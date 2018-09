Erlangen: RathausReport vom 13. September 2018

Ausstellung ?Demokratie entdecken!? im Rathaus

Gemeinsam haben die ?Partnerschaft für Demokratie? in Erlangen und das Büro für Chancengleichheit und Vielfalt/Internationale Beziehungen der Stadt Erlangen zu einem Fotoparcours unter dem Titel ?Demokratie entdecken!? aufgerufen. Vom 17. September bis zum 12. Oktober sind nun die Ergebnisse der Aktion bei einer Ausstellung im Rathausfoyer zu sehen. Bei dem Fotoparcours wurden 17 Stationen in der Erlanger Innenstadt mit verschiedenen Fragestellungen rund um ?Europa? und ?Demokratie? verknüpft. Die Aufgabe der Teilnehmenden war es, die Themen mit den Stationen jeweils fotografisch zu verbinden. Entstanden sind ungewöhnliche, spannende und fantasievolle Fotos, die allesamt einen ungewohnten und neuen Blick auf die Themenfelder ?Demokratie? und ?Europa? bieten. Sie laden dazu ein, sich mit der Regierungsform der Demokratie auseinanderzusetzen, die Europa als eine der Grundfesten vereint und stärkt. Am Montag, 17. September, wird die Ausstellung um 17:00 Uhr von Bürgermeisterin Elisabeth Preuß feierlich eröffnet. Für Schulklassen und Jugendgruppen gibt es zudem das Angebot eines interaktiven Ausstellungsbesuches. Termine können unter Tel. 09131/861352 oder 09131/207449 bzw. per Mail an fotoparcours@stadt.erlangen.de vereinbart werden. Zudem kann der Fotoparcours weiterhin von Einzelpersonen und Gruppen absolviert werden. Die hierfür notwendigen Unterlagen sind bei der Ausstellungseröffnung am 17. September um 17:00 Uhr oder unter https://tinyurl.com/fotoparcours erhältlich.

Oberbürgermeister verurteilt antimuslimische Kampagne

Oberbürgermeister Florian Janik verurteilt eine derzeit in den sozialen Medien ablaufende Kampagne gegen die 2014 für die SPD als Stadtratskandidatin angetretene Grit Nickel. Wie in den Medien bereits berichtet, wurde aus einem Prospekt zur Kommunalwahl ein gefälschtes Plakat erstellt. Das in den sozialen Medien kursierende Plakat erweckt den Eindruck, Nickel würde auch zur Landtagswahl in Bayern antreten. Da die aus Sachsen stammende Nickel zum Islam konvertiert ist und ein Kopftuch trägt, wurde das gefälschte Plakat im Internet mit entsprechenden islamfeindlichen Kommentaren verbunden. ?Ich kenne Grit Nickel nicht zuletzt wegen ihres Einsatzes für den interreligiösen Dialog in Erlangen sehr gut. Mir tut sehr leid, dass sie nun Opfer solcher Angriffe wird?, sagte Janik. Als Oberbürgermeister gehe es ihm aber auch aus einem anderen Grund darum, gegen die Angriffe Stellung zu nehmen: ?Unsere Gesellschaft wird bunter und vielfältiger, nicht erst seit 2015. Und auch wenn die aufgeregten Debatten in den letzten Wochen es manchmal vergessen machen: Vielfalt bereichert unsere Gesellschaft, das zeigt sich über alle Parteigrenzen hinweg gerade auch in unserem Erlanger Stadtrat. Es ist gut, dass sich in allen Parteien Menschen unterschiedlicher Überzeugungen und Glaubensrichtungen engagieren. Mir ist es wichtig, dass solche Hetzkampagnen insbesondere Muslime nicht davon abbringen, sich in unserer Demokratie einzubringen.?

Sperrung in der Ebnerstraße

In der Ebnerstraße kommt es auf Höhe der Hausnummer 17 von Montag, 17. September, bis Freitag, 21. September, zu einer Vollsperrung. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadt. Zur Vollsperrung kommt es aufgrund der Aufstellung eines Autokranes sowie einer Betonpumpe zur Errichtung eines Fertigkellers.

Sperrung in der Schuhstraße

Ab Montag, 17. September, bis Freitag, 28. September, ist die Schuhstraße auf Höhe der Hausnummer 59 halbseitig gesperrt. Dort findet, so informiert die Stadtverwaltung, eine Instandsetzung des Wasser-Hausanschlusses statt. Die Umleitung über Werner-von-Siemens-, Nürnberger- und Beethovenstraße ist ausgeschildert.

14.09.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen