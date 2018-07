Erlangen: RathausReport vom 11. Juni 2018

Begrüßung der neuen Sicherheitswachtmitarbeiter im Rathaus

Acht Männer und Frauen haben nach einer entsprechenden Ausbildung kürzlich den Dienst bei der Sicherheitswacht Erlangen aufgenommen. Gemeinsam mit Peter Kreisel, dem Leiter der Erlanger Polizeiinspektion, begrüßen Oberbürgermeister Florian Janik und Thomas Ternes, Referent für Recht, Sicherheit und Personal, die neuen ebenso wie langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Mittwoch, 13. Juni, im Erlanger Rathaus. Die bayernweit 1994 eingeführte Sicherheitswacht besteht in Erlangen seit 1995. Sie unterstützt ehrenamtlich die Arbeit der Polizei, um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Sie soll vor allem dem Vandalismus sowie anderen Ordnungsstörungen entgegenwirken. Durch ihre Präsenz an Fuß- und Radstreifen verbessern sie die Sicherheitslage.

Vortragsreihe beleuchtet die Bausteine der Stadt

Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Florian Janik startet am Donnerstag, 14. Juni, um 19:00 Uhr im Stadtmuseum die neue Vortragsreihe ?Wer baut Erlangen?, zu der der Bund Deutscher Architekten Kreisverband Nürnberg, Mittelfranken, Oberfranken einlädt. Ob Siemens-Campus im Süden, Frankenhof in der Innenstadt oder die Neubauten der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAU in der Brüxer Straße im Osten: An vielen Stellen Erlangens werden derzeit große Projekte entwickelt und realisiert, die Stadtgestalt und Stadtgefüge verändern und neu prägen werden. Doch wer und was wirkt eigentlich mit, bis ein neues Gebäude oder ein neues Quartier entsteht? Wer plant, wem gehört und wer betreibt diese neuen ?Bausteine der Stadt?? Welche Qualitäten weisen die Freiflächen auf, und welchen Einfluss nehmen Bürger, Politik und Verwaltung? Am Beispiel aktueller und prominenter Planungen in Erlangen soll die Vortragsreihe Blick auf den Planungsprozess, die beteiligten Akteure und deren Zusammenspiel werfen. Zum Auftakt am Donnerstag, 14. Juni, geht es im Stadtmuseum um das Neubauprojekt der GEWOBAU an der Brüxer Straße, wo bis Herbst dieses Jahres 164 Wohnungen zu günstigen Mietpreisen entstehen.

Oberbürgermeister übermittelt Grüße zum Ramadanfest

Zum Ende des Fastenmonats Ramadan hat Oberbürgermeister Florian Janik den muslimischen Gemeinden in Erlangen seine Grüße übermittelt. ?In Zeiten, in denen die religiöse Neutralität des Staates auch in Deutschland zunehmend umkämpft zu sein scheint, ist es mir besonders wichtig, Ihnen unseren Respekt und unsere Anerkennung für das muslimische Ritual des Fastens auszudrücken. Durch Ihre zahlreichen Einladungen haben wir erneut die Möglichkeit erhalten, mit Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen und Weltanschauungen ins Gespräch zu kommen. Diese bereichernde Erfahrung leistet für uns alle einen wichtigen Beitrag zum interreligiösen Zusammenleben in Erlangen. Dafür und für Ihre Offenheit möchte ich Ihnen ganz herzlich danken?, heißt es in dem Schreiben.

Preuß beim Empfang der Russischen Föderation

Anlässlich des Nationalfeiertags der Russischen Föderation lädt der Generalkonsul, Sergey P. Ganzha, am Mittwoch, 13. Juni, zu einem Empfang nach München ein. An der Festveranstaltung im Hotel Bayerischer Hof nimmt auch Bürgermeisterin Elisabeth Preuß teil.

Oberbürgermeister-Konferenz zum Thema digitale Transformation

Oberbürgermeister Florian Janik folgt am Mittwoch, 13. Juni, der Einladung des Bayerischen Städtetags zu einer Konferenz der Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister. Schwerpunktthema der Zusammenkunft in Augsburg ist die digitale Transformation der Städte. Zu einem Gedankenaustausch stößt auch Georg Eisenreich, Staatsminister für Digitales, Medien und Europa, zu den Stadtoberhäuptern.

Preuß beim Sommerkonzert der jüdischen Gemeinde

Die erste Solocellistin Ina Esther Joost Ben Sasson des Jerusalem Symphony Orchestra gibt am Mittwoch, 13. Juni, ein Konzert in den Räumen der Jüdischen Kultusgemeinde Erlangen. Einer Einladung dazu folgt Bürgermeisterin Elisabeth Preuß.

Schwere Geburt: der Kampf um das Frauenwahlrecht

Es war eine schwere Geburt: Erst am 12. November 1918, wenige Tage nach der Ausrufung der ersten deutschen Republik, räumte der Berliner Reichstag auch Frauen ab ihrem 20. Lebensjahr das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht ein. Unter dem Titel ?Suffragetten und berufslose Agitatorinnen? Der Kampf ums Frauenwahlrecht? erinnert Nadja Bennewitz auf Einladung der Volkshochschule Erlangen am Mittwoch, 13. Juni, um 19:30 Uhr im vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) an den schweren Weg, den die bürgerliche und die proletarische Frauenbewegung gehen musste, um am öffentlichen politischen Leben teilnehmen zu dürfen. Besondere Beachtung wird die Historikerin dabei der Frage schenken, wie sich die reichsweiten Auseinandersetzungen und ideologischen Grabenkämpfe auch in der Erlanger Stadtgesellschaft widerspiegelten. Der Eintritt ist frei.

Das Atomzeitalter - eine enttäuschte Hoffnung

Hiroshima zum Trotz ? Nach dem Zweiten Weltkrieg avancierte die junge Atomtechnologie zum Hoffnungsträger der Menschheit. Als Atombombe stand sie für das Gleichgewicht der Kräfte im Kalten Krieg. Zivil genutzt sollte sie alle Energieprobleme lösen. Der Erlanger Zukunftsforscher Bernd Flessner von der Friedrich-Alexander-Universität skizziert und kommentiert am Donnerstag, 14. Juni, um 19:00 Uhr im Historischen Saal der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19) unter dem Titel ?Das Atomzeitalter ? die enttäuschte Hoffnung? ausgewählte Stationen der nukleartechnischen Entwicklung von der Euphorie der Anfangsjahre bis hin zum Erschrecken nach den Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima ? und der ungelösten Frage der Endlagerung. Der Eintritt ist frei.

Zur Erlanger Bildungskonferenz jetzt anmelden

Die 8. Erlanger Bildungskonferenz am Dienstag, 26. Juni, von 13:00 bis 17:30 Uhr in der Volkshochschule behandelt das Thema Erwachsenenbildung. Sie bietet Akteuren sowie allen Interessierten die Möglichkeit, sich über Erwachsenenbildung in Erlangen zu informieren, auszutauschen und zu reflektieren. Nach einem Impulsvortrag zum Thema ?Nichtteilnahme an Erwachsenenbildung? und ersten Einblicken in die Erwachsenenbildungslandschaft durch das Bildungsbüro, tragen sieben Thementische dazu bei, verschiedene Zielgruppen, Themenbereiche und Entwicklungen zu diskutieren, Handlungsbedarfe sowie Erfolgsfaktoren aufzudecken und Erwachsenenbildung in Erlangen weiterzudenken.

Anmeldungen sind bis zum 18. Juni möglich. Das vollständige Programm mit Anmeldeformular ist ab sofort unterwww.erlangen.de/Themen/Bildung/Bildungsbüro zu finden.

Sonnwendfeuer in Büchenbach

Großes Feuer, Funkentanz und Unterhaltung für Groß und Klein ? am Samstag, 16. Juni, ab 18:00 Uhr findet das alljährliche Sonnwendfeuer in Büchenbach auf dem Bolzplatz an der Odenwaldallee statt.

Schon seit über 30 Jahren gibt es das beliebte Fest, das wegen seiner besonderen Atmosphäre auch über den Stadtteil hinaus bekannt ist. Veranstalter sind wie immer der Abenteuerspielplatz Taubenschlag gemeinsam mit dem Jugendlernhaus, dem Jugendclub Scheune und dem Bürgertreff Die Scheune. Neuerungen gibt es dieses Jahr bei der Live-Musik: Den Anfang macht das kreative Akustik-Duo Unspend Evergreen. Danach bereiten Slick 50 mit heißem Rock n´ Roll auf den Höhepunkt der Veranstaltung ? die Entzündung des Johannisfeuers um 22:00 Uhr ? vor.

Mit Clownin Francesca Mimosa Furiosa und dem Schminktisch ist auch für die Kleinen einiges geboten. Die Kinder vom Abenteuerspielplatz unterstützen die Organisation tatkräftig in der Crêpes- und Popcorn-Produktion.

Neues Programm der Jugendkunstschule liegt vor

Die Jugendkunstschule hat ihr neues Kursprogramm für das zweite Halbjahr vorgelegt. Die Anmeldung für alle Kurse und Workshops von Juli bis Dezember startet online am 18. Juni.

Alle Informationen zu den Kursen und Anmeldung unter www.juks-erlangen.de.

Letztmals in der vhs: U.S.-TV-Serien-Speed-Dating

Liebhaber anspruchsvoller amerikanischer Fernsehfilme kommen am Donnerstag, 14. Juni, im vhs club INTERNATIONAL (Friedrichstraße 17) beim U.S.-TV-Series Speed Dating noch einmal auf Ihre Kosten. Um 19:00 Uhr geht die Veranstaltungsreihe mit dem Drogendrama ?Narcos? zu Ende. Nach einer kurzen Einführung laden wie immer Fachleute der Erlanger Amerikanistik zum Diskutieren ein. Der Eintritt zu dieser Kooperationsveranstaltung mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut Nürnberg ist frei. Der Film ist jedoch nur für Zuschauer ab 16 Jahren freigegeben.

Moderierte Fünf-Minuten-Poesie

Selbst verfasste kurze literarisch angehauchte Texte einem interessierten Publikum vortragen und zwischen den kleinen Lesungen Liedern der vhs-Gruppen "Singen mit Genuss" und "Singen International? lauschen ? Dieses Angebot machen am Freitag, 15. Juni, um 18:00 Uhr im wabene-Treff in der Henkestraße 53 die Volkshochschule Erlangen und wabe e.V. zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen. Amüsant moderiert wird die Veranstaltung ?Fünf-Minuten-Poesie? von der Erlanger Theater- und Medienpädagogin Stefanie Miller. Der Eintritt ist frei.

Kanalarbeiten in der Schorlachstraße

Die Schorlachstraße in Bruck muss auf Höhe des Anwesens Nr. 3 an der Einmündung Äußere Brucker Straße bis voraussichtlich Freitag, 15. Juni, voll gesperrt werden. Wie das Referat für Planen und Bauen mitteilt, werden dort Kanalanschlussarbeiten ausgeführt.

Einbahnstraßenregelung in Schenkstraße

Wie das Referat für Planen und Bauen mitteilt, wird die Schenkstraße östlich der Hartmannstraße bis einschließlich Freitag, 15. Juni, teilweise gesperrt, eine Einbahnstraßenregelung wird eingerichtet. Der betreffende Bereich der Schenkstraße ist von der Hartmannstraße aus nur über die Johann-Kalb-Straße erreichbar. Eine Umleitung ist ausgeschildert, des Weiteren sind in der Hartmannstraße auf der Höhe Schenkstraße Verkehrsbeschränkungen unter anderem durch Halteverbote zu beachten. Grund für die Beschränkung ist die Neuanlage des Gehwegs.

Schottkystraße am 14. Juni gesperrt

Das Referat für Planen und Bauen der Stadt weist darauf hin, dass die Schottkystraße am Donnerstag, 14. Juni, in der Zeit von 7:30 bis 11:00 Uhr für den Verkehr gesperrt ist. Der Grund ist das Verladen einer Kältemaschine.

Sperrung in der Gostenhofer Straße

Die Gostenhofer Straße in Frauenaurach ist ab Mittwoch, 13. Juni, bis Dienstag, 10. Juli, zwischen Albertus- und Fanny-Hensel-Straße gesperrt. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen. Im genannten Bereich finden Kabelverlegungsarbeiten der Deutschen Telekom AG statt. Eine Umleitung über Albertus- und Sylvaniastraße wird eingerichtet.

Während der Straßenbauarbeiten wird die Buslinie 281 in beiden Fahrtrichtungen über die Albertusstraße umgeleitet. Die Haltestelle ?Gostenhofer Straße? wird zur Haltestelle ?Aurachbrücke? sowie die Haltestelle ?Frauenauracher Bahnhof? zur Haltestelle ?Frauenaurach Schule? verlegt. Alle Fahrten über den Halt ?Industriepark? werden über die Haltestelle ?Frauenaurach Bahnhof? weiterhin bedient.

