Erlangen: Privatparty artet aus - Gäste klettern über Balkon und brechen in andere Wohnung ein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag feierte laut Polizeibericht ein 20-Jähriger in seiner Wohnung in der Hans-Geiger-Straße eine Party mit mehreren Gästen.Als Gastgeschenk brachten diese verschiedene Farbspraydosen mit. Im Verlauf der Feier entschloss sich die Gesellschaft die Spraydosen auszuprobieren. So besprühten die jungen Leute die gesamte Wohnung des Gastgebers sowie das Treppenhaus, mehrere Wohnungstüren und die Außenfassade.Darüber hinaus rissen die Vandalen noch die Briefkästen im Hausflur heraus. Im weiteren Verlauf kletterten die jungen Leute über den Balkon eine Etage höher. Mit brachialer Gewalt hebelte sie dort die Balkontüre zu einer leer stehenden Wohnung auf. Nach Angaben der Wohnbaugesellschaft beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10.000,-- €.Der Gastgeber entschuldigte das Verhalten damit, dass seiner Meinung nach das Haus bald abgerissen wird, was von der Hausverwaltung jedoch nicht bestätigt wurde.