Im mittelfränkischen Erlangen hat ein Großaufgebot an Rettungskräften bis in den späten Mittwochabend (22. April 2020) hinein nach einer vermissten Person gesucht. Im Bereich der Wöhrmühle fiel ein 39-jähriger Mann in die Regnitz und trieb ab. "Er ist allein beteiligt ins Wasser gerutscht", sagt ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de. Gegen 22 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert.

Laut Angaben des "DLRG" wurde daraufhin mit Wärmebildkameras und Strömungsrettern gesucht. Ein Hubschrauber war ebenfalls im Einsatz. "Die Suche wurde gegen 00.30 Uhr schließlich abgebrochen", sagt der Sprecher der Polizei.

Großeinsatz in Erlangen: Person in Regnitz abgetrieben

Demnach blieb die großflächige Suche nach dem Anwohner bisher erfolglos. Das bestätigen auch die "DLRG"-Rettungskräfte: Man sei "nach über zweieinhalb Stunden nicht fündig" geworden.

Die Planungen für die weitere Suche nach dem Mann laufen derzeit, wie der Polizeisprecher bestätigt. Auch am Donnerstagvormittag hat ein Hubschrauber das Gebiet erneut großräumig überflogen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Erst kürzlich wurde am Regnitzufer in Fürth eine Leiche entdeckt. Ein Passant machte den grausigen Fund.