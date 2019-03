Erlangen: Nächste Bürger-Workshops für Seniorenpolitisches Konzept

Das Seniorenamt der Stadt erarbeitet momentan ein Gesamtkonzept (?Alter neu denken ? Teilhabe sichern?) für Senioren, das zukunfts- und bürgerorientiert ausgerichtet ist. Bürgerinnen und Bürger wurden bereits durch einen Fragebogen eingebunden und sind aktuell zu Workshops eingeladen. Sie finden am Freitag, 8. März, in Eltersdorf (Sportheim, Langenaustraße 17) sowie am Samstag, 16. März, im Gemeindezentrum St. Matthäus (Rathenaustraße 5), jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr statt. Eine Anmeldung wird von den Verantwortlichen gewünscht (Telefon 09131 86-1853, E-Mail seniorenamt@stadt.erlangen.de). Eine Induktionsanlage ist auf Anfrage einrichtbar.

Im ersten Workshop standen die Themen Wohnen, Gesundheit, Miteinander von Jung und Alt, ehrenamtliches Engagement und Digitalisierung im Mittelpunkt. Es wurden Ideen und Maßnahmen benannt, die für das seniorenpolitische Konzept geprüft werden. Bei den nächsten Terminen rechnet das Seniorenamt mit zusätzlichen Schwerpunkten, die von Bürgern eingebracht werden.

01.03.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen