Erlangen: RathausReport vom 12. September 2018

Geburtstagsempfang für Stadträtin Gisela Niclas

Gisela Niclas, langjähriges Mitglied des Erlanger Stadtrats und des Mittelfränkischen Bezirkstags, konnte im Juli ihren 70. Geburtstag feiern. Aus diesem Anlass laden die Stadt Erlangen, die SPD Erlangen und die SPD-Bezirkstagsfraktion Mittelfranken am Freitag, 14. September, zu einem Empfang in das Rathaus ein. Nach den Grußworten hält Prof. Alfred Rütten, Leiter des Departments Sportwissenschaft und Sport an der Universität Erlangen-Nürnberg, die Festrede zum Thema ?Mehr als ein Sportprojekt: BIG ? Bewegung als Investition in Gesundheit und Demokratie?.

Walderlebniszentrum Tennenlohe lädt zum Waldfest

Am Sonntag, 16. September, findet wieder das alljährliche Waldfest des Walderlebniszentrums Tennenlohe statt. Das Fest beginnt um 10:00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Um 11:00 Uhr öffnen dann die Aktions- und Verkaufsstände. Angeboten werden heimisches Wildgulasch sowie selbstgebackene Kuchen. In diesem Jahr steht das Waldfest unter dem Motto ?Mittelalter und Peter Stromer?. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens wird das Fest ebenfalls besuchen.

Sperrung im Anna-Pirson-Weg

Im Anna-Pirson-Weg kommt es auf Höhe der Hausnummer 48 noch bis Freitag, 14. September, zu einer Vollsperrung. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadt. Der Grund ist die Aufstellung eines Mobilkrans.

Kandidaten für das Jugendparlament gesucht

Vom 22. bis 26. Oktober wird das Jugendparlament der Stadt Erlangen neu gewählt. Nach wie vor besteht die Möglichkeit, für einen der 15 Plätze zu kandidieren.

Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz zum Wahlzeitpunkt seit mindestens drei Monaten in Erlangen haben. Bewerbungen nimmt das Bürgermeister- und Presseamt noch bis 24. September gerne entgegen. Kontakt: Rufnummer 09131 / 86 1643 oder per E-Mail an jugendparlament@stadt.erlangen.de.

14.09.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen