Erlangen: Pflegeberatung des Bezirks Mittelfranken im Rathaus

Der Bezirk Mittelfranken hat zum 1. November letzten Jahres auch die häusliche Hilfe zur Pflege (Sozialgesetzbuch SGB XII) übernommen. Eine Beratung und Bearbeitung der Anträge auf Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) findet damit auch für die Erlanger Bürger und Bürgerinnen grundsätzlich ausschließlich in Ansbach statt. Um eine wohnortnahe Beratung zu den Leistungen der Hilfe zur Pflege sicherzustellen, wurde daher mit dem Bezirk vereinbart, dass ein Beratungsangebot in Erlangen etabliert wird. In unmittelbarer Nähe zur Trägerunabhängigen Pflegeberatung des städtischen Seniorenamts (Rathaus, 4. OG, Zimmer 434) findet sich das Büro für den Bezirk, wo jeden Montagnachmittag zwischen 13:00 und 17:00 Uhr eine Beratung möglich ist. Termine hierfür können telefonisch unter der Rufnummer der Pflegeberatung 09131 86-2329 bei Jessica Schönstein oder Lisa Neubert vereinbart werden.

01.03.2019

