Erlangen: RathausReport vom 10. April 2019

ADFC-Fahrradklimatest: Platz 2 für Erlangen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat im Herbst vergangenen Jahres eine Online-Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit der Kommunen im Bundesgebiet durchgeführt. Am Dienstag wurde das Ergebnis verkündet: Unter den 41 Städten der Größenordnung von 100.000 bis 200.000 Einwohner erreichte Erlangen den zweiten Rang und gehört damit mit einer Gesamtwertung von 3,4 zu den fahrradfreundlichsten Städten in Deutschland. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens, die die Urkunde in Berlin entgegennahm, freute sich über diese Platzierung: ?Ich freue mich, dass wir in der Riege der Spitzenreiter sind, jedoch haben wir in Erlangen noch viel zu tun, um den Fahrradverkehr auch weiterhin in seiner Bedeutung für Klimaschutz und Gesundheit auszubauen.? Als besondere Stärken wurden in der Bewertung die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums und generationenübergreifende Nutzung des Fahrrads als Verkehrsmittel bewertet. Wie in anderen Städten derselben Größenordnung wurden fehlende Fahrradmitnahmemöglichkeiten im Öffentlichen Nahverkehr bemängelt. Als Problemthemen wurden zudem Fahrraddiebstähle und fehlende Falschparkerkontrollen auf Radwegen benannt. ?Dass wir im Vergleich mit anderen Städten wieder so gut abschneiden, freut uns. Das Ergebnis ist für uns aber zugleich Ansporn, den Radverkehr weiter intensiv zu fördern?, richtete Oberbürgermeister Florian Janik den Blick in die Zukunft.

Das Ergebnis kann im Internet unter www.fahrradklima-test.de heruntergeladen werden.

Zahl geförderter Mietwohnungen steigt wieder

Nach jahrelangem Rückgang steigt das Angebot an geförderten Mietwohnungen in Erlangen wieder. Das ist ein wichtiges Ergebnis des jetzt vom Referat für Planen und Bauen der Stadt veröffentlichten Wohnungsberichts 2018. Während in den vergangenen zehn Jahren rund 500 geförderte Mietwohnungen aus der Sozialbindung fielen, konnte dieser Trend 2017 erstmals wieder umgekehrt werden, die Zahl liegt nun wieder über 3.000. Oberbürgermeister Florian Janik zeigte sich erfreut über die Entwicklung: ?Unsere Vorgabe, bei neu geschaffenem Baurecht eine 30-Prozent-Quote für geförderten Mietwohnungsbau festzulegen und die intensiven Bemühungen unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAU zeigen erste Erfolge.?

Gleichwohl bleibe die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eine große Herausforderung, denn nur für 18 Prozent der vorgemerkten Haushalte konnte 2017 eine geförderte Mietwohnung vermittelt werden. Ein Anrecht auf geförderten Mietraum besteht je nach sozialer Situation bis in mittlere Gehaltsgruppen.

Insgesamt stieg das Wohnungsangebot in der Hugenottenstadt in den letzten fünf Jahren um 4,1 Prozent bzw. 2.555 Wohnungen, zum 31. Dezember 2017 gab es insgesamt 64.142 Wohnungen. Demgegenüber steht eine Zunahme der Einwohner um 5,4 Prozent in den vergangenen fünf Jahren (5.743 bis zum 31. Dezember 2017) und der Haushalte um 5,2 Prozent (2.783 Haushalte). Während 2016 der Bau von 1.232 Wohnungen neu genehmigt wurde, so viel wie seit 1993 nicht mehr, sank die Zahl der Neugenehmigungen 2017 auf 204. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen lag 2017 auf einem Rekordniveau von 958 gegenüber einem Durchschnittswert von 400 in den vergangenen Jahren. ?Das Strukturpapier ?Wohnen? mit seinen vielfältigen Ansatzpunkten zeigt Wirkung. Aber die Innenwirkung muss qualitätsvoll sein, damit sie Akzeptanz findet?, erläuterte Planungs- und Baureferent Josef Weber. Eine Außenentwicklung sei nach dem Bürgerentscheid über das Entwicklungsgebiet ?Erlangen West III? nur noch in zwei Neubaugebieten möglich.

Der Wohnungsbericht ist im städtischen Referat für Planen und Bauen (Werner-von-Siemens-Straße 61) sowie im Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung (Gebbertstraße 1) gedruckt erhältlich und im Internet unter www.erlangen.de/wohnungsbericht abrufbar.

Wie aus Feinden Freunde werden

Vor wenigen Tagen reiste Bürgermeisterin Elisabeth Preuß zusammen mit Manfred Kirscher vom Erlanger Bündnis für den Frieden in die norditalienische Freundschaftsstadt Cumiana. Gemeinsam nahmen sie an Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag des Massakers teil. Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg wurden in Cumiana am 3. April 1944 51 Geiseln, die als Repressalie willkürlich aus der männlichen Bevölkerung ausgewählt wurden, durch eine deutsch-italienische SS-Einheit erschossen. Den Befehl zu dem Kriegsverbrechen gab ein Offizier, der später unerkannt in Erlangen lebte und nach seiner Entdeckung durch einen italienischen Journalisten während der Aufnahme des Prozesses verstarb. Seit 2001 ist dank einer Anregung des Erlanger Bündnisses eine tiefe Freundschaft zwischen der 7.000 Einwohner zählenden Kommune im Piemont und der Hugenottenstadt entstanden, es gibt regen Austausch zwischen Gruppen des Alpenvereins, der Pfadfinder oder von Schulen, aber auch Begegnungen im Bereich von Kultur und Sport.

Kulturreferentin begrüßt bei ?Steine in der Stadt?-Tagung

Zur Eröffnung der 14. Arbeitstagung ?Steine in der Stadt? am Freitag, 12. April, im Stadtarchiv begrüßt Erlangens Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth die Teilnehmer. Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, das GeoZentrum Nordbayern und das Stadtarchiv veranstalten die Tagung am Freitag und Samstag. Vormittags finden Fachvorträge statt, an den Nachmittagen führen Exkursionen u.a. zu historischen Gebäuden und Naturwerksteinen in Erlangen, zu den Bamberger Natursteinwerken Hermann Graser, zum Nürnberger Burgsandstein und Worzelsdorfer Quarzit, zum Nürnberger Reichsparteitagsgelände und zu Naturwerksteinen der südlichen Frankenalb.

Firmenbesuch: OB und Wirtschaftsreferent bei Intego GmbH

Gemeinsam mit Wirtschaftsreferent Konrad Beugel stattet Oberbürgermeister Florian Janik am Freitag, 12. April, der Intego GmbH in der Henri-Dunant-Straße einen Besuch ab. Das Technologie-Unternehmen entwickelt und vertreibt kundenspezifische Kamerasysteme. Die Branchenschwerpunkte liegen dabei u.a. bei der Fertigung von Solarwafern, -zellen und -modulen.

?Bed and Breakfast?: Eine Nacht im Theater ? mit Frühstück

Beim dreitägigen Gastspiel ?Bed and Breakfast? verbringen die Besucher eine Nacht auf der Bühne des Markgrafentheaters und erinnern an den wunderbaren, intimen, privilegierten Moment, den man als Kind hatte: dass jemand ganz für einen alleine singt. Heike Schmidt und Thilo Thomas Krigar ziehen von Bett zu Bett und begleiten das Einschlafen mit Gute-Nacht-Geschichten, Schlafliedern oder Gedichten und einem offenen Ohr, wenn sie den Tag nochmal Revue passieren lassen möchten. Das ganze Publikum bildet eine Schlafgemeinschaft und träumt im Markgrafentheater. Zu den Übernachtungsgästen zählt von Freitag auf Samstag auch Oberbürgermeister Florian Janik.

Am nächsten Morgen gibt es ein kleines Frühstück, das ?Der Beck? zur Verfügung stellt. Für die Übernachtung sollten Schlafanzug, Kulturbeutel, Handtuch und was jeder sonst noch für eine gemütliche Nacht und einen guten Morgen braucht, mitgebracht werden. Für Kissen, Decken und Bettwäsche ist gesorgt. Angeboten wird die ?Nacht im Theater? am Donnerstag, Freitag und Samstag, 11./12./13. April. Beginn ist jeweils um 23:00 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse und im Internet unter www.theater-erlangen.de.

Mini-Meister: Abenteuerliche Bildergeschichten mit Aquarellfarben

Die Mini-Meister erschaffen am Samstag, 13. April, von 10:00 bis 12:30 Uhr im Kunstpalais mit einem Erzähltheater ganz eigene Welten. Vorbild ist der Künstler Andreas Schmitten, der in seiner farbenfrohen Zeichnungsserie Nothing New rätselhafte Geschichten erzählt. Nach einer spielerischen Führung durch die Ausstellung werden im Kunstatelier mit Aquarellfarben und Pinseln die eigenen abenteuerlichen Bildergeschichten zum Leben erweckt. Die eigenen Kunstwerke dürfen natürlich für die Kinderzimmerwand mit nach Hause genommen werden. Die Teilnahme ist ab vier Jahren möglich, Kosten für Eintritt und Material belaufen sich auf 5,00 Euro. Eine Anmeldung ist telefonisch oder per E-Mail möglich (09131 86-2621, info@kunstpalais.de).

?Fit fürs Wohnen? mit der vhs

?Fit fürs Wohnen in Erlangen? ? Unter diesem Motto bietet die Volkshochschule ab Mai Neuzugewanderten und insbesondere Flüchtlingen auf Wohnungssuche Unterstützung an. An drei Samstagen (4. und 11. Mai, 1. Juni; jeweils von 9:30 bis 14:30 Uhr) vermittelt ein Expertenduo Orientierungswissen rund um die Suche nach den eigenen vier Wänden, es gibt praktische Tipps zum Thema ?gesundes Wohnen? und behandelt beim letzten Termin wichtige mietrechtliche Fragen. Wer alle Veranstaltungen besucht und zum Abschluss einen kleinen Test besteht, erhält das Zertifikat ?Fit fürs Wohnen?. Die Teilnahmegebühr pro Kurstag beträgt 10,00 Euro (5,00 Euro mit ErlangenPass).

Gebucht werden kann der Kurs im vhs-Servicebüro (Friedrichstraße 19) oder online unter www.vhs-erlangen.de. Markus Bassenhorst, Direktor der vhs: ?Das von unserem Fachbereich Grundbildung/Integration entwickelte innovative Konzept will über die bewährten Sprach- und Integrationskurse hinaus dazu beitragen, dass dem angesprochenen Personenkreis die Eingliederung in die Stadtgesellschaft auch in diesem Bereich so leicht wie möglich gemacht wird.?

Kunstmuseum mit neuer Internetseite erreichbar

Ab sofort ist die neue Internetseite https://kunstmuseumerlangen.de des Kunstmuseums Erlangen erreichbar. In Zusammenarbeit mit der Firma Curry Solutions (Erlangen) ist eine moderne, übersichtliche und intuitiv bedienbare Seite entstanden, auf der sich Besucher über die Einrichtung informieren können. Auf den ersten Blick lassen sich bereits die wichtigsten Informationen über aktuelle Ausstellungen und Veranstaltungen finden. Wer weiter in die Seite eintaucht, kann sich natürlich auch über die Öffnungszeiten und die Geschichte des historischen Museumsgebäudes informieren. Hinzu kommt ein gesonderter Bereich zur Sammlung des Museums.

Infotheke der Ausländerbehörde schließt vorzeitig

Aufgrund von Personalausfällen schließt die Informationstheke der Ausländerbehörde der Stadtverwaltung (Rathaus, 2. OG) am Donnerstag, 11. April, um 13:00 Uhr und am Montag, 15. April, bereits um 16:30 Uhr für den Publikumsverkehr. Die Ausgabe der elektronischen Aufenthaltstitel sowie Anfragen ohne Termin können erst wieder am Folgetag zu den Öffnungszeiten bearbeitet werden. Vereinbarte Termine bleiben jedoch bestehen.

Skateanlage Donato-Polli-Straße gesperrt

Wie das Spielplatzbüro der Stadtverwaltung mitteilt, finden in den nächsten Tagen umfangreiche Reparaturarbeiten an der Betonplatte der Skateanlage Donato-Polli-Straße statt. Während der Bauarbeiten und der darauffolgenden Aushärtezeit darf die Anlage nicht betreten werden und bleibt für einige Tage gesperrt. Für weitere Informationen steht das Amt für Soziokultur zur Verfügung, Telefon 09131 86 2673, E-Mail spielplatzbuero@stadt.erlangen.de.

Weiße Herzstraße gesperrt

Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung mitteilt, ist die Weiße Herzstraße in der Innenstadt zwischen Neustädter Kirchenplatz und Unterer Karlstraße ab Donnerstag, 11. April, gesperrt. Der Grund sind Kabelverlegungsarbeiten. Fußgänger können die Baustelle passieren. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Mittwoch, 24. April. Info: www.erlangen.de/verkehr.

10.04.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen