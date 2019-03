Erlangen: RathausReport vom 13. März 2019

Neue Spiel- und Lernstube für Büchenbach

Der Bau- und Werkausschuss des Erlanger Stadtrats hat gestern der Entwurfsplanung für den Neubau einer Spiel- und Grundschullernstube an der Donato-Polli-Straße zugestimmt. Beide Einrichtungen sollen zwei Gruppen umfassen. Im Stadtteil Büchenbach-Nord entstehen somit wohnortnah weitere integrative Plätze für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Der Bau der Einrichtung ist Teil von umfassenden Bemühungen der Stadt, das attraktive Kinderbetreuungsangebot zu stärken und auszubauen.

Die nun beschlossene Planung sieht ein dreigeschossiges, winkelförmiges Gebäude vor. Im Erdgeschoss der barrierefreien Einrichtung wird die Spielstube untergebracht, die direkten Zugang zu einer Freifläche mit attraktiven Spielgeräten hat. Im ersten Obergeschoss befinden sich ein Mehrzweckraum, die Küche sowie ein Personal- und Therapieraum. Das zweite Obergeschoss hält die Räumlichkeiten für die Grundschullernstube mit allen erforderlichen Nebenräumen vor. Bei Neubaumaßnahmen wie diesen werden zudem ökologische Belange besonders berücksichtigt. Im Eingangsbereich sowie an der Außentreppe ist deshalb Fassadenbegrünung vorgesehen, ferner werden auch Nisthilfen für Gebäudebrüter angebracht. Zusätzlich zu einer extensiven Dachbegrünung wird auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert. Die derzeitige Planung sieht einen Baubeginn im Herbst 2019 und eine Fertigstellung bis voraussichtlich Ende 2020 vor. Eine aktualisierte Kostenberechnung geht von Investitionskosten in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro aus. Von Seiten der Stadtverwaltung wird jedoch darauf hingewiesen, dass zum derzeitigen Zeitpunkt noch Kostenabweichungen von bis zu zehn Prozent möglich sind.

Festveranstaltung eröffnet Woche der Brüderlichkeit

Mit einer Festveranstaltung im Bürgerpalais Stutterheim feiern die Stadt Erlangen und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Franken e. V. am Donnerstag, 14. März, die 42. Woche der Brüderlichkeit. Das diesjährige Motto lautet ?Mensch, wo bist Du??. Zu Beginn begrüßen Oberbürgermeister Florian Janik und der Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Franken e. V., Hans Markus Horst, die Gäste. Den Festvortrag ?Dr. Arthur Eichengrün ? Von Aspirin bis Zeppelin? hält der Journalist und Autor Ulrich Chaussy. Das Schlusswort spricht die Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde, Ester Limburg-Klaus.

Mit der Woche der Brüderlichkeit beginnt zugleich die Veranstaltungsreihe ?Wieder da ? nie weg??, die sich mit Antisemitismus in Erlangen und Europa auseinandersetzt.

Von einem Film über die Situation der Juden in den 1920er Jahren über eine Stadtführung zu verschiedenen Stolpersteinen in Erlangen bis zu Vorträgen und Lesungen widmen sich die Veranstaltungen dem Antisemitismus der NS-Zeit, aber auch seiner Bedeutung für die anstehenden Europa-Wahlen.

Kunstpalais eröffnet gleich zwei Ausstellungen

Das Kunstpalais der Stadt eröffnet am Freitag, 15. März, um 19:00 Uhr gleich zwei Ausstellungen: ?Alona Rodeh. Architecture of the Nights? und ?Andreas Schmitten. Nothing New? sind bis jeweils 10. Juni in den Räumen am Marktplatz zu sehen. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß wohnt der Eröffnung bei. Licht, Bewegung und Sound: In ihren performativen Installationen übersetzt Alona Rodeh (geboren in Israel) das Design unseres urbanen Umfelds in ästhetische Erfahrungsräume. Tiefgehende Forschungen zum Gebrauch von künstlichem Licht im modernen städtischen Kontext gehen ihrer Arbeit voraus. Sicherheits- und Sichtbarkeitsaspekte verschränken sich in den Objekten ihres Interesses: Reflektierende Materialien, strahlende Neonfarben und neueste Beleuchtungstechniken. Das Kunstpalais zeigt jetzt ihre erste große Einzelausstellung in Deutschland.

Ein Bühnenbild ohne Schauspiel, eine Schaufensterdekoration aus der Vergangenheit, ein Objekt ohne Funktion ? die Skulpturen von Andreas Schmitten sind so anziehend wie verstörend. Darüber hinaus arbeitet er auch intensiv im Medium Zeichnung. Die gerade abgeschlossene Serie ?Nothing New? ist in der gleichnamigen Ausstellung im Kunstpalais erstmals in großem Umfang zu sehen.

Vorstellung des seniorenpolitischen Konzepts

Das Seniorenamt der Stadt erarbeitet momentan ein Gesamtkonzept (?Alter neu denken ? Teilhabe sichern?) für Senioren, das zukunfts- und bürgerorientiert ausgerichtet ist. Bürgerinnen und Bürger wurden bereits durch einen Fragebogen eingebunden und sind aktuell zu Workshops eingeladen. Der letzte Workshop findet am Samstag, 16. März, im Stadtteil Röthelheim/Rathenau im Gemeindehaus St. Matthäus (Rathenaustraße 1) statt. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß begrüßt zu Beginn die Teilnehmer.

KS:ER-Innovationspreis wird am Samstag verliehen

Der Innovationspreis der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach für herausragende kulturpädagogische Projekte zwischen Kunst, Kultur, Schulen und Kitas 2018/2019 wird am Samstag, 16. März, in der Kellerbühne des E-Werks von OB Florian Janik übergeben.

Voraus geht der Preisverleihung die Bildungsbörse und der 5. KS:ER-Praxistag (Kulturservice Erlangen für Schulen und Kitas). Der Preis, der jetzt zum vierten Mal vergeben wird, ist mit insgesamt 3.000 Euro dotiert. Gestiftet von der Stadt- und Kreissparkasse, setzt diese damit erneut ein sichtbares Signal für ihr Engagement zur Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen.

?Indian Festival? im Kulturpunkt Bruck

Der Namaste Ladies Club veranstaltet am Samstag, 16. März, das indische ?HOLI ? Fest der Farben? im Kulturpunkt Bruck (Fröbelstraße 6). Beginn ist um 16:00 Uhr. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß folgt einer Einladung an die Stadt.

Treppenlauf: Verwaltungsgebäude wird zum Sportparcours

Das städtische Amt für Gebäudemanagement veranstaltet am Sonntag, 17. März, im Dienstgebäude Schuhstraße 40 den mittlerweile 8. ?Treppenlauf? für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Start für den insgesamt fünf Kilometer langen 18-Runden-Lauf ist um 12:00 Uhr. Oberbürgermeister Florian Janik eröffnet die Veranstaltung und beteiligt sich mit Bürgermeisterin Elisabeth Preuß selbst am Lauf. Die Strecke verläuft durch vier Geschosse (250 Höhenmeter).

Film ab: Volkshochschule präsentiert ?American (TV) Nostalgia?

Die populäre englischsprachige Filmreihe der Volkshochschule Erlangen ?U.S. TV Series? geht am Donnerstag, 14. März, um 19:00 Uhr im vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) in die nächste Runde. Das Motto im Sommersemester: ?American Nostalgia?. Den Auftakt macht die Mystery-Serie ?Stranger Things?, die an die Popkultur der 1980er Jahre erinnert. Beim nächsten Abend am 11. April bilden dann die 1960er Jahre den Hintergrund der Geschichte der ?Mad Men?. Weitere Termine: 9. Mai (?West World?) und 6. Juni (?The Americans?).

Eine fachliche Einführung und die anschließende Diskussion sorgen für einen gleichermaßen informativen wie unterhaltsamen Fernsehabend mit Gleichgesinnten. Der Eintritt ist frei, 16 Jahre alt sollte man allerdings sein. Die Filmreihe entstand in einer Kooperation mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut in Nürnberg, wo die Filme jeweils am Vortag laufen.

Liederabend zur vhs-Ausstellung ?(R)Evolution?

?Die Gedanken sind frei!? Unter diesem Motto präsentiert die Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) mit ihrem vhs club INTERNATIONAL und in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Französischen Institut dFi am Montag, 18. März, um 19:30 Uhr Lieder und Geschichten zur Revolution. Das Trio Elke Wollmann, Stefan Grasse und Bettina Ostermeier spannt an diesem Abend einen musikalischen Bogen vom ?Ça ira" der Französischen Revolution über Bertold Brecht, feministische Arbeiterlieder und lateinamerikanische Widerstandshymnen bis hin zu Popsongs von Tracy Chapman und John Lennon. Dazu gibt es Geschichten u. a. über die Guillotine, den Revolutionär Ernesto Che Guevara oder den Dichter Erich Fried zu hören ? Ein Abend, der auch nachdenklich stimmen möchte. Eintritt: 15,00 Euro. Die Veranstaltung ist Teil des Rahmenprogramms zum Kunstprojekt ?(R)EvoIution", das die Gruppe ?Andersartig? derzeit an der Volkshochschule Erlangen zeigt.

?Gastlichkeit im Hause Rückert? am Montag Vortragsthema

Ingeborg Forssman vom Erlanger Rückert-Kreis stellt am Montag, 18. März, um 19:30 Uhr in den Räumen der Stadtbibliothek eine Auswahl von Briefen Friedrich Rückerts Frau an ihre Eltern vor. Im Jahre 1841 verließ Rückert Erlangen und nahm einen Ruf an die Universität Berlin an. Er las dort nur im Winter, den Sommer verbrachte er auf seinem Gut Neuses bei Coburg. Viele Freunde und Verehrer fanden sich dort als Gäste ein. Das bedeutete für die Hausfrau Luise Rückert, die vier erwachsene Söhne und drei kleine Kinder zu versorgen hatte, viel zusätzliche Arbeit. Wie schwierig es war, die verschiedenen Ansprüche unter einen Hut zu bringen, erfahren Interessierte am Montagabend aus Briefen, die Luise Rückert in den Jahren 1844 bis 1847 an ihre Mutter schrieb. Ingeborg Forssman ist es gelungen, den bislang kaum bekannten Briefwechsel zu bearbeiten. Er gibt ein lebendiges Bild der Gastlichkeit im Haus Rückert und der Kunst, Freundschaften zu pflegen. Der Eintritt ist frei (Spenden sind erbeten). Info: www.erlangen.de/stadtbibliothek.

