Erlangen: RathausReport vom 15. Februar 2019

Volksbegehren: Fast 25 % für ?Rettet die Bienen!?

Beim bayerischen Volksbegehren Artenvielfalt, ?Rettet die Bienen!? haben im Rathaus der Hugenottenstadt sowie den mobilen Eintragungsstellen im Stadtgebiet insgesamt 19.109 Erlangerinnen und Erlanger ihre Unterschrift abgegeben. Das teilte das Bürgeramt der Stadt mit. Die Beteiligung entspricht 24,89 % aller Stimmberechtigten.

Möhrendorfer Straße: Fahrbahndeckenerneuerung ab Mitte März

Von Mitte März bis Ende April soll die Erneuerung der Fahrbahndecke an der Kreuzung Sankt Johann/Möhrendorfer Straße in Alterlangen sowie eine Teilerneuerung der Ampelanlagen erfolgen. Die Maßnahme an der stark befahrenen Straße ist wegen Schäden und des Gesamtzustands notwendig. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Fahrbahndecke der Bushaltestelle Möhrendorfer Straße stadteinwärts mit erneuert. Auf der Straße Sankt Johann wird ein Sonderstreifen für Busse eingerichtet. Er soll die Pünktlichkeit der Busse verbessern und mögliche Zeitverluste aufgrund von Staus, die vor allem durch die genannte Kreuzung bei hoher Verkehrsbelastung regelmäßig entstehen, deutlich reduzieren. Für die Maßnahmen werden Kosten von ca. 340.000 Euro veranschlagt.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es während der Maßnahmen zu Behinderungen kommt. Die Verkehrsachse St. Johann soll stadtein- und auswärts jeweils einspurig befahrbar bleiben. Für Fußgänger wird eine provisorische Ampelanlage errichtet. Die Einmündung Möhrendorfer Straße hingegen muss im kreuzungsnahen Bereich vollgesperrt werden. Die Umleitung aus und in den Stadtteil Alterlangen erfolgt über den Kosbacher Damm/Am Europakanal. Für den Öffentlichen Nahverkehr werden derzeit Ersatzfahrpläne erstellt, mit denen eine Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Schallershofer Straße/Kosbacher Damm angefahren wird. Die betroffenen Anlieger in Alterlangen werden großräumig mit einer Postwurfsendung informiert.

Bürgermeisterin beim Landfrauentag

Der diesjährige Landfrauentag findet am Montag, 18. Februar, in Großenseebach statt. Das Motto lautet ?Im Dialog bleiben?. Für die Stadt nimmt Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens teil.

Jugendparlament trifft sich

Das Jugendparlament (Jupa) kommt am Montag, 18. Februar, um 18:00 Uhr im Rathaus zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Im Konferenzraum (Zimmer 117) geht es unter anderem um die Beteiligung des Gremiums durch das Amt für Gebäudemanagement bei der Einrichtung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet sowie eine eigene Veranstaltung im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus im März.

Pressegespräch informiert über ?Ehrenamt qualifizieren?-Reihe

In einem Pressegespräch am Dienstag, 19. Februar, erläutern Landrat Alexander Tritthart und Oberbürgermeister Florian Janik mit weiteren Verantwortlichen das Sommerprogramm der Bildungsreihe ?Ehrenamt qualifizieren?. Die Kooperation aus Volkshochschulen und Ehrenamtsbüros des Landkreises und der Stadt ist heuer so umfangreich wie noch nie.

OB informiert sich bei sunhill technologies

Nächster Firmenbesuch: Oberbürgermeister Florian Janik lässt sich am Dienstag, 19. Februar, über die sunhill technologies GmbH informieren. Die Firma, 2007 gegründet, entwickelt digitale Lösungen entlang der gesamten Verkehrskette und ist führender Anbieter von digitalen Payment-Lösungen. Am Hauptsitz im Röthelheimpark arbeiten etwa 60 Mitarbeiter.

Spielplatz, Fahrräder und StUB-Ostast Themen im UVPA

In der nächsten öffentlichen Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses (UVPA) des Stadtrats am Dienstag, 19. Februar, um 16:15 Uhr im Ratssaal des Rathauses geht es unter anderem um die Generalsanierung des Spielplatzes Komotauer Straße. Außerdem sind die Fahrradabstellsituation auf dem Bahnhofplatz, die Einheitliche Gestaltung von Fahrradstraßen, die nächsten Planungsschritte bei Radschnellverbindungen und anderes mehr Themen. Gegen 17:00 Uhr gibt der Bürgermeister der Nachbargemeinde Buckenhof, Georg Förster, im Gremium einen Bericht zum Ostast der Stadt-Umland-Bahn (StUB) ab.

Eltersdorfer Ortsbeirat beschäftigt sich mit Grundschule

Die Situation der Grundschule ist ein Thema, mit dem sich der Ortsbeirat Eltersdorf in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 19. Februar, um 19:30 Uhr beschäftigt. Dazu ist die Rektorin Martina Schmidt zu Gast. Tagungsort ist wie immer das Egidienhaus in der Eltersdorfer Straße. Weitere Themen sind der S-Bahn-Halt und der Südaufgang am Bahnhof, der 1.000. Geburtstag des Ortsteils in zwei Jahren, der aktuelle Stand in Sachen Nahversorgung und anderes mehr.

Vortrag über die HuPfla und die NS-Krankenmorde

?Die gegenwärtige Lage macht die Verlegung einer großen Zahl von [?] Kranken notwendig.? Die Heil- und Pflegeanstalt (HuPfla) Erlangen und die nationalsozialistischen Krankenmorde ist das Thema eines Vortrags von Julius Scharnetzky am Dienstag, 19. Februar, um 19:00 Uhr in der Stadtbibliothek. Der wissenschaftliche Mitarbeiter an der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg arbeitet zur Geschichte der Krankenmorde unter anderem in Sonnenstein/Pirna. Zwischen November 1940 und Juni 1941 werden 908 Patienten der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen im Rahmen der ?Aktion T4? in die Tötungsanstalten Sonnenstein und Hartheim verlegt. Die Morde, die vor den Augen der deutschen Bevölkerung stattfinden, sind in ein Netz von Verschleierung verwoben. Das macht es bis heute schwierig, den Ablauf der Krankenmorde bis ins letzte Detail nachzuvollziehen. Aber auch nach der Einstellung der ?Aktion T4? im Sommer 1941 endet das Sterben in der Psychiatrie nicht. Patienten werden nun durch Hunger, überdosierte Beruhigungsmittel und Vernachlässigung getötet.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Ein Gebärdendolmetscher ist anwesend. Die Veranstaltung ist eine Kooperation von Zentrum für Selbstbestimmtes Leben Behinderter e. V., Selbstverwaltetes Zentrum Wiesengrund Erlangen und der Stadtbibliothek.

Immenweg in Dechsendorf gesperrt

Der Immenweg in Dechsendorf ist von Montag, 18. Februar, bis Freitag, 1. März, gesperrt. Dort wird, wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung informiert, ein Autokran aufgestellt.

Spardorfer Straße zwei Tage lang gesperrt

Baumfällarbeiten sind der Grund für eine zweitägige Sperrung der Spardorfer Straße am Freitag und Samstag, 22./23. Februar. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung informiert, ist von der Sperrung der Abschnitt zwischen Lange Zeile und Sieglitzhofer Straße betroffen. Die Umleitung wird ausgeschildert.

15.02.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen