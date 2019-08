Erlangen: - Presse - Erlangen - Portal der Stadt Erlangen

Achtes und letztes Schlossgartenkonzert 2019

Kommenden Sonntag, 4. August, endet die Reihe der Erlanger Schlossgartenkonzerte für dieses Jahr. Gayané Sureni & Hadi Alizadeh feat. Alamto laden um 11:00 Uhr vor die Orangerie zu Musik aus dem Land des Sonnenaufgangs. Elemente der persischen und kurdischen Volksmusik in Kombination mit armenischen Gesängen und westlicher Musik, wie Jazz und Klassik, sind dann zu hören. Hadi Alizadeh hat die Gruppe Alamto 2011 gegründet, um seine musikalischen Ideen umzusetzen. Das Ensemble besteht aus Musikerinnen und Musikern verschiedener Nationalitäten und unterschiedlicher musikalischer Ausrichtung. Alamto ist variabel in der Größe und kann in kleiner wie auch in großer Besetzung auftreten. Der Eintritt ist frei.

Wie der Veranstalter, das Kulturamt der Stadt, informiert, findet dieses Konzert bei Regen im Redoutensaal (Theaterplatz 1) statt. Die Info-Hotline bei unklarer Wetterlage ist ab 9:00 Uhr am Sonntag besetzt (Telefon 09131 86-1417).

Hauptförderer der Erlanger Schlossgartenkonzerte ist die Sparda-Bank Nürnberg eG.

Langer Mittwoch im Kunstpalais: Eintritt frei in die Ausstellung

Das Kunstpalais lädt am Mittwoch, 7. August, von 18:00 bis 20:00 Uhr zum Erkunden der Ausstellungsräume ein. Im Rahmen des Langen Mittwochs erhalten Besucherinnen und Besucher an jedem ersten Mittwoch im Monat ab 18:00 Uhr freien Eintritt. Zusätzlich findet am 7. August um 18:30 eine kostenfreie Kurzführung durch die aktuelle Ausstellung ?Anna K.E. & Florian Meisenberg. Complimentary Blue? statt, die Näheres zu den Ausstellungskonzepten, zur Umsetzung sowie zu den Künstlern vermittelt. Info: www.kunstpalais.de.

Sperrung in der Dompfaffstraße

Die Dompfaffstraße in Alterlangen ist im Bereich des Fuß-/Radwegs Rabenweg wegen Straßeninstandsetzungsarbeiten ab Montag, 5. August, voll gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt informiert, dauert die Sperrung bis Freitag, 6. September. Die Umleitung für Radfahrer ist ausgeschildert.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen