juli zwischen Münchener Straße und Güterhallenstraße in südlicher Richtung gesperrt. Grund hierfür sind Kanalsanierungsarbeiten. In die Gegenrichtung ist die Friedrich-List-Straße behinderungsfrei befahrbar. Die Umleitungen sind ausgewiesen.

Straßenfest in der Fichtestraße

Zur Durchführung eines Straßenfestes ist die Fichtestraße zwischen Max-Busch-Straße und Wilhelmstraße von Samstag, 23. Juni, 9:00 Uhr, bis Sonntag, 24. Juni, 18:00 Uhr für den Verkehr gesperrt.

