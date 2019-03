Erlangen: RathausReport vom 11. März 2019

Große Bildungsbörse und ?KS:ER?-Praxistag am Samstag

Das Bildungsbüro der Stadt Erlangen veranstaltet gemeinsam mit dem Kulturservice für Schulen und Kitas ?KS:ER? am Samstag, 16. März, von 10:00 bis 15:00 Uhr im Kulturzentrum E-Werk (Fuchsenwiese 1) die Bildungsbörse ?Partnerschaften in Kultur und Bildung?. Spätestens seit dem Ausbau der Ganztagsschule werden verstärkt außerschulische Partner in das schulische System integriert und auch im Kita-Bereich kooperieren viele Kunst- und Kulturschaffende. Diese Zusammenarbeit eignet sich, um kulturelle Bildung zu vermitteln, zu sichern und Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten zu verbessern. Doch wie gelingt die Vernetzung zwischen den Projektpartnern kultureller Bildung und den Bildungseinrichtungen? Welche Kooperationspartnerschaften kultureller Bildung gibt es in Erlangen und Umgebung? Wie können Projekte finanziert werden? Um diese und andere Fragen sowie den Austausch zwischen Einrichtungen, Projektpartnern kultureller Bildung und Förderern zu intensivieren, dreht sich die Veranstaltung am Samstag.

Im Rahmen der Börse präsentieren ca. 30 Aussteller ihre Projekte und Angebote. Neben städtischen Einrichtungen sind beispielsweise das Museum für Kommunikation (Nürnberg), die Jugendfarm, die Akademie für Ganztagsschulpädagogik, das Haus der kleinen Forscher, der Lions Club, der Dritte Welt Laden, das Institut für innovative Bildung und viele weitere vor Ort. Ab 10:30 Uhr diskutieren Vertreter der Regierung von Mittelfranken und Akteure des schulischen Ganztags Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume und betrachten Möglichkeiten und Grenzen von Kooperationen. Ab 15:30 Uhr findet zudem die Verleihung des KS:ER-Innovationspreises der Stadt- und Kreis-sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach statt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/bildung.

Bürgermeisterin begrüßt baskische Austauschschüler

Am Albert-Schweitzer-Gymnasium halten sich dieser Tage 21 Austauschschüler aus dem nordspanischen Bilbao auf. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß begrüßt die baskischen Gäste am Dienstag offiziell im Rathaus.

Verbandsversammlung für Kreis- und Stadtschulzentrum Ost

Die nächste Verbandsversammlung des Zweckverbands Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost (Spardorf) findet am Dienstag, 12. März, in den Räumen des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt (Nägelsbachstraße 1) statt. Daran nimmt auch Oberbürgermeister Florian Janik teil. Ein Thema ist u.a. der Erlass der Haushaltssatzung 2019.

OB verleiht Gütesiegel ?QP? an Betriebe

Oberbürgermeister Florian Janik verleiht am Mittwoch, 13. März, im Rathaus an insgesamt 16 Betriebe aus Erlangen das Gütesiegel ?QP ? Qualifiziertes Praktikum?. Es ist aus einem gemeinsamen Arbeitsprozess von Schulen, Betrieben, der Agentur für Arbeit, der GGFA sowie der Stadt Erlangen entstanden. Praktika sind entscheidend für die berufliche Orientierung und spielen eine große Rolle bei der Suche nach konkreten Ausbildungsplätzen. Dabei ist wichtig, Schülerinnen und Schülern positive Erfahrungen sowie einen guten Einblick in das jeweilige Berufsfeld zu ermöglichen. Dies garantiert das Gütesiegel ?QP?. In diesem Gütesiegel arbeiten Schulen und Ausbildungsbetriebe eng, abgestimmt und vertrauensvoll zusammen. Ihr gemeinsames Ziel: Berufsorientierung und Ausbildung zukunftsfähig zu gestalten und einen erfolgreichen Übergang der Schülerinnen und Schüler in den Beruf zu ermöglichen.

Pressekonferenz zur VBEW-Fachtagung

Die Erlanger Stadtwerke (ESTW) AG sind am Mittwoch und Donnerstag, 13./14. März, Gastgeber der Fachtagung zum Thema Trinkwasser des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (VBEW). An einer Pressekonferenz am Mittwoch nimmt auch Oberbürgermeister Florian Janik als ESTW-Aufsichtsratsvorsitzender teil.

Stadt erhält Auszeichnung ?Fahrradfreundlicher Arbeitgeber?

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens nimmt Oberbürgermeister Florian Janik am Mittwoch, 13. März, im Rathaus die Auszeichnung ?Fahrradfreundlicher Arbeitgeber? in Bronze für die Stadtverwaltung entgegen. Die Kommune hatte sich an dem Wettbewerb des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) beteiligt. Die ADFC-Landesvorsitzende Bernadette-Julia Felsch überreicht die Urkunde an die Stadtspitze.

Betretungsverbot: Exerzierplatz wird wieder zur ?Kinderstube?

Das Naturschutzgebiet Exerzierplatz verwandelt sich ab Freitag, 15. März, wieder in eine ?Kinderstube?: Zahlreiche Vogelarten ziehen ihre Jungen auf und dürfen bei der Brut nicht gestört werden. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens, Stefanie Haacke vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken sowie Karin Sauer (Naturschutzwacht Erlangen) und Vertreter des Amtes für Umweltschutz und Energiefragen der Stadt werden am Mittwoch am Infopavillon (Silbergrasweg) Hinweise auf den Boden aufsprühen. Gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband ruft die Stadt alle Besucher des Naturschutzgebiets auf, vom 15. März bis 31. Juli auf den offiziellen Wegen zu bleiben. Ebenso müssen Hunde angeleint werden.

IHK übergibt Zeugnisse

Die Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken überreicht im Rahmen einer Feierstunde am Mittwoch, 13. März, im Kreuz+Quer (Bohlenplatz) Abschlusszeugnisse und Bestenpreise. Einer Einladung zu der Veranstaltung folgt für die Stadt Oberbürgermeister Florian Janik.

Erlanger Tafel stellt sich im Stadtteilbeirat vor

Der Stadtteilbeirat Ost trifft sich am Mittwoch, 13. März, in den Räumen des Treffpunkt Röthelheimpark (Schenkstraße 111) um 19:00 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen die Vorstellung der Erlanger Tafel, eine Erläuterung der Polizei zur aktuellen Einbruchserie im Stadtteil, der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle Kurt-Schumacher-Straße u.a.m.

Sport Eisert feiert 100. Geburtstag

100 Jahre alt ist das Sporthaus Eisert GmbH in der Sedanstraße heuer. Das wird am Mittwoch, 13. März, gefeiert. Der Einladung zur Jubiläumsparty folgen Oberbürgermeister Florian Janik sowie die Bürgermeisterinnen Susanne Lender-Cassens und Elisabeth Preuß.

Naherholungsverein trifft sich in Hallerndorf

Im Rathaus der Gemeinde Hallerndorf (Kreis Forchheim) kommt der Verein für Naherholung und Landschaftspflege um Erlangen e. V. am Donnerstag, 14. März, zu seiner Mitgliederversammlung zusammen. Unter Leitung des Vorsitzenden, OB Florian Janik, geht es unter anderem um die Neuwahl des Vorstands, das Arbeitsprogramm 2019 und den Haushalt des aktuellen Jahres.

Siemens lädt zu Spaziergang über Campus-Baustelle

Die Siemens AG lädt am Donnerstag, 14. März, zu einem Spaziergang entlang des Siemens Campus ein. Treffpunkt für die Informationsveranstaltung und den anschließenden Rundgang ist um 16:30 Uhr im Foyer des Gebäudes Siemens Professionell Education (SPE; Henri-Dunant-Straße 1). Der Bau des Campus liegt voll im Zeitplan. Während in Modul 1 bereits Richtfest gefeiert wurde und in einigen Gebäuden der Innenausbau auf Hochtouren läuft, starten nun die Bauarbeiten in Modul 2. Parallel zu den entstehenden Gebäuden wird auch die umliegende Infrastruktur ausgebaut. Der Startschuss dazu hat mit dem Ausbau der Günther-Scharowsky-Straße durch die Stadt begonnen.

Hüttendorfer Ortsbeirat befasst sich mit Blühpflanzen

Der Ortsbeirat Hüttendorf kommt am Donnerstag, 14. März, um 19:00 Uhr im Gemeinschaftsraum (Vacher Straße 24) zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Themen sind Bewegungsgeräte für Senioren am Spielplatz Veilchenweg, die Aufstellung eines mobilen Geschwindigkeitsmessgeräts am Ortseingang, die Gemeinschaftsaktion ?Blühpflanzen in Hüttendorf? u.a.m.

Rechtsreferent bei BST-Ausschuss-Sitzung

Personal-, Sicherheits- und Rechtsreferent Thomas Ternes nimmt am Dienstag, 12. März, an der nächsten Sitzung des Verwaltungs- und Rechtsausschusses des Bayerischen Städtetags (BST) teil. Themen sind die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, der Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes, das Abbrennverbot für Feuerwerkskörper an Silvester in Innenstädten, die Hochwasserrisikomanagementplanung und anderes mehr.

Kreativität: Verheißung und Belastung des Schöpferischen

Unser Verständnis von Kreativität, also der Fähigkeit, Dinge und das eigene Leben schöpferisch zu gestalten, hat sich zusammen mit dem Selbstbild des Menschen in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. Wie und mit welchen Konsequenzen? Das untersucht und diskutiert der Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ullrich am Dienstag, 12. März, um 19:30 Uhr im Großen Saal der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19). Seine These: Seit Mitte des 20. Jahrhunderts schlägt die Verheißung, die von der Idee der Kreativität ausgehe, oft in Belastung um, weil dem Einzelnen nicht nur zugetraut werde, sein Leben aktiv zu gestalten, sondern weil es von ihm geradezu erwartet werde. Der Eintritt zu diesem Gesprächsabend ist frei.

Schiller-/Loewenichstraße: letzter Bauabschnitt beginnt

Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, beginnt am Freitag, 15. März, der dritte Abschnitt des Ausbaus der Schiller- und Loewenichstraße. Bis einschließlich Mittwoch, 29. Mai, ist der westliche Kreuzungsbereich Bismarck-/Glückstraße voll gesperrt. Der bisher gesperrte Bereich Schiller-/Loewenichstraße ist ab Freitag wieder geöffnet. Da jedoch nur eine Fahrspur für beide Richtungen zur Verfügung steht, wird der Verkehr durch eine Ampelanlage an der Kreuzung Schiller-/Bismarckstraße geregelt. Es muss aber weiterhin mit Behinderungen gerechnet werden. Die Einbahnstraßenregelung in der Glückstraße wird in diesem Zeitraum aufgehoben.

Die Buslinie 289 wird über die Hindenburg-/Östliche Stadtmauerstraße geführt, die Landkreis-Buslinie 254 sowie die ?Nightliner? N28 werden über die Loewenich- und Schillerstraße fahren. Entsprechende Ersatz-Haltestellen werden eingerichtet. Info: www.erlangen.de/verkehr.

Sankt Johann/Möhrendorfer Straße: Umfassende Sanierung beginnt

Die Fahrbahn der Kreuzung Sankt Johann/Möhrendorfer Straße in Altlerlangen wird saniert. Am Montag, 18. März, beginnen die Arbeiten, die bis einschließlich Freitag, 31. Mai, dauern werden. In diesem Zuge werden auch Ampelanlagen teilweise erneuert. Schäden und der Gesamtzustand der stark befahrenen Straße sind die Hauptgründe für die Sanierung, heißt es aus dem Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung. Mit einbezogen in die Bauarbeiten wird auch die Erneuerung der Fahrbahndecke der Bushaltestelle Möhrendorfer Straße (stadteinwärts) sowie die Einrichtung eines Bus-Sonderstreifens auf der Straße Sankt Johann. Während des gesamten Zeitraums muss vor allem im Berufsverkehr mit Behinderungen gerechnet werden.

Der Kreuzungsbereich ist stadtein- und auswärts jeweils einspurig befahrbar. Die Einmündung Möhrendorfer Straße muss ab den Abzweigungen Amselfeld/Erlenfeld bereits gesperrt werden. Die Umleitung aus und in den Stadtteil Alterlangen erfolgt über den Kosbacher Damm/Am Europakanal. Für Fußgänger wird eine provisorische Ampelanlage errichtet. Folgende Haltestellen entlang der Möhrendorfer Straße werden nicht bedient: Möhrendorfer Straße, Kosbacher Weg und Schulzentrum West (östliche Haltestelle). Die betroffenen Anwohner in Alterlangen sind mit einer Postwurfsendung des städtischen Baureferats informiert worden.

Kleefeld noch bis 22. März gesperrt

Die Straße Kleefeld (Sieglitzhof) ist noch bis Freitag, 22. März, gesperrt. Das teilte das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung mit. Dort wird wegen einer Sanierungsmaßnahme auf Höhe der Hausnummer 2 ein Baukran aufgestellt.

Gastfamilien und Betreuer für Jugendaustausch gesucht

Die Stadt Erlangen veranstaltet in diesem Jahr erneut einen Jugendaustausch mit der nicaraguanischen Partnerstadt San Carlos. Vom 27. Juni bis 17. Juli werden sich fünf junge Menschen im Alter von 19 bis 24 Jahren, in Erlangen aufhalten. Hierfür werden noch Gastfamilien gesucht, die die jungen Leute für die Dauer des Aufenthaltes aufnehmen. Außerdem gesucht werden Betreuerinnen und Betreuer, die die Gruppe durch das Programm führen. Sie müssen sich in Erlangen auskennen und über gute Spanischkenntnisse verfügen. Interessenten werden gebeten, sich beim Büro für Chancengleichheit und Vielfalt / Internationale Beziehungen der Stadt Erlangen zu melden (Telefon 09131 86-1352, E-Mail staedtepartnerschaften@stadt.erlangen.de).

