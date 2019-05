Erlangen: OB Janik appelliert für Stimmabgabe bei Europawahl

Vom 23. bis 26. Mai sind die Menschen in den EU-Mitgliedstaaten aufgerufen, das Europäische Parlament neu zu wählen. In Deutschland erfolgt der Urnengang am Sonntag, 26. Mai. Oberbürgermeister Florian Janik appelliert an die Stadtgesellschaft, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen: ?Wir alle wollen eine Politik, die von den Menschen getragen wird. Und wir haben in Europa viele Krisen zu meistern und zu überstehen. Mit der europäischen Idee vom Mai 1950 beginnend, ist die Europäische Union heute als Friedensprojekt trotz der Krisen unheimlich wichtig. Das Europäische Parlament ist das Organ der EU, das direkt demokratisch gewählt wird. Daher appelliere ich an alle Wahlberechtigten: Gehen Sie bitte am 26. Mai in Ihr Wahllokal und geben Sie Ihre Stimme ab. Gerade jetzt kommt es darauf an, dass sich die Menschen in Europa an der politischen Willensbildung beteiligen.?

Unterdessen zeichnet sich ein großes Interesse an Briefwahlunterlagen ab. Bislang sind bei der Stadt 19.500 Anträge auf Briefwahl eingegangen. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt über 30 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Briefwahlunterlagen können noch bis Freitag, 24. Mai 2019, 18.00 Uhr, beantragt werden, am einfachsten mittels Vorsprache im Wahlamt im Rathaus (1. OG, Zimmer 117). Das Wahlamt ist Donnerstag und Freitag durchgehend von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Es kommen nur Wahlbriefe zur Auszählung, die dem Wahlamt spätestens am Wahltag, 18:00 Uhr, vorliegen. Am Sonntag, 26. Mai, sind die Wahllokale dann von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

22.05.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen