Erlangen: RathausReport vom 1. Juli 2019

Sportamt veranstaltet ?Bambini-Fußballturnier?

Für Grundschulkinder findet am Mittwoch, 3. Juli, ab 9:00 Uhr ein Bambini-Fußballturnier statt. Das städtische Sportamt richtet es mit dem Partner ?Special Olympics? aus, Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens eröffnet die Spiele. Durch die Gestaltung und Konzeption soll das Turnier den Inklusionsgedanken weiter ausbauen. Es wird nach dem sog. ?Schweizer System? gespielt, bei dem die Mannschaften anfangs nach ihren Möglichkeiten ?klassifiziert? werden. Anschließend spielen sie nach den ersten Runden dann in ihrer Leistungsgruppe in einem fußballerischen Wettbewerb gegeneinander.

Revisionsausschuss tagt

Zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung kommt der Revisionsausschuss am Mittwoch, 3. Juli, um 16:00 Uhr im 14. OG des Rathauses zusammen. Themen sind die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt, Prüfungen in verschiedenen Ämtern und Dienststellen u.a.m.

Geburtstagsempfang für Heide Mattischeck

Ihren 80. Geburtstag feierte die frühere Stadträtin und Bundestagsabgeordnete Heide Mattischeck bereits am 26. Mai. Der SPD-Unterbezirk und die -Stadtratsfraktion laden am Mittwoch, 3. Juli, zu einem Geburtstagsemfang ins Rathaus ein. Daran nehmen auch Oberbürgermeister Florian Janik sowie Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens teil. Von 1972 bis 1991 gehörte Mattischeck dem Stadtrat an, von 1990 bis 2002 vertrat sie den Wahlkreis im Deutschen Bundestag.

Wirtschaftsreferent bei IHK-Jahresempfang

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nürnberg für Mittelfranken veranstaltet am Mittwoch, 3. Juli, ihren Jahresempfang im Nürnberger Rathaus. Einer Einladung dazu folgt für die Stadt Erlangen Wirtschafts- und Finanzreferent Konrad Beugel.

Stadt gedenkt früherem OB Heinrich Lades zum 105. Geburtstag

Seinen 105. Geburtstag würde der langjährige, 1990 verstorbene Oberbürgermeister und Ehrenbürger Heinrich Lades am Donnerstag, 4. Juli, feiern. Aus diesem Grund legt Stadtoberhaupt Florian Janik einen Kranz nieder.

In Nürnberg geboren, studierte Lades in den 1930er Jahren Jura und Volkswirtschaftslehre in der Hugenottenstadt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war er sowohl im bayerischen Kultusministerium, als auch im Bundesinnen- sowie im Familienministerium tätig. Dort arbeitete er in den 1950er Jahren maßgeblich am Konzept des Bundesjugendplans mit. Nach dem plötzlichen Tod von Erlangens Oberbürgermeister Michael Poeschke 1959 entschied Lades die OB-Wahl für sich (Wiederwahlen 1965 und 1971). In seinen 13 Dienstjahren gestaltete er die Phase der dynamischen Entwicklung Erlangens zur Großstadt ? mit Ideenreichtum, Verhandlungsgeschick und politischem Durchsetzungsvermögen. Der autogerechte Ausbau des Verkehrsnetzes und dessen Anbindung an den neu entstandenen Autobahn A73 sowie den Main-Donau-Kanal ? und damit die Öffnung der Stadtentwicklung nach Westen, die Erweiterung des Schul- und Kindergartenangebots (u.a. zwölf weiterführende Schulen), die Schaffung von Wohnungen und Altersheimen (u.a. das Wohnstift Rathsberg), die Errichtung des Jugendzentrums Frankenhof und nicht zuletzt eine expansive Gebietspolitik mit den Eingemeindungen mehrerer Vororte (1967 und 1972) fielen in Lades Amtszeit.

Die Städtepartnerschaften mit Eskilstuna (Schweden) und Rennes (Frankreich) wurden von ihm ins Leben gerufen. Als städtebaulichen Höhepunkt realisierte er in den Jahren 1968 bis 1971 den sog. Neuen Markt als funktionelle Verbindung von Rathaus, Hotel, Geschäftsflächen und Stadthalle, die seit 1990 seinen Namen trägt. Auch dem Bezirkstag von Mittelfranken gehörte der CSU-Politiker an (1962 bis 1982). Bei der durch die Gebietsreform verursachten Neuwahl 1972 unterlag er seinem Gegenkandidaten Dietmar Hahlweg. Im gleichen Jahr wurde Heinrich Lades Ehrenbürger der Stadt.

Fachvortrag zur Umsetzung der Europaratskonvention

Im Landratsamt Erlangen-Höchstadt findet am Donnerstag, 4. Juli, ein Fachvortrag zur ?Umsetzung der Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häusliche Gewalt? statt. Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens folgt einer Einladung dazu. Veranstalter sind das Autonome Frauenhaus Erlangen, der Frauennotruf Erlangen sowie die Gleichstellungsstellen von Stadt und Landkreis. Referenten sind der Richter Jürgen Schmid (Amtsgericht München) sowie die Rechtsanwältin Petra Scharl (München).

Ausstellungseröffnung in Redaktionsräumen

In den Räumen der Erlanger Nachrichten-Redaktion findet am Donnerstag, 4. Juli, eine Ausstellungseröffnung der Erlanger und Rennaiser Künstler Michael Jordan und Etoui statt. Für die Stadt Erlangen spricht dabei Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

Entwässerungsbetrieb veröffentlicht Umweltbericht 2018

Im Rahmen seines Umweltmanagements informiert der städtische Entwässerungsbetrieb (EBE) wieder mit seinem jährlichen Umweltbericht. Die Ausgabe 2018 ist jetzt erschienen und kann im Internet unter www.erlangen.de/ebe abgerufen werden. Die wesentlichen Umweltaspekte und

-leistungen sowie der aktuelle Stand laufender Planungen und Projekte stehen im Mittelpunkt des Druckwerks. Besondere Berücksichtigung findet dabei der Aspekt der kontinuierlichen energetischen Optimierung des Betriebs, vor allem im Klärwerk, das seinen erheblichen Energiebedarf mittlerweile fast vollständig aus eigener Erzeugung deckt.

Verwaltungsgericht sucht ehrenamtliche Richter

In diesem Jahr werden die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim Verwaltungsgericht Ansbach für die Amtsperiode vom 1. April 2020 bis 31. März 2025 neu gewählt. Die Landkreise und kreisfreien Städte stellen dafür Vorschlagslisten auf. Voraussetzungen für Bewerber sind u.a. Überparteilichkeit, Selbständigkeit, Urteilsvermögen, aber ? z. B. im Hinblick auf lange Sitzungen ? auch eine gewisse gesundheitliche Eignung. Richter, Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst (soweit sie nicht ehrenamtlich tätig sind), Berufs- und Zeitsoldaten, sowie Rechtsanwälte, Notare und Personen, die fremde Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig besorgen, dürfen sich nicht um das Amt bewerben. Interessierte, die am 1. April 2020 das 25. Lebensjahr vollendet und die deutsche Staatsangehörigkeit haben, können sich noch bis zum 13. September beim Rechtsamt der Stadt Erlangen (Rathausplatz 1, 91052 Erlangen) unter Verwendung eines Bewerbungsformulars bewerben.

Weitere Informationen und das Bewerbungsformblatt gibt es im Internet unter www.erlangen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09131 86-1519.

Sperrung in der Fichtestraße

Die Durchfahrt Fichtestraße ist auf Höhe Anwesen Nr. 11, zwischen Loewenichstraße und Lorlebergplatz, bis Ende August voll gesperrt. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadt. Der Grund sind Hausanschlussarbeiten.

?Toy-Run-Lauf?: Sperrungen von Alterlangen in die Innenstadt

Wegen des ?Toy-Run-Laufs? am Freitag, 5. Juli, kommt es in Alterlangen zwischen 16:00 und 18:00 Uhr zu Verkehrsbeschränkungen bzw. Sperrungen. Vom Gelände des Büchenbacher Sportclus (BSC, Schallershofer Straße 70 a) über die Albrecht-Dürer-, Damaschkestraße, in den Wiesengrund Richtung Wöhrmühle an der Gerberei vorbei über die Parkplatz- sowie die Münchener Straße, die Westliche Stadtmauer-, Pauli-, Goethestraße, Markt-, Schloßplatz, Schlossgarten, Krankenhaus-, Loschgestraße zur Kinderklinik führt die Strecke.

Der BSC richtet die Veranstaltung anlässlich seines 100-jährigen Bestehens aus.

01.07.2019

