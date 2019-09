Erlangen: Notrufnummern gleich mehrfach missbraucht - Brand und Notfall entpuppen sich als Scherz

Am Wochenende wurden die Notrufnummern 110 und 112 in Erlangen gleich mehrfach missbräuchlich gewählt. Das berichtet die Erlanger Polizei am Sonntag.

Zunächst erlaubten sich zwei Kinder im Stadtteil Büchenbach einen "Scherz". Mit einem am

Abenteuerspielplatz gefundenen Handy verständigten sie mehrfach die 112 und meldeten unter anderem einen Wohnhausbrand in Büchenbach. Aufgrund der Mitteilung wurde

ein gesamter Löschzug der Erlanger Feuerwehr nach Büchenbach entsandt. Vor Ort stellte sich

dann heraus, dass es sich um einen Streich handelte und es keinen Wohnhausbrand gab.

Eines der beiden Kinder konnte bereits ermittelt werden. Es handelte sich um einen achtjährigen

Jungen. Der zweite bislang unbekannte Junge wird noch gesucht.