Erlangen: Positive Bilanz nach erstem "Berg"-Wochenende

Überwiegend trocken bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein: Das Wetter hat es am Pfingstwochenende meist gut gemeint und die Menschen haben gerne die Erlanger Bergkirchweih besucht. Ein entsprechend positives erstes Resümee ziehen die Verantwortlichen.

"Bergreferent" Konrad Beugel spricht von einem ruhigen Bergauftakt: "Jung und Alt genießen gemeinsam den Erlanger ?Berg'. Die Menschen feiern ausgelassen und man spürt trotzdem gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt. Die Besucher verteilen sich gut über den Tag. Wir erleben bisher ein sehr schönes Fest." Karl-Heinz Hartnagel vom Süddeutschen Schaustellerverband sagt: "Der ?Berg' ist am Pfingstwochenende normal gelaufen. Auch wenn wir an den Besucherzahlen die Konkurrenz von Rock im Park merken, sind wir bisher zufrieden. Jetzt hoffen wir weiterhin auf gutes Wetter und tun alles dafür, dass alle Generationen gemeinsam ein schönes Fest haben." Adam Kunstmann vom Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und der Schausteller (BLV) erklärt: "Wir sind stark vom Wetter abhängig. Der Samstag und auch der Sonntagvormittag liefen sehr gut. Aber sobald es nass wird, verschwinden die Menschen. Insgesamt freuen wir uns aber über einen guten Zuspruch." Christoph Gewalt und Udo Helbig bilanzieren für die Festwirte: "Wir freuen uns über insgesamt gutes Wetter. Die Frühschoppen am Samstag und Sonntag waren gut besucht und abends war es bei toller Stimmung friedlich. Auch wenn es kein Rekordwochenende war, sind wir zufrieden mit dem Bergauftakt."

Noch bis 17. Juni locken die historischen Bierkeller im Grünen und rund 100 Fahr- und Vergnügungsgeschäfte sowie Imbiss- und Süßwarenstände mit zahlreichen Attraktionen. Die Anzahl der Fahrgeschäfte ist so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr und für jede Altersgruppe findet sich das passende Angebot. Am Dienstag, 11. Juni, startet mit Unterstützung der Erlanger Stadtwerke und der Schausteller um 14:00 der 1. Erlanger Bergtriathlon. Der frei interpretierte Mehrkampf verspricht in drei Disziplinen (z. B. Schießen, Werfen, Losen) jede Menge Spaß. Die Karten für den Bergtriathlon inklusive einem Freigetränk sind für 10,00 ? pro Person noch an den bekannten Vorverkaufsstellen (z.B. E-Werk) erhältlich.

Am Mittwoch, 12. Juni, lädt um 14:00 Uhr das städtische Seniorenamt wieder traditionell alle Seniorinnen und Senioren zu einem gemütlichen Nachmittag ins Schächtner's Zelt ein. Und am Donnerstag, 13. Juni, gibt es beim Familientag mindestens 50 Prozent Preisermäßigung für kleine Besucherinnen und Besucher (10:00 bis 20:00 Uhr). An diesem Tag finden auch wieder "Berghochzeiten" statt. Drei Paare werden auf im Weller-Keller von Oberbürgermeister Florian Janik getraut. Nach den "Ja-Wörtern" lädt er sie zu einer gemeinsamen Fahrt mit dem Riesenrad ein.

Mit dem traditionellen Eingraben des letzten Fasses beendet Oberbürgermeister Florian Janik am Montag, 17. Juni, um 23:00 Uhr die Erlanger Bergkirchweih für dieses Jahr. Die "Beerdigung" findet am Erich-Keller statt. Die Besucher begleiten das "Begräbnis" traditionell mit einem Meer von

weißen Taschentüchern unter den Klängen von "Lili Marleen".

10.06.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen